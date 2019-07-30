DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- GAZİOSMANPAŞA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde önceden belirlenen 73 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyona Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin yanı sıra bir polis helikopteri de eşlik etti.

Gaziosmanpaşa'da bir süredir devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından savcılığın 73 adres için arama izni vermesi üzerine, İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyonun düğmesine bastı. Gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nden harekat eden çok sayıda polis ekibi, Gaziosmanpaşa genelindeki farklı noktalara dağılarak, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyonu düzenledi. Operasyon bir polis helikopteri tarafından havadan da desteklenirken, hassas burunlu polis arama köpekleri de kullanıldı. Operasyona Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de destek ekipler olarak katıldı. Operasyonda birçok adrese kapıları koçbaşlarıyla kırarak giren polis ekipleri, adresleri didik didik aradı. Alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Görüntü dökümü:

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- Özel Harekat

- Binaya giriş

- Kapıların kırılması

- Hareketli anlar

- Aramalar

- Genel ve detaylar 30.07.2019 - 07.10 Haber Kodu : 190730011 =================================== 2- "SÜPER KAHRAMAN MEHMET" İKİ KARDEŞİNE CAN OLDU İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Dünyada milyonda bir görülen bağışıklık sistemi hastalığı olan 'Chediak Higashi Sendromu' teşhisi konulan 3 yaşındaki Ayşe ve 1 yaşındaki Cuma Örmez, bir yıl arayla 8 yaşındaki abileri Mehmet'ten alınan ilikle hayata tutundu.

Şanlıurfa Harran'da yaşayan Emine ve İsmail Örmez çiftinin 6'ncı çocuğu olarak dünyaya gelen Ayşe Örmez, geçen yıl yüksek ateşten dolayı önce Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ardından Adana'da bir hastaneye götürüldü. Küçük kıza Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde 'Chediak Higashi Sendromu' teşhisi konuldu. Doktorlar, küçük Ayşe için kesin tedavinin ilik nakli olduğunu söyledi ve nakli 8 yaşındaki abi Mehmet Örmez'den yapmaya karar verdi. Örmez, abisinden alınan ilikle sağlığına kavuştu. Küçük Ayşe'nin hayata döndüğü sırada yeni doğum yapan annenin bebeği Cuma da ateşlendi ve aynı korku dolu süreç bir yıl sonra yeniden başladı.

BİR YIL ARAYLA AYNI HASTALIK

Örmez ailesi, bu kez tedavi için 1 yaşındaki bebekleri Cuma'yı alarak İstanbul'da Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nin yolunu tuttu. Aynı tedavi süreci ve ilik taramaları sonucunda yine abi Mehmet'in bu kardeşine de yarı uyumlu olduğu tespit edilince mayıs ayında hastaneye yatan Cuma 1 ay önce olduğu kemik iliği nakli ameliyatı ile hayata döndü. Ayşe ve Cuma'nın kemik iliği ameliyatını gerçekleştiren Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Barış Malbora, hastalık ve vaka hakkında önemli bilgiler verdi. “İYİLEŞECEĞİNE HİÇ UMUDUM YOKTU"

7 çocuk annesi Emine Örmez, hastalığın ilk Ayşe'de ortaya çıktığını ifade ederek, “Ateşi çok yüksekti. Barış Hoca sayesinde Ayşe sağlığına kavuştu. Bir yıl sonra aynı hastalığı Cuma'da gördük. Cuma'yı kaybettik sandım. İyileşeceği yönünde hiç umudum yoktu. Doktorlar hazırlıklı olmamı söyledi. Allah doktorumuzdan razı olsun, şimdi çok mutluyuz. Şanlıurfa'ya döneceğiz. Çocuklarımı, evimi çok özledim" diye konuştu.

