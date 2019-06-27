HABER

DHA DIŞ- Kansere karşı nano parçacıklarla ısıtma tedavisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

Oregon State Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, ulaşılması zor tümörleri yok etmek için nano parçacıkların manyetik dalgalarla ısıtılmasına dayanan yeni bir yöntem geliştirdi.

ABD, (DHA) - Oregon State Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, ulaşılması zor tümörleri yok etmek için nano parçacıkların manyetik dalgalarla ısıtılmasına dayanan yeni bir yöntem geliştirdi.
Phys.org’un haberine göre, metrenin milyarda biri büyüklüğündeki manyetik nano parçacıklar, şırınga ile tümör bulunan bölgelere enjekte edilebiliyor. Enjeksiyonun ardından manyetik dalgalarla nano parçacıkların 38 dereceye kadar ısıtılması ile kanser hücreleri öldürülüyor. Yumurtalık ya da prostat kanseri gibi tümörleri ulaşılması zor alanlarda bulunduğu hastalıklarda ise doğrudan enjeksiyon yerine nano parçacıkların karın boşluğuna enjekte edilmesi tercih ediliyor.
Araştırmacılar en çok, yönlendirildiğinde tümörlerde toplanabilen doğru nano parçacık türünü bulmakta zorlandı. Daha önce bu alanda birçok deneme yapılmıştı. Oregon State Üniversitesi eczacılık Bölümü’nden Olena Taratula ve Oleh Taratula, güçlendirilmiş ısıtma özelliğine sahip nano parçacık kümeleri oluşturarak bu problemi çözdü. Kobalt ve manganez ile kaplanan altıgen şeklinde nano demir oksit parçacıklarından oluşturulan nano kümeler, biyolojik olarak çözünebilen nano taşıyıcılar ile yönlendirildi. Nano kümeler daha yüksek ısılara çıkma potansiyeli de taşıyor.
Yeni tedavi yöntemi diğer yöntemlerle birlikte de kullanılabiliyor. Olena Taratula “Manyetik ısıtma tedavisinin ortalama sıcaklıklarda kanser hücrelerinin radyasyon, kemoterapi ve immünoterapi yöntemlerine karşı hassasiyetini artırdığı daha önceki çalışmalarla ortaya çıkmıştı” dedi. Araştırma çerçevesinde, deri altlarına yumurtalık tümörü aşılanan farelere dört doz nano enjeksiyon yapıldı.
Olena Taratula çalışmaların ilerletebilmesi için başka hayvanlarla da özellikle tümörlerin normalde oluşacakları bölgelerde deneyler yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca sağlıklı hücrelerin ısıtma işleminden daha iyi korunabilmesi için mevcut manyetik ısıtma tekniklerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Zor ulaşılan tümörlerin, manyetik ısıtma ile tedavisinde bir kilometre taşı oluşturan araştırmanın sonuçları, ACS Nano dergisinde yayınlandı.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldıTomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Doğa Koleji’nde yüzde 100’e varan burs imkanıDoğa Koleji’nde yüzde 100’e varan burs imkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

Günlük burç yorumları 27 Haziran Perşembe - Ay ve Merkür arasında gerilim!

Ay ve Merkür arasında gerilim!

Turistlerin son gözdesi: Peygamberler diyarı Eğil

İşte turistlerin son gözdesi! Gelen hayran kalıyor

İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Su ve kuş seslerinin buluştuğu mağara büyülüyor

Su ve kuş seslerinin buluştuğu mağara büyülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.