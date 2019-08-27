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DHA DIŞ - İspanya’da dev hortum ve düşen yıldırım korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

İspanya’da çıkan dev hortum ve bu esnada bölgeye düşen yıldırım paniğe neden oldu.

İspanya, (DHA)- İspanya’da çıkan dev hortum ve bu esnada bölgeye düşen yıldırım paniğe neden oldu.
Dev hortum, İspanya’nın Malaga kentinde çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı hortumda yerleşim yerleri de hasar görmedi. Dev hortum, çok sayıda amatör kamera tarafından kaydedildi. Hortum sırasında bölgeye düşen yıldırım ise yürekleri ağza getirdi.

Geçtiğimiz gün Madrid’i dolu vurması ardından, yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.

Görüntü Dökümü
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-Hortumun görüntüleri

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