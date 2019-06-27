HABER

DHA DIŞ - Rus diplomat: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Üst düzey Rus diplomat Zamir Kabulov, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a karşı bir askeri müdahalesi durumunda İran’ın yalnız olmayacağını söyledi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Üst düzey Rus diplomat Zamir Kabulov, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a karşı bir askeri müdahalesi durumunda İran’ın yalnız olmayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın aralarında İran’ın da bulunduğu Asya ülkeleri özel elçisi Kabulov, ABD’nin İran’a yönelik sorumsuz bir müdahalesi karşısında Tahran’ın yalnız bırakılmayacağını belirtti.
The Moscow Times gazetesinin haberine göre, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Rusya - İran siyaset forumunda konuşan Kabulov, İran’ın bu tür bir savaşa karşı direneceğini ve yalnız olmayacağını söyledi.
Habere göre Kabulov, Rusya’nın diğer devletler gibi İran’a karşı bir sempati ve empati beslediğini belirtti.
Bu hafta başında da Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya ve ortaklarının ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları karşısında Washington’a yaptırımlar konusunda yeni adımlar atacaklarını belirtirken bu yaptırımların detayları konusunda ise bilgi vermedi.
ABD ile İran arasındaki tansiyon, geçtiğimiz hafta, İran’ın ABD’ye ait insansız bir hava aracını düşürmesiyle yükselmişti.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Üniversite öğrencileri projeleriyle yarıştıÜniversite öğrencileri projeleriyle yarıştı
Zihinsel engelli Mehtap'ın gelinlik hayali gerçek olduZihinsel engelli Mehtap'ın gelinlik hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

Günlük burç yorumları 27 Haziran Perşembe - Ay ve Merkür arasında gerilim!

Ay ve Merkür arasında gerilim!

Turistlerin son gözdesi: Peygamberler diyarı Eğil

İşte turistlerin son gözdesi! Gelen hayran kalıyor

İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Su ve kuş seslerinin buluştuğu mağara büyülüyor

Su ve kuş seslerinin buluştuğu mağara büyülüyor

Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar

İhbar alan polis bu manzarayla karşılaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.