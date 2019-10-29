HABER

DHA ANKARA - Pençe-3 Harekatı’nda rahatsızlanan asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 02:48 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 Harekâtında görevli bir askerin keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 Harekâtında görevli bir askerin keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.
Şehit ile ilgili başsağlığı mesajı verilen Bakanlık’tan açıklamasında, "Pençe-3 Harekatı’nda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, 28 Ekim 2019 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında rahatsızlanmış ve helikopterle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Haber: ANKARA,(DHA)

PARTNERSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladıSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladı
Acı haber gece yarısı geldi!Acı haber gece yarısı geldi!
Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıAmasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma!

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma!

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Nefes kesen kapanış!

Nefes kesen kapanış!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Acı haber gece yarısı geldi!

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ABD, DEAŞ Sözcüsü El-Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma! 'Yüksek tansiyonumdan dolayı kendimi kaybettim'

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.