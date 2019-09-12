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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Kosova'da görev yapan Türk askeri işitme ve konuşma engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Kosova'nın tek yatılı kız okulu olan Rahibe Teresa Okulu'nun kız yatakhanelerini yeniledi.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da görev yapan Türk askeri işitme ve konuşma engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Kosova'nın tek yatılı kız okulu olan Rahibe Teresa Okulu'nun kız yatakhanelerini yeniledi.
Kosova'da 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de yaklaşık 60 yıldır hizmet veren Rahibe Teresa Okulu'nun kız yatakhanelerini yeniledi. Yatakhanelerin açılış törenine Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ile çok sayıda davetli katıldı.
Törende bir konuşma yapan Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kosova halkının yanında olduğunu ve Kosova'daki eğitime yaptıkları yardımlardan dolayı da Türk kurumlarına teşekkür etti. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş da, böyle anlamlı bir projeye imza attıklarından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Türkiye Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman ve her türlü destekle Kosova halkının yanında olacaklarını söyledi.
DHA'ya işaret diliyle röportaj veren işitme ve konuşma engelli çocuklar da, Türkiye Cumhuriyetine ve Türk askerlerine teşekkür ettiler. Törenin ardından Rahibe Teresa Okulu öğrencilerinin folklor gösterileri davetlilerden büyük alkış aldı. Törenin ardından davetliler yeni yatakhanelerin açılış kurdelesini keserek yatakhaneleri gezdiler.

Görüntü Dökümü
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- Okulun dış detay
- İşitme ve konuşma engelli öğrencilerin işaret diliyle verdiği röportaj
- Yatakhanelerden detay
- Çocuklar ve protokolden detay
- Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskukanın konuşması
- Albay Numan Baş'In konuşması
- T.C Kosova Büyükelçisi konuşması
- Folkor gösterileri
- Kurdele kesimi

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