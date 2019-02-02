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DHA DIŞ - Küba’ya düşen göktaşını radar görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 12:40 | Son Güncelleme

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi radar sistemleri, Küba’nın batısındaki Pinar del Rio şehrine bağlı Vinales kasabasına bir göktaşının düşme anını görüntüledi.

Küba (DHA) - Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi radar sistemleri, Küba’nın batısındaki Pinar del Rio şehrine bağlı Vinales kasabasına bir göktaşının düşme anını görüntüledi.

Göktaşının düşmesi sebebiyle iki patlama sesinin duyulduğu ve patlama sesinin etkisiyle çok sayıda yapının camlarının kırıldığı bilgisi basında yer aldı. İlk başta bu gürültünün nedeni anlaşılamasa da, daha sonra Küba’nın Jeofizik ve Astronomi Enstitüsüne bağlı uzmanların yaptığı çalışmalar sonucu bir gök taşının düştüğü açıklandı.

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Küba Meteoroloji Müdürlüğü de düşen cismin göktaşı olduğunu doğruladı.

Görüntü Dökümü

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-Radara giren göktaşı görüntüleri

-Göktaşının gökyüzünde düşerken çekilen görüntüleri

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