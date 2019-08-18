DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- SARIYER'DE MİNİBÜS BALIK TUTANLARA ÇARPIP DENİZE UÇTU: 1'İ AĞIR 6 YARALI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği minibüs, sahilde balık tutan 2 kişiye çarptıktan sonra denize uçtu. Kazada, balık tutan 2 kişi ile minibüste bulunan 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Balık tutan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde meydana geldi. Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine giden Mehmet Furkan'ın kullandığı 34 M 2066 plakalı minibüs, Haydar Aliyev Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. İlk olarak kaldırıma çıkan minibüs, sahildeki otelin önünde balık tutan Tevfik Ulucan ile Murat Akcan'a çarptı. Ardından savrulan minibüs yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra denize uçtu. ARAÇTAKİLERİ MARİNA ÇALIŞANLARI KURTARDI

Denize uçan minibüsteki Seda E., Hande G., Ahmet A. ve minibüs sürücüsü Mehmet Furkan'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstmarina çalışanları kurtardı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan minibüsün balık tutarken çarptığı Tevfik Ulucan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MİNİBÜS GÜN AĞARINCA ÇIKARILACAK

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, denize uçan dolmuş olarak çalıştığı öğrenilen minibüsün gün ağarınca çıkarılacağı öğrenildi.

Denize uçan minibüstekileri kurtaran İstmarina çalışanlarından Muhammet Yazıcı yaşananları anlattı. Yazıcı, "Minibüste 4 kişi vardı. Birisi orada tutunuyordu. 3 kişi minibüsün içerisindeydi. Birisini camdan aldık. Tam diğerlerini alırken minibüs dibe battı. Sonra onlar kendi imkânlarıyla yukarı çıktı. Yüzme bilmiyoruz kurtarın bizi dedi. Biz tekrar bota atlayıp, iki bayanı aldık. Herkesi çıkardık. Bize söylenen minibüste 4 kişi olduğuydu. 4 kişiyi de kurtardık" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Kaza yeri

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Yaralıların ambulansa alınması

-Polis ekiplerinin çalışması

-İstmarina çalışanının kazayı anlatması

-Balıkçılardan kalan semaver ve diğer malzemeler

-İtfaiye ekipleri

-Olay yerine şerit çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler ========================================= 2- EMİNÖNÜ'NDE SU BASAN ALT GEÇİTTE TAHLİYE ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL , (DHA) - EMİNÖNÜ alt geçitte su tahliye çalışmaları gece boyunca sürdü.

İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Eminönü çarşısının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Alt geçicin su tahliye çalışmaları akşam ve gece saatlerinde de devam etti. Çarşıda esnaf, eşyalarını büyük poşetlerle dışarıya çıkardı. Görüntü Dökümü:

---------

- Alt geçitten görüntüler

- Esnafın eşyalarını toplaması

- Su tahliye çalışmaları =============================== 3- EMİNÖNÜ ALT GEÇİTİNDE İŞ YERLERİNİ SU BASAN ESNAF KONUŞTU Haber- Kamera: Ruken KADIOĞLU-Şahin BOZKURT / İstanbul, DHA - İSTANBUL'da bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Eminönü'ndeki taşıt ve yaya alt geçitlerini su bastı. Yaya alt geçitinde yer alan dükkanlardaki mallar kullanılamaz hale geldi. Çarşı esnafı, yaklaşık 2 milyon liralık zararlarının meydana geldiğini söyledi.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eminönü'ndeki yaya alt geçidinde yer alan çarşıdaki dükkanları su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.

"ADAM BOYU SU VARDI"

