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DHA DIŞ- İtalya’da feci kaza: Yakıt tankeri otoyolda patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:30 | Son Güncelleme

İtalya’da 2 yakıt tankeri çarpıştı.

İtalya, (DHA)- İtalya’da 2 yakıt tankeri çarpıştı. Çarpışmanın ardından çıkan yangın sonucunda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İtalya’nın Bolonya şehrindeki A14 otoyolunda, yerel saatle 15.30 sıralarında meydana geldi. 2 yakıt tankerinin çarpışması sonucu çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken; ilk belirlemelere göre, kaza sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği; henüz yaralılara dair bilgi verilmediği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yapan tankerlerin havadan görüntüsü

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