DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - AMBULANSA YOL VERMEYİNCE GÜNDEM OLAN SÜRÜCÜ MAKAS ATARKEN KAZAYA NEDEN OLDU - SULTANGAZİ'DEKİ FECİ KAZA KAMERADA - Makasa atarak kazaya neden olduğu belirtilen sürücü, Bahçelievler'de ambulansa yol vermediği görüntülerle çok konuşulmuştu. Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA -

SULTANGAZİ TEM Otoyolu'nda otomobiliyle makas atarak ilerlediği öne sürülen bir kişi, 3 aracın karıştığı trafik kazasına neden oldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise arkadan gelen araçtaki kişilerce saniye saniye kaydedildi. Kazaya neden olduğu öne sürülen Muhammed Efkan Yetişmiş'in Şubat ayında Bahçelievler'de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi. KAZADA MAKAS İDDİASI

Kaza, TEM Otoyolu Sultangazi geçişinde dün saat 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Edirne istikametine makas atarak ilerlediği öne sürülen Muhammed Efkan Yetişmiş'in kullandığı 34 ZC 1558 plakalı otomobil, önce bariyerle çarptı. Daha sonra ise yol kenarındaki aşa çarpıp takla atarak seyir halindeki motosiklete çarptı. Takla atarken üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete çarpan otomobil, yol üzerinde ters şekilde durabildi. Önlerinde meydana gelen kazayı gören iki otomobil sürücüsü de ani fren yapınca araçlar birbirine çarptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada ikisi motosiklette ikisi de takla otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Bir yandan yaralılara yardım eden vatandaşlar bir yandan da sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde araç geçişi trafik ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesi sırasında ise trafik bir süre durdu. Araçların çekilmesiyle yoldaki ulaşım normale döndü.

AMBULANSA YOL VERMEMİŞTİ

Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş'in Şubat ayında Bahçelievler'de tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü olduğu belirlendi. Kazayı gören bir kişi, "Makas ata ata iki araç geliyordu. Biri beyaz, biri turuncu. Beyaz ileriye doğru gitti. Turuncu takla attı. Turuncunun içindeki yaralı dışarıya fırladı. 4 yaralı vardı" dedi. KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, 4 kişinin yaralandığı feci kaza, seyir halindeki başka bir otomobildeki kişilerce görüntülendi. Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobil, bir anda bariyerlere çarparak takla atmaya başlıyor. Ardından aynı istikamette seyir halindeki motosiklete çarpan otomobil daha sonra takla atarak ters şekilde duruyor. Görüntü Dökümü:

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-Araç kamerasından kaza anı

-Olay yerinden görüntüler

-Kazadan detaylar

-Kaza anının cep telefonuna yansıması

-Yaralının ambulansa konulması

-Ambulanslardan detaylar

-Trafikten ve kazaya karışan araçlardan detaylar

-Bir vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

-Şubat ayındaki ambulansa yol vermeme görüntüleri

(ARŞİV)

-Ambulansın yolunu kesmesi

-Karakola getirilmesi

-Önü kesilen ambulans

-Ambulans şoförü ile röportaj

28.08.2019 - 08.30 Haber Kodu : 190828013 ==================================== 2 - TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU, TAKSİYE YÜZDE 25 ZAM YAPILDIĞINI AÇIKLADI İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) toplantısında; okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksilere ise 25 zam geldi. TAKSİMETRE AÇILIŞ 4 TL İDİ 5 TL OLDU

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOM'e temsilcisi, İSTANBUL TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI EYÜP AKSU, "Ulaşım camiasında en son iyileştirme 07.09.2017 tarihinde gerçekleşmişti. Ulaşım camiası olarak yaklaşık 24 aydır zam beklentimiz var, tarife iyileştirme beklentimiz var. Maalesef biz istediğimiz zammı alamadık. O kadar sevinçli değiliz. Ama bir iyileştirme oldu. Taksimetre ücretlerinde yüzde 25 oranında iyileştirme oldu, zam yapıldı. Taksimetre açılış ücretimiz 4 TL idi, 5 TL oldu. İndi bindi ücretimiz 10 TL idi 13 TL oldu. Kilometre mesafe ücretimiz 1 kilometrede 2 lira 50 kuruş yazıyordu, bundan sonra kilometre başına 3 lira 10 kuruş yazacak" şeklinde konuştu.

