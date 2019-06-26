DHA DIŞ - S-500’ler uzaydaki hedefleri de vurabilecek

Rusya - (DHA) - Rusya’nın yeni nesil hava savunma sistemi S-500 ’Prometheus’ların dış uzaydaki hedefleri de etkisiz hale getirebileceği bildirildi.

Sistemin üretici firması VKO Almaz-Antey’in Birinci Genel Direktör Vekili Sergei Druzin, RIA Novosti gazetesine yaptığı açıklamada S-500’lerin (uzaydan gelecekler dâhil) her tür balistik füzeyi vurabileceğini kaydetti. Druzin, sistemin aero-dinamik kontrolün imkânsız olduğu atmosfer dışında da çalıştığını vurguladı.

S-500, Başka aktarıcı cihazlara ihtiyaç duymayan aktif fazlı radar dizilerine sahip. Büyük mesafelerde sinyal taraması ve analizi yapabilen sistemde tek bir anten birden fazla ışın yayabiliyor ve ışıma kontrolü anten çevrilmeden sağlanabiliyor. Fazlı anten rakiplerine oranla çok daha az enerji ile çalışıyor ki bu füzeleri karşılayabilmek için çok önemli.

S-500, 600 km ötedeki hedefleri önleme kabiliyetine sahip. S-400’lerin bir üst modeli olan ve Türkiye’nin Rusya ile ortak üretiminde yer almak istediği sistem uçaklar, uydular, cruise füzeleri ya da balistik füzeler vb’den oluşan hedefleri kendi radarı ile takip edebiliyor.

