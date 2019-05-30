DHA DIŞ - Putin, 'füzeler anlaşmasının' durdurulmasına ilişkin taslağı Duma’ya sundu

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’nın geçerliliğini geçici olarak durdurmasına yönelik yasa tasarısını Duma’ya sunduğunu bildirdi.

İlk oturumun 18 Haziran’da düzenlenmesi planlanıyor. Federasyon Konseyi, taslağın Duma’dan kendilerine ulaşır ulaşmaz değerlendirmeye hazır olduklarını açıkladı.

Bu belgenin parlamento tarafından değerlendirilmesi sürecinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Putin'i temsilen parlamentoda bulunacak. Onaylanması halinde yasa yayınlandığı gün yürürlüğe girecek.

Ayrıca devlet başkanına bu anlaşmanın geçerliliğinin yeniden başlamasına ilişkin kararı verme hakkı tanınıyor.

