DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- ŞİLE YOLU'NDA ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI *Sürücü hayatını kaybetti. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkii İstanbul istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı. Araç ters dönerken, sürücü aracın içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkek sürücünün öldüğünü belirledi. Polisin ve itfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiye ekipleri

-Ters dönen araç

-Kurtarma çalışmaları ============================= 2- 15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİ ANISINA MAPPİNG GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Kadıköy Haydarpaşa gar binasının dış yüzünde mapping gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, bu akşam, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde 7 dakikalık bir mapping gösterisi yapıldı. Gösterinin sonunda tüm 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve fotoğrafları tek tek gar binası yüzeyine yansıtıldı. Gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Gösteri sonrası yabancı uyruklu bir vatandaş şunları söyledi:

Belki hislerimi güzel anlatamam ama ben Türkiye'ye 4 sene önce gelmiştim. Türk halkını çok cesur olarak görmüştüm. Bugün gördüğüm fotoğraflarda, filmde anlattıklarını duyunca gözlerimden yaşlar geldi gerçekten. Çok çok çok saygı duyuyorum. Helal olsun size, sizin milletinize, bir halkın canını vererek memleketini sevmesini ben Türkiye'de gördüm.

Gösteriyi izleyen Belma Çolakoğlu Işık ise, "Görür görmez tüylerim ürperdi. 3 yıl önce buradaydım darbe girişiminin olduğu sırada. Ortalık mahşer gibiydi. Herkes bir yere kaçıyordu. 3 yıl önce o gün 249 tane şehit verdik. Zor zamanlardan geçtik. Recep Tayyip Erdoğan, ekibi sayesinde ve Türk halkıyla beraber üstesinden geldik. Allah şehit verdiklerimizin hepsinin mekanını cennet eylesin. Geride kalanlara sabır versin. Gerçekten kelimelere sığamayacak şeyler. Ne anlatsak boş. Biraz önce de orada okudunuz. Unutmuyoruz, unutmayacağız da. Bu hep bizimle beraber." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Gar binasına yansıtılan mapping gösterisi

-Gösteriyi izleyen vatandaşlar

-Vatandaşların gösteriyi cep telefonuyla kaydetmesi

-Yabancı uyruklu vatandaş ile röp

-Gösteriyi izleyen vatandaş ile röp

Genel ve detay 15.07.2019 - 00.08 Haber Kodu : 190715001 ===================================== 3- İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BULUŞTU Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL(DHA)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitlerinin ailesi ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yerlikaya, konuşmasında, "Bugünümüzü ve geleceğimizi şehitlerimize, gazilerimize, milletimizin kahraman duruşuna borçluyuz" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeği Yeşilköy'de bir otelin toplantı salonunda gerçekleşti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde yapılan yemeğe çok sayıda 15 Temmuz Şehidi yakını, gaziler, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve çok sayı idari ve mülki amir katıldı. Film gösterimi ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Bu sırada salonunda bulunan bazı şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarını tutamadı.

"TÜRKİYE MEYDANLARDA TEK YUMRUKTU"

Daha sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya salonda bulunanlara hitap etti. Kalkışma gecesi şehit olanların yakınlarına başsağlığı, gazilere de Allah'ta şifa dileyerek başlayan Yerlikaya, "15 Temmuz'un 3. Yılını idrak ediyoruz. Yaramız hâlâ çok taze. Yaramız hâlâ çok derin. Türkiye'nin en uzun gecesini 3 yıl önce yaşadık. O karanlık gecede FETÖ'cü hainler iş başındaydı. 15 Temmuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda bir işgal girişimiydi. Asker kılığına girmiş katiller, vatanımızı işgale yeltendi. Gazi Meclisimizi bombaladılar. Külliyeyi bombaladılar. Sokakları, caddeleri, meydanları ateş altına aldılar. Cumhurbaşkanımızın canına kast ettiler. Ankara'daki özel harekat dairesinde kahramanlarımızı şehit ettiler. Bizim tanklarımızı, bizim uçaklarımızı, bizim silahlarımızı, bize çevirdiler. Üzerinde muskadan başka bir şey taşımayan kardeşlerimizin üstüne yaylım ateşi açtılar. İstanbul'da; 99 kardeşimiz şehadet şerbeti içti. 1029 kardeşimiz vatan için serden geçti. O gece 251 kez şehit düştük. 2 bin 757 kez gazi olduk. 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak' diyen bir milleti, sindirebileceklerini sandılar. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydana çıktı. Öldüremeyecekleri kadar çoktuk. Kiminiz Köprüde... Kiminiz Saraçhane'de... Kiminiz Vatan'da... Türkiye meydanlarda tek yumruktu." diye konuştu.

