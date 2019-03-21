HABER

DHA DIŞ - Başbakan May: Brexit krizinde beni değil, Parlamento’yu suçlayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Avrupa Birliği’inden ayrılma tarihi olan 29 Mart’ı üç ay sonraya ertelenmesini AB’den talep eden Başbakan Theresa May, Brexit krizi için kendisinin değil; Brexit anlaşmasını onaylamayan milletvekillerinin suçlanması gerektiğini söyledi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere’nin Avrupa Birliği’inden ayrılma tarihi olan 29 Mart’ı üç ay sonraya ertelenmesini AB’den talep eden Başbakan Theresa May, Brexit krizi için kendisinin değil; Brexit anlaşmasını onaylamayan milletvekillerinin suçlanması gerektiğini söyledi.

Brexit tarihinin ertelenmesi talebiyle ilgili Başbabanlık Konutu’nun önünde halka seslenen Başbakan May, milletvekillerinin Brexit’i hayata geçirmek için bir yol üzerinde anlaşmayı başaramadıklarını belirterek, bu krizden dolayı kendisinin değil; parlamentonun suçlanması gerektiğini ifade etti.

May, yaptığı konuşmada halkın yanında olduğunun altını çizerek, önümüzdeki hafta Brexit anlaşmasının üçüncü defa oylamasının kabul edilmesini umduğunu söyledi.

May şunları söyledi: “Eminim ki halk olarak bıktınız. Gerçek sorunlarınız dururken milletvekillerinin sadece Brexit’den söz ettiğini duymaktan yoruldunuz. Ben de sizin tarafınızdayım. Milletvekillerinin artık bir karar verme zamanı geldi.”

Başbakan May, çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a gönderdiği mektupta Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti.

May’in bugün Brüksel’e hareket ederek AB liderlerine, Brexit için neden erteleme talep ettiklerini açıklaması bekleniyor. Önümüzdeki hafta da daha önce iki defa reddedilen Brexit anlaşmasının üçüncü defa oylanması için Parlamento’ya sunulması bekleniyor.

Uzun süreli erteleme talep edilebilir

Brexit’in ertelenme talebinden sonra ortaya çıkan olasılıklar arasında kısa süreli erteleme ile mayıs sonu veya haziran aylarında üyelikten ayrılık; veya uzun süreli erteleme ile İngiltere’nin AB’de en az 2019’un sonuna kadar kalması bulunuyor.

Bundan sonra Başbakan May, üçüncü defa Brexit anlaşmasını Parlamento’da oylamaya sunacak. Kabul edilirse kısa süreli erteleme devreye girecek. Kabul edilmezse AB daha uzun süreli bir erteleme teklif edebilir.

İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü
Gürkan Şef: Okul harçlığım için restoranda bulaşık yıkadımGürkan Şef: Okul harçlığım için restoranda bulaşık yıkadım
Bursa akıllı kavşaklarla trafik yoğunluğundan kurtulacakBursa akıllı kavşaklarla trafik yoğunluğundan kurtulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Silivri'de çiftlikte yangın

Silivri'de çiftlikte yangın

Malatya'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü

Dün Denizli bugün Malatya! Art arda depremler

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! İşte beklenen hava durumu

Milyonları ilgilendiren haber geldi!

Günlük burç yorumları 21 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Güneş, Koç burcuna geçiyor!

Av tüfeğiyle vurulan köpeğin röntgeni şoke etti

Şoke eden detay! Gerçek röntgeni çekince ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.