“DÜNYADA 500'DEN AZ VAKA VAR"

'Chediak Higashi Sendromu'nun oldukça nadir görülen bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Barış Malbora, “Dünyada şu ana kadar rapor edilmiş 500'den daha az olgu var. Genetik kökenli bir hastalık. Özellikle akraba içi evliliklerde bu tür hastalıkları görme olasılığımız yüksek. Ne yazık ki bu hastalarımızda ailede 2 çocukta sendrom ortaya çıktı. Buna bağışıklık yetmezliği hastalığı diyoruz. Kanamaya eğilimli bir hastalık ve tipik saç rengi gümüş gri renginde oluyor. Birtakım nörolojik sorunların görüldüğü bir hastalık. Türkiye'de biraz daha fazla görülüyor. Muhtemel sebebi genetik havuzun dar olması ve akraba evliliğinin fazla görülmesi olabilir. Dünyada bildirilen sayı oldukça az olmasına rağmen Türkiye'den vakaların daha fazla olduğunu söyleyebiliriz" dedi. YARI UYUMLU İLİK UYUM SAĞLADI

Bir yıl önce Ayşe'nin operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Barış Malbora, şunları söyledi:

“Ayşe ve ailesi yaklaşık bir yıl önce Şanlıurfa'dan gelmişti. Ayşe'nin yaşamsal sorunları oldukça fazlaydı ve çok hızlıca öncelikle hayata tutunmasını sağladık. Ardından hızlıca aile iç taramaları yapıp uygun iki bireyin olduğunu gördük. Anne ve Mehmet'in iliği uygundu. Mehmet'ten kemik iliği nakli yaptık. Başarılı bir şekilde kemik iliği tuttu. Yaklaşık bir yıl sonra Cuma'da aynı vakaya rastladık. Hızlıca TÜRKÖK ve dünya bankalarını taradık ve verici bulamadık. Ama yarı uyumlu doku uygunluğu olan Mehmet'ten ilik aldık. Nakli yapalı bir ay oluyor. Kemik iliği tuttu. Mehmet bir yıl arayla ikinci kardeşine de can verdi. Çok nadir görülen bir hastalık bir ailede iki bireyde görüldü. Onun dışındaki mucize de bir kardeşin iki kardeşe birden iliğini vermiş olması. İkinci kardeş için yarı uyumlu olmasına rağmen ilik tuttu. Ayşe çok yol aldı iyileşti, Cuma da ciddi bir şekilde toparlandı ve bugün taburcu olacak"

KESİN TEDAVİ KÖK HÜCRE

Hastalığın ateş, karın şişliği, vücutta berelenme gibi belirtilerle ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Malbora, aileleri uyararak, “Aile bu belirtilere duyarlı olup doktoruyla iletişim kurmalı. Uzayan ateş durumlarında mutlaka çocuk doktorlarına başvurmalılar. Çünkü, hastalığın kesin tedavisi kök hücre. Kök hücre nakli yapılmayan hastaların hemen hepsi kanama ve enfeksiyon ve organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Mehmet ve kardeşleri

-Anne ile röp

-Doktor Malbora ile röp

-Detaylar 29.07.2019 - 16.03 - Haber Kodu : 190729135 3- PENDİK'TE DUVARDAN D-100'E DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Pendik Güzelyalı Köprüsü yakınında bulunan Hikmet ve Hasan Ataman Sağlık Ocağı'nın duvarında oturan genç henüz bilinmeyen bir nedenden D-100 Karayolu'na düşerek feci şekilde can verdi. Olay saat 01:30 sıralarında Pendik Güzelyalı Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kardeşiyle buluşmayı bekleyen Emrullah Toprak(30) Hikmet ve Hasan Ataman Sağlık Ocağı'nın duvarında otururken henüz bilinmeyen bir nedenle D-100 Karayolu'na düştü. O sırada oradan otomobili ile geçmekte olan kardeşi yol kenarında yatan ağabeyini görüp durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Toprak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevre sakinleri ise, sağlık ekipleri ve polislerin çalışmalarını film izler gibi izledi. Genç adamın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis genç adamın başka birisi tarafından aşağı atılmış olma ihtimaline karşılık soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan Toprak'ın görüntüsü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin görüntüsü