Su basan alt geçitte yer alan dükkan çalışanı Abdullah Şahin, "15 senedir burada yan taraftaki dükkanda çalışıyorum. Daha önce de 2-3 defa su basmıştı. Buranın alt yapısı kötü olduğundan burada adam boyu su vardı. Bu malların hepsi burada ziyan oldu. Bu esnafların en az 12 tane dükkanı vardı, her birinin 250 bin liralık zararları var. 10 dakika içinde vatandaşları boşaltmasak zaten burada mahsur kalıyorlardı. Unkapanı'nda bir kişi ölmüş, biz hep bant çektik buraları kapattık. İnsanları zor çıkardık buradan. Çoğu insan zaten az daha boğulacaktı. Kendi imkanlarımız ile suyu çekmeye çalışıyoruz. Hasarımız 1,5- 2 milyon vardır rahat. Islaklar komple çöpe gidecek zaten, kurulardan da bunlar var. 12 tane dükkandan kalan hepsi şu. Diğerleri içerde, içeriye hiç daha elimizi vurmadık zaten içeriye de elektrik akımı olduğundan giremiyoruz" dedi "KENDİ İMKANLARIMIZ İLE SUYU DIŞARI ATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Eminönü alt geçidindeki elektronik eşya dükkanı çalışanlarından Ömer Sarıkaya ise, "Saat 12'de yağmur aşırı derecede yağmaya başladığında giderlerin tıkanmasıyla birlikte suyu üç ayrı yerden çekiyoruz. Saat 18.00 olmasına rağmen, 6 saattir İSKİ'den ya da itfaiyeden bir yardım alamadık. Kendi imkanlarımız ile suyu dışarı atmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir hasara maruz kaldık. Bizimki elektronik ürünler dükkanıydı. Hiç kullanılma ihtimalleri yok, hepsi şu anda suyun içerisinde, dükkandaki bütün malımız, bütün sermayemiz gitti. Kurtarabildiğimiz mal yok. Hala su içeride, kurtarmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Dükkanlardaki su altında kalan mallardan görüntü

- Esnafla röportaj Görüntüleri

- Cep telefonunda baskın görüntüleri =============================== 4- KAPALIÇARŞI ESNAFI: SU GİDERLER GELDİ Haber-Kamera: Nermin GEYİK-İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağıştan Kapalıçarşı'da etkilendi. Yoğun yağış nedeniyle çarşıda bulunan dükkanları su bastı. Su baskınının ardından bir de elektrik kesintisi yaşandı.

Kapalıçarşı'ya gelenler karanlıkta alışveriş yaptı. Kapalıçarşı esnafı suyun giderlerden bastığını belirtti.

Kapalıçarşı esnafı Ömer Sakmak, "Aşırı bir yağmur gördük, evet. Uzun sürdü. Daha önce de böyle bir hadise yaşamıştık. Normalde üst tadilat oldu, çatılarımız tamir oldu ama buradaki giderlerden sıkıntı yaşadık. Yapacak bir şey yok, bir afet yaşadık açıkçası. Çok yerde çarşının pencerelerden içeri girdi. Esnaf mağdur oldu açıkçası" dedi.

Ahmet Balcıoğlu "Buranın en büyük sıkıntısı elektrik. Şu anda Kapalıçarşı çok kalabalık. Çok şiddetli bir yağmurdu, ona yapacak bir şey yok ama tabii ki belirli önlemler vardır" şeklinde konuştu.

2006'dan beri Kapalıçarşı'da çalıştığını belirten Eren Öner "Gördüğünüz giderdeki tıkanıklıktan dolayı püskürtme oldu. Yandaki komşunun eşyaları ıslandı. Çok şiddetli yağmur yağdı. Giderlerin yazdan dolayı temizlenmemesinden dolayı, yaprak, poşetlerin temizlenmemesinden dolayı giderler tıkandı. Dışarı verdi. Aşağıda gider var. Buradan aşağı su aktı hep. İki saat boyunca dere gibi aktı burası" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kapalıçarşı genel, detaylar

-Kapalıçarşı'da elektriğin olmadığı alanlar

-Esnaf röpler

-Kapalıçarşı'ya gelen müşteriler

-Suyah basma anları =================================== 5 - KÜLTÜR BAKANI ERSOY, KAPALIÇARŞI'DA AÇIKLAMA YAPTI: ÇATIDAN HERHANGİ BİR SIZMA OLMADI Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Nermin GEYİK / İstanbul DHA - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, su basan Kapalıçarşı'yı ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'a ziyaretinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti. Bakan Ersoy daha sonra çarşının çatısında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, çatının testi başarıyla geçtiğini belirtti.

Bakan Ersoy "Kapalıçarşı turizm açısından önemli noktalardan birisi, çok önemli kültür varlığımız. Açıkçası birazda şanslı atlattık, bunu geçen sene yapılan çalışmalara borçluyuz. Valilik tarafından finanse edilmiş, yapılmış olan bir çatı çalışması var. Çatı baştan sona geçen sene yenilenmişti. Bugün iyi de bir test geçirmiş oldu, çatıdan herhangi bir sızma olmadı. Çatıda başarılı bir şekilde toplanan su giderlerle ana kanalizasyona aktarıldı. Ana kanalizasyon giderlerinin bu iklim şartlarına, yağmur oranlarına göre uygun olmaması sebebiyle taşıyamıyor. Taşıyamayınca giderlerden tekrar tıkıyor ve tekrar çatıdan gördüğünüz açık camlardan içeriye sızma oluyor. Birkaç noktada sızma olmuş, çatı başarıyla aktardığı için. Dernek yetkilileri ve Fatih Belediye Başkanımızla beraber incelemelerde bulunduk. Bu ikinci kalan kısmı için, giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun biçimde aktarması için alt yapıyla ilgili çalışmaları yapıp, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

