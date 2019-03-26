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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:05 | Son Güncelleme

Ford’un merkezi Köln tesislerinde işten çıkarılacak işçi sayısının 3600 olduğu kesinleşti.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Ford’un merkezi Köln tesislerinde işten çıkarılacak işçi sayısının 3600 olduğu kesinleşti. Sabah başlayan görüşmeler, öğlen sonrasına kadar sürdü. Tenkisata dair bilgilendirme görüşmelerinin sona erdiği Ford'da yetkililer işletme geliştirme bölümünden bin elemanıyla yollarını ayıracaklarını açıkladı. Ford işletmelerinin teklif ettiği 30 bin Avro temel tazminata da çalışanlar ve temsilcileri sendikalar tarafından çok sıcak bakılmadı.

Daha az yeni model üreteceklerini açıklayan Almanya Ford, bu durumda daha az mühendise ihtiyaç olduğunu; bundan dolayı da çalışanlarıyla yollarını ayırmaktan başka çarelerinin kalmadığını belirtti.

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