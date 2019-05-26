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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Yunanistan’da bugün Avrupa Parlamentosu seçimleri yanı sıra belediye ve eyalet seçimleri de yapılıyor.

Io Chokona, Atina, (DHA) Yunanistan’da bugün Avrupa Parlamentosu seçimleri yanı sıra belediye ve eyalet seçimleri de yapılıyor. Seçim merkezlerinde, biri Avrupa Parlamentosu ve Eyalet seçimleri için, diğeri Belediye seçimleri için olmak üzere iki değişik bölüm yer alıyor.

Yerel saat ile sabah saat 7.00’de açılan sandıklar akşam saat 19.00’da kapanacak ve seçmenler dört değişik sandıkta oy kullanacak. 40 partinin yer alacağı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Yunanistan’ı temsil edecek 21 Avrupa milletvekili seçilecek. Bu yıl ilk kez Belediye ve Eyalet seçimlerinde de oransal temsil sistemi uygulanacak. Yunanistan’da ‘mecburî oy’ ilkesine göre 17 ile 70 yaş arasında olan Yunanlıların seçimlerde oy kullanmaları zorunlu.

Sandıklar kapandıktan hemen sonra, saat 19.00’da ‘exit poll’ sonuçları belli olacak. Ancak, İçişleri Bakanı Aleksis Haritsis’in yaptığı açıklamaya göre, ilk resmî sonuçlar akşam saat 22.00’de açıklanacak. Son günlerde yapılan seçim anketlerinde hükumet partisi Syriza ile ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi arasında, YD partisi lehine 7 puan fark kaydedilmişti.

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