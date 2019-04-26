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DHA DIŞ - Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 00:41 | Son Güncelleme

Orta Afrika'da ülkesi olan São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti'nde içinde 70'den fazla kişinin bulunduğu gemi battı.

Sao Tome (DHA) - Orta Afrika'da ülkesi olan São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti'nde içinde 70'den fazla kişinin bulunduğu gemi battı.

Yerel medya 4’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini; 10 kişinin kayıp olduğunu; 55 kişinin de kurtarıldığını duyurdu. Kayıp ya da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kayıplar arasında bir Portekizli ve bir de Fransız bulunuyor.

‘Amfitriti’ isimli geminin batma nedeni henüz bilinmezken, yetkililer kayıpların aranma çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

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