DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1 

1 - TUZLA'DA ÖZEL BİR TERSANEDEKİ GEMİDE YANGIN ÇIKTI Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA - TUZLA'da tersaneler bölgesindeki özel bir tersanede yapımı süren gemide gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın tersaneye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Gece geç saatlerde Tuzla'daki özel bir tersanede yapımı sürdüğü öğrenilen bir geminin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çok sayıda araçla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa karşı, ambulanslar da olay yerinde hazır bekletildi. Yangının çıktığı geminin depo bölümündeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Gemiden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yükselen dumanlar Bunlar da ilginizi çekebilir Bu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyor Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Sıkıştığı araçta sigara yakmaya çalıştı

(AKTÜEL)

-Tersaneden genel

-İtfaiye, polis ve ambulanstan görüntü

-Genel ve detaylar 30.04.2019 - 01.26 - Haber Kodu : 190430007

30.04.2019 - 01.47 - Haber Kodu : 190430010

30.04.2019 - 02.06 - Haber Kodu : 190430011 2- AVCILAR'DA 5 KATLI BİNA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Erencan Sokak'taki 5 katlı Çiğdem Apartmanı'nın bodrum katındaki dairenin kolon ve kirişlerinde çatlaklar oluştu, duvarda çökme meydana geldi. Bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve belediye ekibi gönderildi. Belediye ekipleri Suriyeli ailenin oturduğu dairede inceleme yaptı. İncelemenin ardından bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Polis çevrede önlem alırken belediye ekipleri de binayı mühürledi. Binada detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Tahliye edilen binada oturan Nazire Koç, "Komşum kapıyı vurdu, 'teyze ne duruyorsun bütün bina sokağa indi' dedi. 'Ne oldu oğlum' dedim, 'bina çöküyor' dedi. Öyle indim. Telefonumu bile yukarıda bıraktım, eşim ameliyatlı önce onu indirdik sonra ben indim. Kapımız açık öyle bıraktık indik. Ocakta çayım vardı çamaşır makinesi çalışıyordu. Öyle sokağa indik. Bu akşam belediye yer verirse orada kalacağız belediyenin emrindeyiz yoksa sokakta çadır kuracağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın bodrum katında bulunan dairedeki hasar

-Bina sakini ile röp. 29.04.2019 - 18.45 - Haber Kodu : 190429212 ==================== 3- BAKIRKÖY'DE BİR ESNAF BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜ Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Bakırköy'de esnaf olan Muhittin Altundere, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Altundere, boğazına aldığı bıçak darbesi ile işyerinin merdivenlerine yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Altundere'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, dün saat 16.00'da Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Akatlar Sokak'ta meydana geldi. Bakırköy'de kebap dükkanı bulunan Muhittin Altundere, Akatlar Sokak'ta bulunan deposundayken iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken, boğazından bıçaklanan Muhittin Altundere kanlar içinde işyerinin önündeki merdivenlere yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Altundere'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis eşkâlini belirlediği saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Saldırıyı haber alan Altundere'nin ailesi olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi polis memurları teselli etmeye çalıştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden Altundere'nin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırıya uğrayan Muhittin Altundere'nin merdivenlerdeki görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Olay yerinden görüntü

-Ailenin olay yerine gelişi

-Cenazenin kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler 29.04.2019 - 19.13 - Haber Kodu : 190429221 =================== 4- ÇELEBİ YER HİZMETLER: İŞTEN ÇIKARTILMADI, DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Havalimanı'nda İstanbul-Bodrum seferi öncesi kadın yolcu F.E.E ile yer hizmeti personel T.S ile arasında uçağın rötar yaptığı gerekçesiyle hakaretlere varan tartışma yaşandı. Son günlerde yer hizmeti personeli T.S'nin işten çıkartıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yapan Çelebi Yer Hizmetleri, "Şirketimiz mağdur olan personelimizin ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edecektir" diye bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen rötar kavgasının yansımaları devam ediyor. Çelebi Yer Hizmetleri A.Ş tarafından yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığının hatırlatılarak şu cümleler yer aldı:

"24.04.2019 tarihinde gerçekleşen olaya istinaden Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma çerçevesinde çalışanımız 26.04.2019 Cuma günü ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne davet edilmiş CBK. 243 Madde çerçevesinde ifadesi alınarak olaya adı karışan kişiden şikayetçi olmuştur."

