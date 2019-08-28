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DHA DIŞ- Enerji Bakanı Dönmez: Irak-Türkiye boru hattı stratejik öneme sahip

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 19:29 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece Irak’ın kuzeyindeki değil, diğer bölgelerinde bulunan petrollerin de Irak-Türkiye boru hattıyla pazara sunulacağını söyledi.  Irak’ın başkenti Bağdat’ta resmi ziyarette bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile görüştü.

Irak, (DHA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece Irak’ın kuzeyindeki değil, diğer bölgelerinde bulunan petrollerin de Irak-Türkiye boru hattıyla pazara sunulacağını söyledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta resmi ziyarette bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile görüştü. Görüşmenin ardından bakanlar, ortak basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine, komşu ve kardeş olan iki ülkenin enerji konusunda işbirliği içinde olduğunu söyleyerek başlayan Dönmez, bu işbirliğinin gelişmesi gerektiğini dile getirdi. Irak’ın kalkınmasının öncelikle Türkiye’yi memnun edeceğini vurgulayan Bakan, “Irak’ın sıkıntılı günleri geride bıraktığını düşünüyoruz. Irak’ın ihtiyaç duyduğu her alanda, komşu ve kardeş ülke olarak onun yanında olacağız. Enerji konusunda öteden beri Irak’la ciddi işbirliklerimiz var. Irak-Türkiye petrol boru hattının Irak’ın kuzeyinde üretilen petrolün, piyasalara en güvenli ve seri şekilde ulaştırma konusunda stratejik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Irak petrollerinin, Ceyhan’daki terminal üzerinden Akdeniz başta olmak üzere dünya pazarlarına açılma imkanı var. Bakanla yaptığımız görüşmede, sadece kuzey petrollerinin değil, Irak’ın diğer bölgelerinde bulunan petrollerin de aynı boru hattıyla ulaştırılması sağlanacak” dedi.

Görüntü Dökümü
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-Bakanların görüşmesi
-Görüşmesi sonrası basın toplantısı
-Enerji Bakanı Dönmez’in konuşması

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