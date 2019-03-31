DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- SANDIK GÖREVLİLERİ YEMİN ETTİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak. Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tammalayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" Görüntü dökümü:

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-İstanbul Anadolu Lisesi'de sandık yemini

-Bahçelievler Kumport Ortaokulu'nda sandık yemini

-Detaylar 31.03.2019 - 07.53 Haber Kodu : 190331008 ============================= 2- TUZLA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN -İstanbul DHA)

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza dün saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 06 LSS 94 plakalı aracın sürücüsü Tarık Bulut hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Feci kazada diğer aracın sürücüsü Esin Sürücü ve yanındaki Gazal Karakoç da yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve detay görüntüler 30.03.2019 - 18.25 Haber Kodu : 190330146 ========================== (GENİŞ HABER)

3- TEM'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2 YARALI Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Sarıyer'de, seyir halindeyken lastiği patlayan minibüs bir kamyonete çarpıp devrildi. İki kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Sökmen, banyo malzemesi yüklü 34 VN 4531 plakalı minibüsle Seyrantepe'den Edirne yönüne ilerlerken, aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs, aynı yönde ilerleyen 34 GP 8208 plakalı kamyonete arkadan çarpıp, devrildi. Kazada, sürücü Muhammed Sökmen ile yanında oturan arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen aracın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen minibüsten görüntü

-Yolun 2 şerit kapanması

-Oluşan trafikten görüntü

-Ambulanslardan detay görüntü

-Polis ekipelrinden görüntü

-Yola saçılan banyo malzemelerinden görüntü

-Devrilen aracın içerisindeki malzemelerden görüntü

-Genel ve yakın detaylar 30.03.2019 - 21.18 Haber Kodu : 190330162

30.03.2019 - 21.57 Haber Kodu : 190330166 ================================== 4-- SULTANGAZİ'DE YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul DHA

Sultangazi'de bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı yoğun duman kapladı. Üst katlarda mahsur kalanların yardımına mahalle sakinleri koştu. İtfaiye ve sağlık ekipleri beklenirken binaya giren mahalle sakinleri, aralarında engelli bir gencin de bulunduğu 5 kişiyi dışarıya çıkardı. Bu sırada mahsur kalanların yakınları bina önünde büyük panik yaşadı. Bina sakinlerinden biri de içeriye girerek kafes içindeki kuşunu dışarıya çıkardı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Mahalle sakinleri, binadan yükselen dumanı görünce içeriye girerek mahsur kalanları kurtardıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Mahsur kalanların görüntüsü

-Binadan çıkarılanlar

-Kurtarılan engelli genç

-Bina önündeki daire sahipleri

-Çocuklarına sarılmaları

-İtfaiyenin müdahalesi

-Mahsur kalanları kurtaranlarla röp.

-Detaylar 30.03.2019 - 17.02 Haber Kodu : 190330122 ================== 5- SELÇUK BAYRAKTAR: MİLLİ TEKNOLOJİ BİR BEKA MESELESİ * Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar,

"Milli teknoloji özellikle savunma sanayinde ve bunun yanında tüm diğer alanlarda, sivil alanlarda bir beka meselesi ve çok kritik. Çok zengin bile olsanız bu teknolojilerin içindeki fikri haklar, fikri altyapı size ait değilse, onları üreten kimse ancak onlara hizmet ediyor." "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bu başarılı operasyonlarla İHA ve SİHA'larımız kendi sınıfında en iyisi olma unvanını hak etti. Artık sadece az gelişmiş değil, bu alanda çok gelişmiş ülkelere bile kendi markamız satılır halde." Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sarıyer Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen "Milli Beka, Milli Teknoloji Gençlik Konferansı'na katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Bayraktar'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy da katıldı.

