HABER

DHA DIŞ - Rusya, İran ve Türkiye parlamenterleri 10 Nisan’da buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

 Rusya, İran ve Türkiye’nin parlamentolarının uluslararası ilişkiler komitelerinin ortak toplantısının 10 Nisan’da Duma’da düzenleneceği ve özellikle Suriye’deki durumun görüşüleceği bildirildi.  Federasyon Konseyi’nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, “Duma’da Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye ve İran’ın parlamentoları, Rusya federal meclisinin uluslararası ilişkiler komitelerinin ilk ortak toplantısına katılacak” denildi.  Görüşülecek konular arasında Suriye’deki durum bulunuyor.

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Rusya, İran ve Türkiye’nin parlamentolarının uluslararası ilişkiler komitelerinin ortak toplantısının 10 Nisan’da Duma’da düzenleneceği ve özellikle Suriye’deki durumun görüşüleceği bildirildi.

Federasyon Konseyi’nin resmi sitesinde yer alan açıklamada, “Duma’da Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye ve İran’ın parlamentoları, Rusya federal meclisinin uluslararası ilişkiler komitelerinin ilk ortak toplantısına katılacak” denildi.

Görüşülecek konular arasında Suriye’deki durum bulunuyor. Açıklamada, “Konstantin Kosaçev, ülkedeki durum hakkındaki durum ve barış sürecine ilişkin perspektiflere ilişkin raporu sunacak” denildi.

Sahaya önce köpek, sonra taraftar girdiSahaya önce köpek, sonra taraftar girdi
Paris’te insanlık dışı mülteci kampı tahliye edildiParis’te insanlık dışı mülteci kampı tahliye edildi
Guinness rekorları için 250 bin vida ile Atatürk ve Türk Bayrağı tablosu yapıyorGuinness rekorları için 250 bin vida ile Atatürk ve Türk Bayrağı tablosu yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

TÜYAP'ta stant devrildi!

TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.