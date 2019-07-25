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DHA DIŞ- SpaceX’in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

SpaceX’e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı.

ABD, (DHA)- SpaceX’e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne merkezli Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’e ait ‘Starhopper’ isimli uzay aracı, kalkış için yapılan test sırasında alev aldı. Teksas’ın Boca-Chica bölgesinde yapılan kalkış testinde alev alan uzay aracında ufak çaplı hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü
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-Kalkış testinin görüntüsü
-Yangın çıkma anı

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