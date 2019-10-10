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DHA DIŞ- İtalyan ENI CEO’su: Savaş gemisi gelirse kuyu kazamayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

KIBRIS Rum yönetimi ile Doğu Akdeniz'de 7'inci parsel olarak bilinen bölgede doğalgaz arama anlaşması yapan İtalyan ENI şirketinin CEO'su Claduio Descalzi, savaş gemilerinin bölgede olması durumunda arama faaliyetlerinde bulunmayacaklarını ifade ederek, "Kuyu kazarak savaş çıkartmak istemiyoruz" dedi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum yönetimi ile Doğu Akdeniz'de 7'inci parsel olarak bilinen bölgede doğalgaz arama anlaşması yapan İtalyan ENI şirketinin CEO'su Claduio Descalzi, savaş gemilerinin bölgede olması durumunda arama faaliyetlerinde bulunmayacaklarını ifade ederek, "Kuyu kazarak savaş çıkartmak istemiyoruz" dedi.
Roma'da bir etkinlikte açıklamalar yapan Descalzi, "Endişe etmiyoruz. Ancak birileri savaş gemisi ile gelirse o kuyuları kazamayız. Kuyu kazarak savaş çıkartmak istemiyoruz" dedi. Türkiye, Rumların sondaj imzaladığı 7'inci parsele Yavuz Sondaj gemisini gönderdi. Yavuz Sondaj gemisi savaş gemileri eşliğinde çalışmalarına başladı.
TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ ENGEL OLDU
İtalyan petrol şirketi ENI adına Doğu Akdeniz’de sondaj yapan 'Saipem 12000' isimli gemi, 12 Şubat 2018'de Rumların ilan ettiği sahalardan biri olan 6 numaralı parselden 3 numaralı parsele giderken Türk savaş gemileri tarafından durduruldu. ENI, bölgeden arama çalışmalarına başlayamadan ayrıldı.
'GEÇİT VERİLMEYECEK'
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ENI CEO'su Descalzi'nin açıklamalarını değerlendirdi. Türkiye'nin, bölgede eskisi gibi izleyip, sadece açıklama yapan bir devlet olmadığını söyleyen Taçoy, "Proaktif bir politika ile Doğu Akdeniz'de gerekli adımlar atılıyor, ikazlar yapılıyor. ENI'nın kararını olumlu karşılıyorum. İtalyan şirket, Rumların oyununa, provakasyonuna gelmeyeceğini net olarak ortaya koymuştur. Bizler yeniden vurgulamak istiyoruz, Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin haklarını gözardı eden hiç bir adıma geçit verilmeyecektir. ENI'nın kararının diğer şirketler tarafından da dikkatlice takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
'OLUMLU GELİŞME'
KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, "Bir süredir Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye ile birlikte sahada dengeyi sağlamaya dönük olarak ortaya koyduğumuz politikanın etkileri artık hissediliyor" dedi. ENI'nin kararını değerlendiren Özersay, "İtalyan ENI şirketinin Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde yer alan bölgede eğer gerginliğe neden olacaksa kazı yapmak istemediğini ve kazı yapmayacaklarını açıklamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. 2018 yılı içerisinde bahse konu şirket hem Türkiye’nin bu konularda ciddi olduğunu, hem de Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim bir çözümden önce bu çalışmalar yapılacaksa bir uzlaşmaya hazır olduğumuzu bizzat görmüş, tecrübe edinmiştir. Umarım uluslararası şirketler de dahil bu konulardaki tüm paydaşlar Kıbrıs Rum liderliğine doğal gaz konusunda doğru mesajları vermeye başlarlar. Dış politikada caydırıcılık içeren kararlı duruş, sonuç alınmasına yardımcı olabiliyor" açıklamasında bulundu.

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