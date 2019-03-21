DHA DIŞ - Başbakan May: Brexit krizinde beni değil, Parlamento’yu suçlayın

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere’nin Avrupa Birliği’inden ayrılma tarihi olan 29 Mart’ı üç ay sonraya ertelenmesini AB’den talep eden Başbakan Theresa May, Brexit krizi için kendisinin değil; Brexit anlaşmasını onaylamayan milletvekillerinin suçlanması gerektiğini söyledi.

Brexit tarihinin ertelenmesi talebiyle ilgili Başbabanlık Konutu’nun önünde halka seslenen Başbakan May, milletvekillerinin Brexit’i hayata geçirmek için bir yol üzerinde anlaşmayı başaramadıklarını belirterek, bu krizden dolayı kendisinin değil; parlamentonun suçlanması gerektiğini ifade etti.

May, yaptığı konuşmada halkın yanında olduğunun altını çizerek, önümüzdeki hafta Brexit anlaşmasının üçüncü defa oylamasının kabul edilmesini umduğunu söyledi.

May şunları söyledi: “Eminim ki halk olarak bıktınız. Gerçek sorunlarınız dururken milletvekillerinin sadece Brexit’den söz ettiğini duymaktan yoruldunuz. Ben de sizin tarafınızdayım. Milletvekillerinin artık bir karar verme zamanı geldi.”

Başbakan May, çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a gönderdiği mektupta Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti.