Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataköy'de Baruthane arazisinde yapımı süren "Millet Parkı"nın 8 Kasım'da açılacağını söyledi. Parkın son hali havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Parkın havadan görüntüleri
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