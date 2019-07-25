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DHA DIŞ - Filistin, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 22:06 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yaptıkları tüm anlaşmaları askıya aldıklarını duyurdu.

Filistin (DHA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yaptıkları tüm anlaşmaları askıya aldıklarını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Ramallah’da Filistinli liderler ile düzenlenen toplantıda bu kararın alındığını duyurarak; kararın İsrail’in geçtiğimiz günlerde Filistinlilere ait 10 binayı yıkması ardından alındığının altını çizdi.

Toplantıda konuşan Abbas, “İşgalci İsrail devletinin yaptığı her şey yasadışı ve geçersizdir. Diktaları ve özellikle Kudüs'te kaba kuvvete zemin hazırlayan anlayışı kabul etmeyeceğiz. Teslim olmayacağız ve ‘Yüzyılın anlaşmasını’ kabul etmeyeceğiz. Filistin ve Kudüs satılık değildir, pazarlık malzemesi olamaz” dedi.

“BU İŞGAL DEFEDİLECEK”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin son bulacağının altını çizerek, “İnsanlarımız haklarını tam olarak elde etmeden, bölgemizde ve dünyada barış, güvenlik ve istikrar olmayacak. Ne kadar zaman alırsa alsın, bu iğrenç işgalin defedilecek ve gelecekte devletimiz bağımsız olacak" dedi.

Mahmud Abbas, Filistin’in mücadelesine destek veren ülkelere ve uluslararası toplantılarda bunu dile getirenlere teşekkür ederek, Birleşmiş Milletler’den bir an evvel pratik çözüm görmeyi umduklarını söyledi.

Abbas sözlerini, “Elim uzlaşma için uzatıldı ve artık daha ciddi olma zamanı” diyerek tamamladı.

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