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DHA DIŞ - Keşmir'de tansiyon yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:47 | Son Güncelleme

Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, tansiyon yeniden yükseldi.

Pakistan (DHA) - Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, tansiyon yeniden yükseldi.

Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan havasahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tafarından gözaltına alındığını duyurdu.

Hint basını, Pakistan savaş uçaklarının Keşmir'de Nowshera bölgesine girdiğini; bölgedeki sıcak gelişmeler üzerine havalanan Hindistan ordusuna ait bir MiG jetinin düştüğünü duyurdu. Budgam'da gerçekleşen olayda 2 pilotun hayatını kaybettiği; uçağın düşme nedeninin araştırıldığı duyuruldu.
Yaşanan gelişmeler üzerine Keşmir'deki Srinagar Havalimanı üç saat süre ile uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

PULWAMA'DAKİ PATLAMA KIRILMA NOKTASI OLDU

14 Şubat'ta Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde, Hint güvenlik kuvvetlerini taşıyan otobüse bomba yüklü bir araç ile düzenlenen saldırıda 41 kişi ölmüştü. Saldırının arkasında Pakistan'ın olduğunu ileri süren göstericiler Pulwama'da protesto gösterileri düzenlemişti.

İki ülke arasında yükselen tansiyon dün yeniden yükseldi. Dün Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki 'terör kamplarına' hava operasyonu düzenlediğini; saldırıda çok sayıda miltanın öldürüldüğünü söyledi. Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor ise, "Hint uçakları Muzafarabad bölgesinden sızdı. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin zamanında ve etkili müdahalesi sonrası, uçak bombasını acele bir şekilde Balakot yakınında ormanlık bir alana bıraktı. Kayıp ya da hasar yok" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Düşen uçağın yanması
Bölgeden görüntüler

GÖRÜNTÜLER DGS’DE

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