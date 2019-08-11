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DHA DIŞ - Hulusi Akar: Kıbrıs’ta oldubittiye göz yummayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün KKTC programı sürüyor.

KKTC, (DHA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün KKTC programı sürüyor.

Bakan Akar ve komutanlar dün de önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine giden Bakan Akar ve TSK’nın komuta kademesi, faaliyetlere ilişkin deniz taktik resmi üzerinden brifing aldı, talimatlar verdi.

HULUSİ AKAR: KIBRIS’TA OLDUBİTTİYE GÖZ YUMMAYACAĞIZ

‘Denizde egemenlik’ parolasıyla görev yapan geminin personeliyle de bir araya gelen Bakan Akar ve komutanlar, personelin kurban bayramını kutladı. ‘Mavi vatanın etkin, caydırıcı ve saygın muhafızları’ olarak nitelendirdiği bahriyelilerin çok önemli bir görevi icra ettiğini ifade eden Bakan Akar, "Burada Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bir oldubittiye göz yummayacağız. Herhangi bir şekilde bu haklarımıza karşı birtakım kararlar alınmasına müsaade etmeyeceğiz. İçinde bizim olmadığımız kararların yaşama şansı olmadığını başından beri söylüyoruz" diye konuştu.

Olması gerekeni iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde dile getirdiklerini belirten Bakan Akar, şunları söyledi:
"Şunu da kimse beklemesin, onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, o zenginliklerden istifade edecekler hem Kıbrıs halkı hem de Türkiye Cumhuriyeti devleti ve 82 milyon hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bu çok komik, böyle bir şey olmaz. Bunu kimse bizden beklemesin. Uluslararası kurallar var, çeşitli uygulamalar, yöntemler var. Bu manada biz de hakkımız neyse, kendi hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Dolayısıyla bu konuda bizim gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin."

HULUSİ AKAR: DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VERDİNİZ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunu gerek operasyonları gerekse karada, denizde ve havada gerçekleştirdiği tatbikatlarla herkese gösterdiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Denizlerimizde sizlerin de görev aldığınız Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatlarını yaptınız. Doğu Akdeniz’de kim var kim yok bunu herkes gördü, anladı. Gerçekten dosta güven, düşmana korku verdiniz. Bütün Türkiye o tatbikatlarla heyecanlandı, gurur, güven, övünç duydu. Bunun dışında Türkiye’ye kem gözle bakanlar, Türkiye hakkında art niyeti olanlar da o gecelerde uyuyamadılar. Gücü gördüler."
Gösterilen başarılardan dolayı bahriyelileri tebrik eden Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti Kıbrıs’ta garantördür. Hakkımızı, hukukumuzu kimseye çiğnetmeyiz gereğini yaptık, gerektiğinde yine yaparız." dedi.

44 SENE ÖNCE GÖREV YAPTIĞI BİRLİĞİ ZİYARET ETTİ
Bakan Akar, Ada'daki birlik ziyaretleri kapsamında sınır hattında da inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar’ın bu kapsamdaki duraklarından biri de 44 sene önce görev yaptığı birlik oldu. Teğmen rütbesiyle görev aldığı hudut hattındaki 3. Piyade Bölük Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar hem o yılları andı hem de brifing aldı.
Bakan Akar ayrıca ziyareti sırasında söz konusu dönemde askeri, bugün de KKTC vatandaşı olan Selahattin Demir isimli vatandaşla da bir araya geldi. Demir’in duygusal anlar yaşadığı ziyarette Bakan Akar ve eski askeri yapılan görevleri yâd etti. Demir, Bakan Akar ve TSK’nın komuta kademesini Kıbrıs’ta görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüntü Dökümü
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-Hulusi Akar’ın KKTC programından görüntüler
-Hulusi Akar’ın açıklaması
-Gemiden görüntüler
-Helikopterin görüntüsü
-Detaylar

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