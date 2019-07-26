DHA Aydın muhabirine 'Yılın Haberi' ödülü

AYDIN, (DHA)- AYDIN Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen ve dereceye giren gazetecilerin ödüllerini aldığı, '2018 Yılı Basın Ödülleri Yarışması'nda, Demirören Haber Ajansı (DHA) Aydın Muhabiri Burhan Ceyhan, Aydın Köşk ilçesindeki kışın servis aracı olmadığı için çamurlu yolda yürüyerek okulla gitmek zorunda kalan öğrencileri konu alan haberi ile 'Yılın Haberi' dalında birinci oldu.

AGC tarafından her yıl düzenlenen 'Basın Ödülleri Yarışması'nda 2018 yılında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu'nda düzenlenen törene AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve Rıza Posacı, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Aldemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı. AGC 2018 Yılı Basın Ödülleri Yarışması'nda, jüri değerlendirmesi sonucu Yılın Haberi, Yılın Haber Fotoğrafı, Yılın Spor Haberi, Yılın Spor Fotoğrafı, Yılın İnceleme ve Araştırma Röportajı, Yılın Köşe Yazısı, Yılın İnternet Haber Sitesi, Yılın Sayfa Tasarımı, Yılın Radyo Programı, Yılın TV Programı, AGC Teşvik Ödülü ile Aydın Gazeteciler Cemiyeti Özel ödülü kategorilerinde toplam 15 gazeteci ödül aldı.

DHA Aydın Muhabiri Burhan Ceyhan 'Yılın Haberi' dalında, 'Aydın Köşk ilçesindeki kışın servis aracı olmadığı için çamurlu yolda yürüyerek okulla gitmek zorunda kalan öğrenciler' konulu haberi ile birinci olup, plaket ile ödüllendirildi. Ceyhan'a ödülünü Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günal verdi.

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