"FETÖ'CÜ HAİNLER, BOYUNLARINDAKİ İHANET TASMASIYLA CEZALARINI ÇEKİYOR"

Yerlikaya, "O gece uyusaydık… Bir daha uyanamazdık. O gece uyusaydık. Vatansız, bayraksız, ezansız kalırdık. Minarelerden çınlayan 'Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah' sadasıyla dirildik. O gece... Çıplak ellerimizle, Tarihin en büyük destanlarından birini yazdık. O gece... Türkiye'nin kaderini değiştirdik, kardeşlerim. O gece, bozkırların, kederli nehir yollarının, sonsuzluğun ortasında kımıldanmadan duran atların, şehirlerin ve toprağın bahtını değiştirdik. O gece; cesaret olduk, destan olduk; hainleri bir kez daha topraklarımızdan kovduk. O gece, biz kazandık kardeşlerim. Düşmanı bir kez daha yendik. Vatanı hainlere teslim etmedik. FETÖ'cü hainler, boyunlarındaki ihanet tasmasıyla cezalarını çekiyor. Ahirette ise, sonsuz bir cehennem onları bekliyor. Bunlarla mücadelemiz, dünyada da ukbada da devam edecek. Vatan Nöbetimiz hiç bitmeyecek. Kardeşlerim, biz 'Ya İstiklal Ya Ölüm' demiş bir milletiz. 15 Temmuz'da öyle dedik. O zafer gününde; İstiklal, demokrasi, birlik ahdimizi yeniledik. Türkiye'nin yazdığı kahramanlık destanı, dünya demokrasileri için büyük bir derstir. Türkiye bu şuurla, birlik ve kardeşlik içinde geleceğe yürümektedir." diye konuştu.

"BUGÜNÜMÜZÜ VE GELECEĞİMİZİ ŞEHİTLERİMİZE, GAZİLERİMİZE, MİLLETİMİZİN KAHRAMAN DURUŞUNA BORÇLUYUZ"

15 Temmuz destanını yazanlar arasında ayrım yapmadıklarını ifade eden Yerlikaya, "Ne FETÖ'cü hainleri unutacağız. Ne aziz kahramanlarımızı... Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalandıkça 15 Temmuz Destanı'nı hafızamızdan çıkarmayacağız. 15 dakikada tank operatörü olan şoför kardeşlerimizi... Tarlasını yakarak F-16'ları uçurmayan Kahraman Kazanlı kardeşlerimizi... Öleceğini bile bile haini alnının çatından vuran Ömer'i... Ömer'leri unutmayacağız. Onlar, vatanımıza, istiklalimize, millet hâkimiyetine düzenlenen suikasta karşı; canlı kalkan oldular. Demokratik ve hür bir ülkede; insanca, onurlu bir hayat sürebilmek için şehit oldular. Bugünümüzü ve geleceğimizi şehitlerimize, gazilerimize, milletimizin kahraman duruşuna borçluyuz." şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşmasını sonunda şunları söyledi:

'Gururluyuz! Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.' derken, bunun gereğini yapmış bir nesil olarak artık daha güçlüyüz. Değerli Kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi: Bayrağımızı indiremeyecekler. Ezanımızı susturamayacaklar. Vatanımızı bölemeyecekler. Bize diz çöktüremeyecekler. Allah hainlere fırsat vermesin, Allah bizi kahramansız bırakmasın. Allah bizi sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakmasın. 15 Temmuz'da canı pahasına vatanı koruyan; şehitlerimize minnettarız. Gazilerimize minnettarız. Sizlere minnettarız. 82 milyon Türkiye'ye minnettarız.

Görüntü dökümü:

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-Vali Yerlikaya'nın gelişi

-Salondan genel ve detaylar

-Film gösterimi

-Kuran-ı Kerim tilaveti

-Valinin konuşması 14.07.2019 - 21.25 Haber Kodu : 190714191

14.07.2019 - 21.18 Haber Kodu : 190714190 ================================ 4- ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI Taylan ERGÜN / İstanbul DHA

Arnavutköy'de, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza yapan araçtaki kadın ve çocuklar çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza,dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Tayakadın-Arnavutköy yolunda seyreden ve ailece piknikten döndüğü öğrenilen Servet Eser yönetimindeki 34 HN 9602 otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kadın ve çocuklar ile sürücüden oluşan 6 kişi, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazanın etkisiyle şok geçiren otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Çevredekilerin yaralıya müdahalesi

-Yakınlarının sinir krizleri geçirmesi

-Ambulansın gelişi

-Yaralının ambulansa alınması

-detaylar 14.07.2019 - 22.43 Haber Kodu : 190714207

14.07.2019 - 22.09 Haber Kodu : 190714199 ================================ 5- KAĞITHANE'DE KOLUNA DEMİR SAPLANAN ÇOCUK İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI İSTANBUL DHA

Kağıthane'de, arkadaşlarıyla oynarken iki apartman arasına düşen topu almaya çalışan 11 yaşındaki Suriyeli çocuğun koluna pencere demiri saplandı. İtfaiye ekiplerince demirin kesilmesiyle kurtarılan çocuk, kolunda demir saplı halde hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğleden sonra Şirintepe Mahallesi Aksöğüt Sokak üzerinde bulunan iki binanın arasındaki boşlukta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla oynarken iki apartman arasına düşen topu almaya çalışan 11 Yaşındaki Abdullah adlı Suriyeli çocuğun koluna pencere demiri saplandı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demiri iki taraftan keserek acı içinde kıvranan çocuğu kurtardı. Abdullah adlı Suriyeli çocuk, kolunda demir saplı halde ambulansla hastaneye kaldırıldı.