-D üştüğü yerden görüntüler

-Düştüğü yerdeki kişisel eşyaları

-Olayı izleyen meraklı vatandaşlar

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Ambulansa koyulması

-Genel ve detaylar 30.07.2019 - 04.22 Haber Kodu : 190730005 ===================================== 4- SARIYER'DE AVM'DE 15 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de, bir AVM'nin 15 metre yükseklikteki yemekhane katından zemin kata düşen düşen kişi, ağır yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İstinye'deki bir AVM'de dün saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, ailesiyle AVM'de gezerken, yemekhane katından zemin kata düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşen kişi ağır şekilde yaralandı. Henüz belirlenemeyen bir şekilde düşerek ağır yaralanan kişinin yardımına ilk olarak güvenlik görevlileri koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, intihar girişiminde bulunduğu da iddia edilen kişinin düşme sebebinin tespit edilmesi için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü

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-CEP TELEFONU

-Düşen kişinin yerde hareketsiz yatması

-Güvenlik görevlilerinin düşen kişinin başında beklemesi

-AKTÜEL

-AVMnin önünden detay görüntü

-Müşterilerin AVM dışında beklemesi

-AVM'ye gelen turistlerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar 30.07.2019 - 00.05 Haber Kodu : 190730001 ============================= 5- ÇATALCA'DA KAMYONETİN ÇARPTIĞI KAMYON SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA

Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişelerinde arıza yapan aracını kontrol etmek için inen kamyon sürücüsü, yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu öldü. Kaçan kamyonetin sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza, dün saat 18.00'da Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, saman balyaları yüklü 37 PU 713 plakalı kamyon sürücüsü Cengiz Yalman (43), bir arızayı kontrol etmek için aracını emniyet şeridinde durdurdu. Araçtan inen Yalman'a arkadan gelen Eyüp Mehmet Turan yönetimindeki 34 GY 0563 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kamyon sürücüsü Yalman, olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer üç şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri kaçan kamyonet sürücüsünü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden Yalman'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

-Olay yerindeki polis, jandarma ve ambulans

-Genel ve detay görüntüler 29.07.2019 - 20.50 Haber Kodu : 190729182

29.07.2019 - 19.06 Haber Kodu : 190729173 ================================ 6- GAZİOSMAPAŞA'DA ÇATI YANGINI Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmapaşa'da bir apartamanın çatısında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü. Yangın vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yangın, Barbaros Mahallesi 1004. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında dün saat 18.30 sıralarında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven ile çıktıkları çatıda yangına müdahale etti. Yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında işten yeni geldiğini ve kendi dairelerine sıçramaması için yangına müdahale ettiklerini ifade eden Selami Candan, "Eve yeni gelmiştim. Yemek yiyecektim. Birden dışarıdan gürültü geldi. Dışarıya çıktım. Bir baktım ki koca koca alevler çatıyı sarmış bizim çatıya da sıçramış. Komşularımızla beraber yangının çok daha büyümemesi için alevlere su attık. Bununla kurtulduk" dedi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangının cep telefonuna yansıması

-İtfaiyenin çalışması

-Vatandaşlardan detaylar

-Selami Candan rop

-Genel ve detaylar 29.07.2019 - 20.48 Haber Kodu : 190729181 7- ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ'NDE 5. GÜN * 24 Temmuz'da başlayan Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay katıldı. * İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Artık az laf çok iş zamanı. Çok çalışıyoruz. Göreceksiniz, Sizi izlemekten yorulacağınız bir 5 yıl bekliyor" dedi. Haber-Kamera: Nermin GEYİK-Robert Sina BADENDİECK / İSTANBUL,(DHA)

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 20. düzenlenen, Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nin 5. Gününde resmi açılış seremonisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Müjdat Gezen'in katıldığı törenle yapıldı.