TÜM PAYDAŞ ŞİRKETLER HAREKETE GEÇTİ

Havalimanı çalışanları ile yolcular arasında yaşanan bu diyalogların önüne geçmek için önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

"Bu konuda çalışanımıza her türlü destek sağlanmış olup, şirketimiz ayrıca yolcular ile havalimanında çalışan kişilerin karşı karşıya kalmalarını önleyecek tedbirlerin daha geniş bir perspektif ile tüm havalimanı kullanıcılarını kapsayacak şekilde ele anılması gerektiği kanısındadır. Bu amaçla şirketimiz, havalimanında görev yapan tüm paydaş şirketler ile iş birliği çabalarını harekete geçirmiştir." PERSONELE DESTEK AÇIKLAMASI

Son günlerde yer hizmeti personeli T.S'nin işten çıkartıldığı iddialarını da yalanlayan açıklamada, "Adı geçen personelimizin bu olayla ilgili olarak şirketimizle ilişiğinin kesildiğine ilişkin yapılan spekülasyonlar hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamış olup, şirketimiz mağdur olan personelimizin ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edecektir" denildi.

OLAY NASIL GELİŞMİŞTİ

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a uçuşu planlanan KK-42 sefer sayılı Atlasglobal Havayolları'na ait tarifeli uçak, bir önceki seferinden geç geldi. 35 dakikayı bulan gecikme nedeniyle uçağın yolcularından F.F.E, Çelebi Hava Servisi'nde görevli T.S'ye ağır hakaretlerde bulunmuştu. O anlar, başka bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansımıştı. Görüntü Dökümü:

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Arşiv 29.04.2019 - 19.34 - Haber Kodu : 190429230 ================= 5- GALERİCİLERE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul'da oto galeri görünümü altında tefecilik yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te Tarkan Urçar'ın galericilik adı altında tefecilik yaptığı, alacak ve verecek konularına girerek pay aldığı iddiaları üzerine harekete geçti.

Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle 26 Nisan'da adresleri tespit edilen 22 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 350 mermi ve fişek, 149 çek yaprağı, 54 senet ve sahte olduğu değerlendirilen ABD doları, Euro ve Türk lirası ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheliden 6'sı savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 16 şüpheli hakkında ise, 'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Ruhsatsız silah', 'Silah ticareti' ve 'Tefecilik' suçlarından işlem yapılarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, aralarında Tarkan Urçar'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen silahlar ve tüfekler

-Ele geçirilen sahte paralar

-Çek ve senetlerin görüntüsü

-Genel ve detaylar 29.04.2019 - 22.37 - Haber Kodu : 190429247 6- 'ÇİNGENE ÜMİT' OPERASYONUNDA 44 KİŞİ TUTUKLANDI Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan liderliğini 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın yaptığı suç örgütü üyesi 44 kişi tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini halen bir başka suçtan cezaevinde bulunan 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın yaptığı suç örgütünün Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu'nda vatandaşları silah zoruyla tehdit ederek, uyuşturucu satışı yaptığını ve buna karşı çıkanları silahla tehdit ederek pek çok eyleme karıştığını belirleyerek 18 Nisan'da operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 52 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 tabanca, 1 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, çelik yelek, 2 sahte nüfus cüzdanı ve bir miktar uyuşturucu madde ile 2 bin 215 mermi ve fişek ele geçirilmişti. Ele geçirilen malzemeler arasında şüphelilerin çatışmalarda kullandığı isabet almış çelik yelekler ve zehirli mermiler dikkat çekmişti.

Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları tamamlanan, halen cezaevinde bulunan sorgu için getirilen 'Çingene Ümit' lakaplı Ümit Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 52 kişi sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 44'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla toplam 8 kişi serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Orhan Korkmaz'ın kullandığı cipin direğe vurması

-Ateş eden kişini kaçışı

-POLİS KAMERASI

-Cipte yapılan incelemeler

-Operayon yapılan evler

-Ele geçirilen malzemeler

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-İlk sırada çıkan 'Çingene Ümit'

-Sergiden görüntü

-Zehirli mermiler (Ucu gri renkli)

-Çelik yelekler

-Tüfekler ve fişekler

-Genel ve detaylar 29.04.2019 - 14.02 Haber Kodu : 190429120 ================== 7- MACARİSTAN DEVLET BAKANI GULYAS'TAN İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETİ Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde blundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i makamında karşıladı. Gulsay, "Avrupa'nın en büyük ve en güzel şehrinden bahsediyoruz. Doğru hatırlıyorsam 1985 yılından itibaren İstanbul Budapeşte'nin kardeş şehri. Eminin ki, bundan sonra da hem iki ülkenin hem de şehirlerimizin arasındaki ilişkiler iyi bir şekilde devam edecek. Bu vesile ile sizi de Budapeşte'ye davet ediyoruz." dedi.

Ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben de tabi Macaristan ile olan yüzlerce yıllık ilişkinin daha iyi yere gelmesini çok istiyorum. Tarihsel ve kültürel bağlarımız çok yoğun. İstanbul çok güzel bir şehir, tabi daha önce ziyaret ettiğim Budapeşte de çok güzel bir şehir. İnşallah en kısa zamanda gelmek benim için büyük bir mutluluk olur. Tabi görevi devir almanın yoğun günlerini yaşıyoruz. O yüzden gelişim biraz gecikebilir. Ülkeler arasındaki ilişkinin en önemli boyutunu şehirlerarası diyalog ile yakalayabiliriz. Çok daha samimi ve insanlar arasındaki diyalog, kültür ve sanatı kattığınız da çok keyifli bir boyut alabilir" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Macar heyetin gelişi

-İmamoğlu'nun heyeti kabul etmesi

-İkilinin sohbeti

-İmamoğlu'nun Macar heyeti yolcu etmesi

-Genel ve detaylar 29.04.2019 - 19.16 - Haber Kodu : 190429223_ 8- 15 TEMMUZ GAZİLERİNE MADALYALARINI VALİ ALİ YERLİKAYA TAKTİM ETTİ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)

15 Temmuz'da gazi olan vatandaşlara Vali Ali Yerlikaya madalya taktim etti. Yerlikaya konuşmasında, "Korkakların, darbe sevicilerin, hainlerin sinsi heveslerini kursaklarında bıraktınız. Dünyadaki hiçbir madalya bu onur kadar alnınızda parlayamaz." dedi.

15 Temmuz Darbe Girişiminde gazi olan vatandaşlara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; İstanbul Valiliği'nde madalya takdim etti. Törende gazileri aileleri yalnız bırakmadı. "BAŞIMIZI DİK, ALNIMIZI AK EYLEDİNİZ"

Madalya taktimi açılış konuşmasında Ali Yerlikaya, "Milli birlik ve beraberliğimize uzanan hain elleri kırdınız. Başımızı dik, alnımızı ak eylediniz. Bu millet onurlu direnişinizi hiçbir zaman unutmayacak. Şehitlerimizin aziz hatıraları zihnimizde ilk günkü tazeliğini korurken, aziz milletimizin şükran duygularının bir nişanesi olarak devlet övünç madalyasını sizlere sunmanın onuru ve heyecanı içerisindeyiz." diye konuştu.