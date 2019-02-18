DHA DIŞ - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı

FİLİSTİN (DHA) - Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını; İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ibadet için bulunanlara da saldırdığını duyurdu.

