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DHA DIŞ- Yunanistan’da feribot yandı: 613 yolcu tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 22:03 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın kuzeybatısında bulunan İgumeniça Limanı’ndan kalkan ‘Olimpiyat Şampiyonu’ isimli feribot, çıkan yangın sebebiyle acil olarak limana dönüş yaptı.

Yunanistan, (DHA)- Yunanistan’ın kuzeybatısında bulunan İgumeniça Limanı’ndan kalkan ‘Olimpiyat Şampiyonu’ isimli feribot, çıkan yangın sebebiyle acil olarak limana dönüş yaptı. Feribotun içinde bulunan 613 kişi tahliye edildi.

Yangın, Yunanistan’ın İgumeniça Limanı’ndan İtalya’nın Venedik şehrine yola çıkan ‘Olimpiyat Şampiyonu’ isimli feribotta çıktı. Kalkıştan kısa bir süre sonra feribotun güvertesinden siyah dumanlar yükseldi. Feribot, kalktığı İgumeniça Limanı’na dönerek yolcuları tahliye etti. Yangın sonrasında sahil güvenlik ekipleri hemen feribota müdahale ederek yangını söndürdü.

Feribottan tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Feribot yangınından görüntüler
Feribottan yükselen siyah dumanlar
Yolcuların feribottan tahliye edilmesi

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