"HEM BÜYÜKŞEHİR HEM DE İLÇE BELEDİYESİYLE ORTAK BİR ÇALIŞMA YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Ersoy, "Hem Kültür Varlıklarına bağlı olan hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olanlarla ilgili tespit çalışması yapıyoruz. Bunlarla ilgili alt yapıda ne tür değişiklikler, ne tür yatırımlar yapılması gerekiyorsa, yeni iklim şartlarına göre o çalışmaları hem Bakanlığımız, hem de Genel Müdürlüğümüz beraber belediyelerimizin de desteğini alarak yürüteceğiz. Ama bu tek başına Bakanlığın yapması gereken bir iş değil. Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyesiyle ortak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bizde kendi sorumluluğumuzu alıp tespitler yapıp, bir daha tekrarlandığında böyle bir senaryo yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu. "ÇATI TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ"

Ersoy, çatının başarılı bir şekilde testi geçtiğini belirterek, "Çarşı şu anda atlattı aslında. Yağmur yağmadan önceki eski trafiğine döndü. Önemli olan bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almak. Dediğim gibi en azından sevindirici bir şey çatı testi başarıyla geçti. Bu altyapıyla ilgili birkaç takviye gerekiyor. Bununla ilgili takviyeleri alırsak, bundan sonraki yağışa daha hazır bir şekilde çarşı girer diye umuyoruz" dedi.

"YENİ İKLİM ŞARTLARI, KÜRESEL ISINMA, YENİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKARTIYOR"

Bakan Ersoy'a eşlik eden Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise, "Fatih bütün ilçelerine göre 2 ile 2,5 kat arası fazla yağış aldı. En yakındaki ilçeye göre, buraya düştü. Buna rağmen hamd olsun çok ciddi bir şey yok. Su baskınlarımız var, hem Büyükşehir Belediyesi, hem de biz ilçe belediyesi olarak bunları gidermeye çalışıyoruz. Şu anda hayat devam ediyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi şu anda on binlerce vatandaşımız alışveriş yapıyor. Yeni iklim şartları, küresel ısınma, yeni sorunlar ortaya çıkartıyor" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

----------------------

- Ersoy'un açıklamaları

- Turan'ın açıklamaları 17.08.2019 - 18.00 - Haber Kodu : 190817203_ ============================ 6- OTOPARKTA ARAÇLAR MAHSUR KALDI Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - ATAŞEHİR Örnek Mahallesi'nde iki binanın otoparkını su bastı.

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan dere yoğun yağış nedeniyle taştı. Dere suları iki binanın otoparkını kullanılmaz hale geldi. Bina sakinleri, dereden taşan su, yolu ve binanın önünü kapattığı için binalarda mahsur kaldılar. Binaların jeneratör ve elektrik panoları da zarar gördü. Olay yerine itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edilirken, su tahliye işlemi başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Mahsur kalan araçları

-İtfaiye ekipleri

-İSKİ çalışması

-Su tahliyesi

-Yolda biriken su

-Genel ve detay ========================= 7- FATİH'TE KAZA YAPAN ARACIN HIZ İBRESİ 130 KM'DE TAKILI KALDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te otomobil aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol ortasındaki yeşillik alana savrulurken, araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Arkadan otomobile çarpan ve kazaya neden olduğu ileri sürülen aracın sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, Vatan Caddesi Aksaray istikametinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LS 0151 plakalı araç, seyir halindeyken aynı yönde önünde seyreden Ünal Çelik'in kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çelik'in aracı takla atıp aydınlatma direğini devirdi. Otomobil daha sonra yol ortasındaki yeşillik alanda ağaca çarparak durdu. Kazada Ünal Çelik yara almazken kardeşi Semra Çelik ise araçta sıkıştı. İddiaya göre, kazaya neden olan otomobil sürücüsü de aracı durdurup beraberindeki bir kişi ile olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan kazazedelerin yardımına koşarken diğer yandan durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Semra Çelik'i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelik, hastaneye kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri de yolda önlem alarak incelemelerde bulundu. Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobilin hız ibresinin 130 kilometrede kalması dikkat çekti. Çevredeki vatandaşlardan da kazayla ilgili bilgi toplayan ekipler, kaçan sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.