DHA DIŞ - IKBY'nin Türkmen Bakanı Selim: Haince, kalleşçe bir saldırı

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/ERBİL (Irak), (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Devlet Bakanı, Türkmen Cepheli (ITC) Aydın Maruf Selim, Erbil'de, Türk diplomatın şehit edildiği saldırıyı kınadı. Kalleşçe ve haince saldırının amacının Türkiye ile Erbil arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu kaydeden Selim, "Bu tür olaylar Türk varlığına, Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışmasını hiçbir zaman olumsuz etkilemez. Saldırının amacı, Erbil ile Ankara arasında olan ilişkileri olumsuz etkilemeye, bu ilişkileri bozmaya çalışmaya yöneliktir" dedi. IKBY'nin Etnik Gruplarla İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Aydın Maruf Selim, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği ve 2 Iraklının hayatını kaybettiği saldırıyı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Saldırıya tepki gösterip, kınayan Bakan Selim, terör eyleminin Türk varlığına karşı yapıldığını söyledi. Türkiye'ye başsağlığında bulunan Bakan Selim, "17 Temmuz'da haince, kalleşçe bir saldırı oldu. Değerli kardeşimize haince bir saldırı oldu. Biz yüce Allah'tan şehidimize rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Ayrıca Türk toplumunun başı sağ olsun. Tabi bunu yapanlar veya bu saldırıyı yapanların amacı, hedefi bellidir. Burada Türk varlığına karşı bir hamle yapmak istemiştir" dedi.

'SALDIRI, TÜRKİYE- ERBİL İLİŞKİLERİNİ BOZMAYA YÖNELİK' Bakan Aydın Maruf Selim, Türkiye ile Erbil arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik saldırının amacına ulaşamayacağını ifade ederek, "Bu tür olaylar Türk varlığına, Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışmasını hiçbir zaman olumsuz etkilemez. Saldırının amacı, Erbil ile Ankara arasında olan ilişkileri olumsuz etkilemeye, bu ilişkileri bozmaya çalışmaya yöneliktir. Çünkü son zamanlarda Erbil ile Ankara arasında olan ilişkiler ilerliyor, olumlu adımlar atılmıştır. Bunlar, bu ilişkileri bozmaya çalışıyor. Ayrıca başka bir amacı da malum Erbil güvenli bir bölgedir, emniyet ve güvenlik açısından önem verilen bir şehirdir. O yüzden karşı taraf, buradaki yönetime, Erbil güvenliğini, emniyetini bozmaya çalışmaktadır. Biz Türkmenler olarak şiddetle kınıyoruz bu terör saldırısını" diye konuştu. 'TEMENNİMİZ HAİNCE SALDIRIYI YAPANLAR TUTUKLANSIN' Bakan Selim, IKBY'nin de tepkili olduğu saldırının faillerinin yakalanıp, cezalandırılacağını aktararak, şunları söyledi: