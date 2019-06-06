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DHA DIŞ - Hint askeri uçağını arama çalışması 4'üncü gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

Pazartesi günü öğlen saatlerinde radardan kaybolan Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-32 tipi askeri nakliye uçağını arama çalışmaları sürüyor.

Hindistan (DHA) - Pazartesi günü öğlen saatlerinde radardan kaybolan Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-32 tipi askeri nakliye uçağını arama çalışmaları sürüyor. Hala uçaktan en ufak bir işaret yok.

8 mürettebat ve 5 yolcunun bulunduğu uçak, Hindistan'da Assam eyaletindeki Jorhat kasabasından Pazartesi yerel saat ile 12:25’te kalktı. Arunachal Pradesh şehrinin batı Siang Bölgesi'ndeki Mechuka kasabasına gitmek üzere havalanan uçaktan, en son, Çin sınırına yakın bir bölgeden sinyal alındığı belirtildi.

Uçağın dağlık ve ormanlık bölgeye düşmüş olmasından şüpheleniliyor. Uçağın yerinin tespiti için kara ve havadan arama çalışmaları +'üncü gününe girdi ancak uçaktan en ufak bir işarete rastlanamadı.

Ordu yetkilisi, Sukhoi-30MKI savaş jeti, C-130 uçağı, 2 adet Mi17 ve bir ALH helikopterin günlerdir aramalarda bulunduğunu ancak kötü hava koşulları ve zor olan bölgenin, arama çalışmalarını güçleştirdiğini duyurdu.

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