DHA DIŞ - Akıncı: Rumlar hidrokarbon konusunda olumsuz tavrını sürdürüyor

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KIBRIS'TA Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

Görüşmenin yapıcı bir şekilde geçtiğini söyleyen Akıncı, “Ayrılık noktaları hala var. Bir diyalog içerisinde bu sıkıntıları aşabilmenin yolunu bulmak için çaba harcıyoruz. Sorunlar çözülmedikçe dertler daha da ağırlaşmakta. Bize düşen görev, diyaloğu sürdürmek” dedi. BM geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'nin Ada'ya geleceğini ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute'nin gerekli çalışmaları yapacağını kaydetti.

Eylül veya Ekim ayı başında New York'ta bir görüşme olacağına işaret eden Akıncı şöyle devam etti; "BM açıklamasında ucu açık, sonu gelmez müzakerelerin olmayacağı şeklinde bir ifade var. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bizlerle ayrı ayrı görüşmeyi arzu ettiğini duyurmuştu. Lute ile yapılacak çalışmalara bağlı olarak Guterres üçlü görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu görüşmede bundan sonrasının planlanması gündeme gelecek. Bu görüşmede gayri resmi bir beşli toplantının da yolunun çizilebileceğini düşünüyorum. Bir tartışmanın artık son bulması lazım. Neyi müzakere edeceğiz konusu, tüm tarafların bir arada olacağı gayri resmi beşli toplantıda aydınlığa çıkacak. Anastasiadis ile netleşmesinin doğru olacağı kanaatini ifade ettik.”