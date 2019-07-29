HABER

DHA DIŞ- İdamları protesto etmek için konsolosluk binasının çatısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir adam, Bahreyn’deki idamları protesto etmek ve dikkat çekmek için Bahreyn konsolosluğu binasının çatısına çıktı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere’de bir adam, Bahreyn’deki idamları protesto etmek ve dikkat çekmek için Bahreyn konsolosluğu binasının çatısına çıktı.

Londra’nın Bahreyn konsolosluğunda meydana gelen olayda, Musa Muhammed isminde bir Bahreyn vatandaşı, kendi ülkesinde yapılacak olan idamları protesto etmek için Bahreyn konsolosluğunun çatısına çıktı.

Mohamed’in, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a ithafen, “Boris Johnson uyan. Ben hayatımı 2 idam mahkûmunu kurtarmak için riske atıyorum. Hemen harekete geç” yazılı pankart açtığı bildirildi. Sonrasında olay yerine gelen polis, eylemciye gösterisini bitirmesini ve aşağıya inmesini söyledi. Eylemci, Boris Johnson’ın Bahreyn Kralı’yla iletişime geçip, birkaç saat içinde infaz edilecek olan idamları durdurmadan çatıdan inmeyeceğini söyleyerek eylemine devam etti.

Polis, konsolosluk çalışanlarının davetiyle binaya girerek çatı katındaki eylemciyi diplomatik bölgeye izinsiz girdiği için gözaltına aldı. Eylemci, konsolosluk çalışanlarının kendisini dövdüğünü, hatta çatıdan aşağıya fırlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Muhammed'in idamlarını protesto ettiği 2 kişinin ise uluslararası kamuoyunun adil yargılama üzerinden Bahreyn’e yönelik uyarılarına rağmen birkaç saat sonra kurşuna dizilerek idam edildiği bildirildi.

Bahreyn Başsavcısı Ahmed al-Hammadi, yaptığı açıklamada, idam edilen 2 kişinin terör suçlarının yanında, 1 güvenlik görevlisini öldürdüklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-eylemcinin konsolosluk çatısında eylem yapması

-Polisin eylemciye seslenme görüntüleri

PARTNER Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki... Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki...
Akkuyu’nun kor tutucusu inşaat sahasına ulaştıAkkuyu’nun kor tutucusu inşaat sahasına ulaştı
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyorSavunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin motor yolculuğu başlamış bulunuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.