"BEKA MESELESİ"

Konferanstaki konuşmasında, Milli teknolojinin neden çok önemli olduğunu anlatan Bayraktar, "Bu yaşadığımız devire her kullandığımız silahın içinde tetiği çektiğinizde arada bir bilgisayar var. Arada başka bir karar verici, bir beyin sistemi, bilgisayar sistemi var. Nereye düşeceği belli değil. Uçakların içindeki sistemlere hakim olmak zorundasınız. Özellikle bu beyin sistemine hakim olmak zorundasınız. Yoksa bunlar ancak başınıza bela olur. Yeri geliyor kendi geminizi, kendi uçağınızı vuruyorsunuz. Özellikle Kıbrıs çıkarmasında böyle bir olay yaşıyoruz. Biz kendi uçağımızla kendi gemimizi vuruyoruz. Bir taraftan bunu yaptığınızda bağımsız olmayı bir tarafa bırakın iyice bağımlı hale geliyorsunuz. Adam bunu leblebi üretir gibi üretiyor. Kilogramını binlerce dolara satıyor. Yapmadığınızda hem bağımlı oluyorsunuz, hem de müreffeh olamıyorsunuz. Bu yaşadığımız dünyada hem bu alanlarda bağımsız olmadığınızda, hem de müreffeh olmadığınızda ne oluyor? Hemen etrafımıza bir bakalım. Suriye ne halde, Irak ne halde. Harran Ovası dünyanın en verimli ovalarından bir tanesi. On binlerce insanı burada çalıştırıyoruz. Bütün mahsulü satıyoruz bir F-16 alabilmek için. Ama o F-16 dışarıdan aldığınızda ne sizi tam manasıyla koruyabiliyor, ne de ayırdığınız kaynaklardan dolayı katma değer sizde kalmamış oluyor ve fakirleşiyorsunuz. Bu yüzden milli teknoloji özellikle savunma sanayinde ve bunun yanında tüm diğer alanlarda, sivil alanlarda bir beka meselesi ve çok kritik. Çok zengin bile olsanız bu teknolojilerin içindeki fikri haklar, fikri altyapı size ait değilse, onları üreten kimse ancak onlara hizmet ediyor" dedi.

"İHA VE SİHA'LARIMIZ KENDİ SINIFINDA EN İYİSİ OLMA UNVANINI HAK ETTİ"

Selçuk Bayraktar konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Türkiye artık bu İHA-SİHA'ları yurt dışına ihraç eder hale geldi. Bunlardan bir tanesi Ukrayna. Havacılıkta dünyanın en büyük uçağını yapan ülke. Roket motoru teknolojisinde Amerika'dan bile daha ileride. Türkiye lahmacun değil, domates değil, tekstil ürünü değil, bir yüksek teknoloji işini, özel bir ürününü ve kendi markasıyla, kendi mühendislerinin hayal edip, tasarlayıp, araştırıp, geliştirip ürettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geliştirilen İHA-SİHA'sını dünyaya satar hale geldi. Bu da Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine teknoloji anlamında vurması açısından çok önemli bir başarı. Allah'a şükür Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bu başarılı operasyonlarla İHA ve SİHA'larımız kendi sınıfında en iyisi olma unvanını hak etti. Artık sadece az gelişmiş değil, bu alanda çok gelişmiş ülkelere bile kendi markamız satılır halde. Biz araba da ihraç ediyoruz ama kendi markamız yok. Burada artık kendi markamızı bütün tasarım hakları bizde olan bir ürünü, ileri teknoloji ürününü yurt dışına satar hale geldik. Bayraktar SİHA'mız da çok önemli bir unvana sahip. Tabi 'Akıncı İnsansız Hava Aracı' sistemi çok daha büyük. 20 metre kadar, 5 buçuk ton civarında kendi sınıfında. Ağustos ayında inşallah ilk uçuşunu yapacak. Dünyadaki en gelişmiş, en modern İHA olacak ilk uçuşunu yaptığında. Dünyada kendi alanında en öndeki olacak. Bu bir yarış. Bu yarışta sürekli dünyadaki rakiplerinizle mücadele halindesiniz. Bu yüzden sadece bir alana odaklanmış şekilde çalışıyoruz. Hem geleceğin teknolojilerine odaklanıyoruz hem de alanımızı dar tutarak bu alandaki üstünlüğümüzü dünyada kaybetmek istemiyoruz."