DHA DIŞ- AP’deki oylamaya Dışişlerinden sert tepki

Evvelce her vesileyle ifade edildiği üzere, harekâtımız uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmüştür. Harekât ile AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmıştır.

Teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: “Avrupa Parlamentosu’nun (AP) bugün (24 Ekim) Barış Pınarı Harekâtı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz.

Avrupa Parlamentosu (AP), Strazburg’da gerçekleşen bugünkü oturumda, Türkiye’nin terörü temizlemek için Suriye’ye düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’nı kınadı. Parlamentoda, Türkiye’nin harekâtı son erdirmesi ve askerlerini geri çekmesi yönünde sunulan tasarı parlamentoda oylandı. AP üyeleri tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

Ayrıca bu harekâtın meşruiyeti ABD ve Rusya ile yaptığımız anlaşmalarla da tescil edilmiştir.

Bugüne kadar defaatle uluslararası kamuoyuna ve en üst düzeyde yabancı resmi muhataplarımıza yaptığımız açıklamalarla, AP kararında yer alan iddiaların tamamı evvelce tarafımızca yalanlanmış veyahut gerekli izahat getirilmiştir.

AP, tüm bu açıklamalarımıza rağmen, gerçeklerle bağdaşmayan bir karar kabul ederek, Türkiye’ye karşı önyargılı ve sağduyudan yoksun tutumunda ısrar etmiştir.

Suriye’den kaynaklanan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terörüyle ve yasadışı göçle mücadele eden Türkiye’yle dayanışma göstermek yerine, bir terör örgütünün gündemine hizmet etmeyi ve asılsız iddialarına itibar etmeyi tercih etmiştir.

Karar, Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerle yeni kurulan AP ile ülkemiz arasındaki ilişkileri geliştirme ve işbirliği ortamı yaratma çabalarına hizmet etmemektedir.

Karar, AP’nin bölgesel ve küresel alandaki önemli gelişmeleri gerektiği şekilde takip edemediğini, neden ve sonuçlarını objektif ve bütüncül bir şekilde değerlendiremediğini, sağlam ve amaca uygun stratejiler geliştiremediğini göstermektedir. Suriye krizi bağlamındaki gelişmelerle gümrük birliği, katılım öncesi fonlar vb. ilgisiz konuları bağlantılandırmaya çalışmayı ayrıca ciddi bir hata olarak görüyoruz.