EKREM İMAMOĞLU: PIRIL PIRIL ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR ŞEHİR HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ

Festivalde bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu keyfi yıllardır yaşıyorum. Gerçekten Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün, bence Türkiye'nin en değerli festivallerinden birini yapıyor. Başkasına bir yanlış yapmayayım diye söylüyorum, belki de birincisini yapıyor. Onun için gerçekten minnettarız. Kültür, sanat, müzik, gerçekten hayatın çok önemli damarları. Sanata kültüre önem vermek işte tam da böyle kol kola bir manzara yaşatıyor topluma. Barışı getiriyor. Huzuru getiriyor, kol kola olmayı sağlıyor. Bu pırıl pırıl çocuklarımıza da öyle enerji dolu güzel bir ülke, güzel bir şehir hediye etmek istiyoruz. Onun için çalışacağız. Artık az laf çok iş zamanı. Çok çalışıyoruz. Göreceksiniz, sizi, izlemekten yorulacağınız bir 5 yıl bekliyor. Hem hizmet üreteceğiz hem de bu şehrin yetenekli insanlarını dünyanın güzel insanlarıyla bir araya getirmekten keyif alacağız. Bu akşam kıymetli Belediye Başkanım Hasan Akgün'ün misafiri olmaktan Büyükçekmece'de bütün dünyaya barışı ve sevgiyi bu güzel ülkede bu güzel topraklardan yaklaşık yüz yıl önce yurtta barış dünyada barış diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinden, selam yolluyoruz. Ne mutlu bize ne mutlu bana" dedi ve festivali hazırlayan ekibe teşekkür etti.

AKGÜN: BU FESTİVAL SİZLERE AİT

Büyükçekmece Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, "Bu festivale, dünya festivaller birliği, Dünya Halk Dansları Festivaller Birliği 7 kez altın madalya verdi. Bu sizlere ait, sponsorlara ait, bu Büyükçekmece gençliğine ve halkına aittir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz 20 sene bu festivali dünyaya mal etmeye çalıştık. Dünya kültür hayatına böyle bir festival kazandırdık. Ama mücadeleyi kendi içimizde yaptık. Şimdi İstanbul'un başına, genç, dinamik, entelektüel, insanları seven, çocuğu seven, kadını seven, kültürü seven, sanatı seven bir belediye başkanı geldi. Artık Türkiye, İstanbul, kültürde de olacak, sanatta da olacak. Dünya standartlarında kültürel faaliyetlerini yükseltecek. Bizde varız diyecek" şeklinde konuştu ve festivale katılanlara teşekkür etti. KARALAR: BİZİM ÜLKEMİZİN İNSANININ, GÜLMEYE, MUTLULUĞA İHTİYACI VAR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, "Ben hep duyardım, Büyükçekmece'nin, Hasan Akgün Belediye Başkanının festivalini. Gerçekten çok güzel oldu, çok renkli oldu. Zaten birkaç kez birincilik almış en iyi festival olarak. Gerçekten ben de etkilendim, ortam çok güzel, insanlar çok güzel, gözlerinden mutluluk akıyor. Bizim ülkemizin insanının, gülmeye, mutluluğa ihtiyacı var" diye konuştu.

BÖCEK: SANATIN HER ORTAMDA, TÜRKİYE'MİZDE, İSTANBUL'UMUZDA VE DİĞER İLLERİMİZDE OLMASI DİLEĞİYLE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ben bu festivallerin hep devamını diliyorum. Zaten bizim Antalya'mız da hep festivallerle bilinir. Hepinizin de bildiği gibi bu yıl Altın Portakal'ı da geri döndürüyoruz biliyorsunuz. Ben bu festival için Hasan Akgün başkanımı hem tebrik etmek için geldim hem de böylesi festivalleri çok önemsiyorum. Hem ülkemiz açısından, hem İstanbul açısından, hem de Büyükçekmece açısından son derece, 70 üzeri ülkeden böylesi katılımla coşkuyla 20 yıldır geleneksel hale gelmiş devam ediyor. Ben başarılarının daim olmasını ve kültür sanatın her ortamda, Türkiye'mizde, İstanbul'umuzda ve diğer illerimizde olması dileğiyle" dedi. GEZEN: KÜLTÜR SANAT BİRLEŞTİRİCİDİR

Sanatçı Müjdat Gezen "Dünyada 7 tane ödül almış festival yok başka. Dünyanın her yerinden bu yıl 71 ülke katılıyor. Gençler burada buluşuyorlar. Barış meşalesi yakılıyor. Bu olay, sanatla birlikte insanları birleştiren, zaten kültür sanat birleştirici bir şeydir" ifadelerini kullandı.