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DHA DIŞ - Otomobil çarpan kamyonetteki bebek yola savruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:40 | Son Güncelleme

 Tayland’da bir otomobilin çarptığı kamyonet takla attı, içindeki bebek yola savruldu.

Tayland (DHA)- Tayland’da bir otomobilin çarptığı kamyonet takla attı, içindeki bebek yola savruldu.
Tayland’da meydana gelen kazada, sürücüsü sollama yapan bir otomobil, önündeki kamyonete çarptı. Çarpma ile taklalar atan kamyonetteki bir bebek yola savruldu. Kazaya neden olan sürücü otomobiliyle olay yerinden hızla kaçarken, çevredekiler yola savrulan bebek ve araç sürücüsüne yardım etti. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise arkadan gelen otomobilin kamerasına yansıdı.
Bu arada, kamyonetteki bebeğin sürücü babasının kucağında oturduğu öne sürülürken, kaçan sürücünün daha sonra 3 araca daha otomobiliyle çarparak, 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin yaralanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan ismi belirtilmeyen sürücünün ifadesinde, yere düşürdüğü bardağı almak için eğildiğinde aracın kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Arkadan hızla gelen otomobilin, önündeki kamyoneti sollaması

-Sollama sırasında kamyonete çarpması

-Kamyonetin taklalar atarak yola savrulması

-Kamyonetteki bebeğin camdan yola savrulması

-Kazaya neden olan otomobilin hızla yoluna devam etmesi

-Çevredekilerin bebeğe ve kamyonet sürücüsüne yardım etmesi

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