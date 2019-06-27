DHA DIŞ- Kansere karşı nano parçacıklarla ısıtma tedavisi

ABD, (DHA) - Oregon State Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, ulaşılması zor tümörleri yok etmek için nano parçacıkların manyetik dalgalarla ısıtılmasına dayanan yeni bir yöntem geliştirdi.

Phys.org’un haberine göre, metrenin milyarda biri büyüklüğündeki manyetik nano parçacıklar, şırınga ile tümör bulunan bölgelere enjekte edilebiliyor. Enjeksiyonun ardından manyetik dalgalarla nano parçacıkların 38 dereceye kadar ısıtılması ile kanser hücreleri öldürülüyor. Yumurtalık ya da prostat kanseri gibi tümörleri ulaşılması zor alanlarda bulunduğu hastalıklarda ise doğrudan enjeksiyon yerine nano parçacıkların karın boşluğuna enjekte edilmesi tercih ediliyor.

Araştırmacılar en çok, yönlendirildiğinde tümörlerde toplanabilen doğru nano parçacık türünü bulmakta zorlandı. Daha önce bu alanda birçok deneme yapılmıştı. Oregon State Üniversitesi eczacılık Bölümü’nden Olena Taratula ve Oleh Taratula, güçlendirilmiş ısıtma özelliğine sahip nano parçacık kümeleri oluşturarak bu problemi çözdü. Kobalt ve manganez ile kaplanan altıgen şeklinde nano demir oksit parçacıklarından oluşturulan nano kümeler, biyolojik olarak çözünebilen nano taşıyıcılar ile yönlendirildi. Nano kümeler daha yüksek ısılara çıkma potansiyeli de taşıyor.

Yeni tedavi yöntemi diğer yöntemlerle birlikte de kullanılabiliyor. Olena Taratula “Manyetik ısıtma tedavisinin ortalama sıcaklıklarda kanser hücrelerinin radyasyon, kemoterapi ve immünoterapi yöntemlerine karşı hassasiyetini artırdığı daha önceki çalışmalarla ortaya çıkmıştı” dedi. Araştırma çerçevesinde, deri altlarına yumurtalık tümörü aşılanan farelere dört doz nano enjeksiyon yapıldı.

Olena Taratula çalışmaların ilerletebilmesi için başka hayvanlarla da özellikle tümörlerin normalde oluşacakları bölgelerde deneyler yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca sağlıklı hücrelerin ısıtma işleminden daha iyi korunabilmesi için mevcut manyetik ısıtma tekniklerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Zor ulaşılan tümörlerin, manyetik ısıtma ile tedavisinde bir kilometre taşı oluşturan araştırmanın sonuçları, ACS Nano dergisinde yayınlandı.

