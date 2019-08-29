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DHA DIŞ- Fas’ta sel stadı yıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

Fas’ta bir futbol maçı sırasında bölgeyi sel vurdu.

Fas, (DHA)- Fas’ta bir futbol maçı sırasında bölgeyi sel vurdu. Sel, bölgede bir stadı da yıktı geçti. O esnada kaçamayan bir grup taraftar tribünde mahsur kaldı. Stadı yıkan sel, 7 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaşanan o anlar ise stattan kaçmayı başaranlar tarafından kaydedildi.

Olay Fas’ın güneyindeki Taroudant kentinde meydana geldi. Bölgeyi vuran sel, bir stadı da vurdu. Sel esnasında statta bir futbol müsabakasının final maçını oynanıyordu. Sel ile beraber oyuncular ve taraftarın büyük bölümü kaçabildi ancak bir tribündekiler mahsur kaldı. Sel onların da bulunduğu alanı yıkınca suya kapıldılar. Yetkililer olayda 7 kişinin öldüğünü, bir kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Selin bölgeyi vurması

Tribünün yıkılması

İnsanların görüntüleri (farklı açılardan)

Bölgeden sel görüntüleri

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