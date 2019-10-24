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DHA DIŞ- BM Filistin Özel Raportörü: Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, “İsrail’in 52 yıllık Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal” ifadelerini kullandı.

ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, “İsrail’in 52 yıllık Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal” ifadelerini kullandı.

ABD’nin New York şehrinde gerçekleşen BM Genel Kurulu’nun Üçüncü Komitesi’nde Lynk, komiteye yıllık raporunu sundu. Raporda, Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerine vurgu yapan Raportör, “İsrail’in 12 yıldan beri Gazze’ye uyguladığı abluka dünyanın gündeminde ilk sırada olması gerekiyor. 2018 yılının Mart ayından beri 200’den fazla silahsız Filistinli öldürüldü. 33 bin tanesi de yaralandı. Ayrıca Gazze nüfusunun yarısından fazlasının gıda güvencesi yok. Yine Gazze halkının yarısı işsiz” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-BM Filistin Özel Raportörü Michael Lynk’in BM’de açıklamaları

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