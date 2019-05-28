HABER

DHA DIŞ - İran: Türkiye’yle ilişkilerimiz stratejik ve kapsamlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 15:55 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar konusunda Türkiye’nin davranışında bir ‘çelişki’ oluştu iddialarını reddetti.

Tahran, (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar konusunda Türkiye’nin davranışında bir ‘çelişki’ oluştu iddialarını reddetti.

Basın toplantısında konuşan Musevi, ABD’nin geçtiğimiz haftalarda İran’a uyguladığı petrol yaptırımlarının ardından Ankara’nın tavrında bir çelişki oulp olmadığı yönündeki soruya 'çelişki yok' yanıtını verdi.

İranlı Sözcü, “Türkiye, her zaman bizim yakın, ortak ve önemli komşumuz olmuştur ve olacaktır. Türkiye’yle ilişkilerimiz stratejik ve kapsamlıdır. Enerji ve ekonomik alandaki işbirliğimiz devam ediyor. Türkiyeli yetkililerin yaptırımlar konusundaki söylem ve eylemlerinde bir çelişki görmüyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Japonya’daki temasları sırasında İran’la ilgili söylediği ifadeleri değerlendiren Musevi, “Söylenen sözleri değil, bu sözlerin tutum ve davranış değişikliğine dönüşmesini önemsiyoruz” ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Japonya’da dün ortak bir basın toplantısında konuşan Trump, İran’da bir ‘rejim değişikliği’ istemediğini ve yaptırımlarla İran’a zarar verme niyetinde olmadığını söylemişti.

Trump’tan gelen diyalog önerisi değerlendiren Musevi, ABD’yle müzakere yapılması için hâlihazırda uygun bir ortamın olmadığını ifade etti.

Görüntü Dökümü

--------------------

-İran Dışişleri Bakanlığı binası

-Basın toplantısından detay ve genel görüntüler

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp... Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Alibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldıAlibeyköy Barajı’na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Ek fotoğraflar // Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökmeEk fotoğraflar // Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Son dakika: Alibeyköy Barajı'nda kaybolan çocuklardan acı haber

Baraj gölüne giren 2 çocuk kaybolmuştu...

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe operasyonu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.