SERVİSLERE YÜZDE 13 ZAM

Toplantının ardından konuşan İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "İstanbul'da okul servis ücretlerine ortalama yüzde 13 oranında zam yapıldı. 0-1 kilometre arası 215 TL'den 243 TL'ye yükseltildi. En uzak mesafemiz de 25 kilometreye kadar olan kısım da 525 TL'den 580 TL'ye yükseltildi. Bu servis ücretlerine ilave olarak da okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardaki rehber personelimiz için de her öğrenci için üçte bir oranda hostes parası talep edilecek. Bizim uyarımız şu olacak, İstanbul'da veliler açıklanan bu ücretlerin dışında ekstra bir ücret ödemesinler. Özel okul, devlet okul diye bir ayrım yok. Talep edenler hakkında büyükşehir belediyesine şikayet etsinler. Bunu yapanlar hakkında da çalışma ruhsatlarını 20 gün başlayarak 1 yıla kadar askıya alacaklarını bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2 TL'İDİ, 2 BUCUK TL OLDU

İstanbul minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge, "Minibüs üzerine 26 aydır zam almayan bir toplumuz. Çok mağdur olduğumuzu ileterek bize verilen sözler çok doyurucu olmasa da yüzde 20 gibi zamlarla bu sefer ki toplantının bitişi oldu. Esnafında en azından bir nebze de olsa yüzü güldü. Bu bir başlangıçtır. İndi bindi 2 TL idi, 2 buçuk TL oldu. Mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler 3 TL oldu" dedi.

DOLMUŞLARA DA TAKSİLERLE EŞİT MİKTARDA ZAM

İstanbul Taksi Dolmuş, Ulaşım Hizmetleri Dernek Başkanı Serkan Altınışık, "Alınan zamlar gayet makul ama bizim daha başka sorunlarımız var. Bu otobüslerin sefer sayılarının çok olması. Banliyö tren hattının açılmasıyla birlikte bu otobüs sefer sayılarının düşmesi gerekiyordu. Bu gündeme alınmadı. Bu bizi derinden üzmüştür. Bununla birlikte bir de dönüşümümüz vardı. Dönüşümümüz de alt komisyona gerçekleşecek. Geçmişinde taksi olan bu araçlarımız, taksi olarak yine faaliyet göstermeye devam edecek. Komisyonumuzdan bu kararlar geçerse de esnafımız çok mutlu olacak. Bizlere de taksiyle eşit bir şekilde zam yapıldı. Aşağı yukarı yüzde 24'lük bir oranda. Kısa mesafe tarifemiz 3,30 TL olarak belirlenmiş oldu. Bununla beraber diğer rakamsal açılarımızı da yeni bir çalışma yapacaklar. Bağdat Caddesi'ni örnek verecek olursak, indi bindi tarifemiz 2,75 TL'den 3,30 TL gibi bir rakama çıkacak. Avrupa yakasında 8 TL ve 8,10 TL gibi rakamlarla telaffuz edilecek. Kısa hatlarımız çok... Teşvikiye hattımız olsun, Beşiktaş hattımız olsun. Oraların tarifesi 2,75 TL idi, 3,30 TL olarak değerlendirildi şu anda" diye konuştu.

Taksici Murat Gökçe ise, toplantı sonrasında yapılan iyileştirmelerden memnun olduğunu belirterek, "Yedek parça ve diğer rakamlara bakarak tatmin etmedi ama en azından biz 2 yıldır zam almıyorduk. Perişan haldeydik. Allah'a şükür olsun iyidir. Sonuç memnun etti, halkı düşünmek lazım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-AKOM detay

-Servisçiler odası başkanı açıklama

-Minibüsçüler odası başkanı açıklama

-Taksiciler odası başkanı açıklama

-Bekleyen esnaftan detay 27.08.2019 - 19.31 Haber Kodu : 190827225

27.08.2019 - 20.26 Haber Kodu : 190827231 ============================== 3- MALTEPE'DE OTEL ODASINDA CİNAYET Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Maltepe'de otelde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otele gelen üç kişi 7'nci katta kalan U.A. (40) 'nın kaldığı odanın anahtarını resepsiyon görevlisinden istedi. Resepsiyon çalışanı odanın anahtarını verdikten sonra üç kişi, U.A.'nın kaldığı odaya gitti. Oda içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Odaya girenlerden birisi yanında bulunan silahla U.A.'ya ateş açtı. Şüpheli 3 kişi odanın kapısını kilitleyerek otelden ayrıldı. Silah seslerini duyan otel çalışanları koşarak 7'nci katta çıktı. Odaya giren çalışanlar U.A.'nın yerde kanlar içinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede U.A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri de otele giriş ve çıkışları kapatarak, çalışanların ifadesine başvurdu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Sağlık ve polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerin otele girmesi

-Otelde bekleyenler

-Genel ve detaylar 28.08.2019 - Haber Kodu : 190828011

28.08.2019 - Haber Kodu : 190828015 ======================================================= 4- ARNAVUTKÖY'DE KIZININ YANINDA TABANCAYLA BAŞINDAN VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

Arnavutköy'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak(30) hastanede hayatını kaybetti

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili hastane önünde bugün açıklama yapan aile, yetkililerden destek istemişti.

Olay, 31 Temmuz akşamı Arnavutköy'de meydana geldi. Antalya'da yaşayan Tuğba Anlak (30) eşiyle boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı Almira ile İstanbul'a taşındı. Bir süre çeşitli işlerde çalışan genç kadın daha sonra bir kafe açtı. Sürekli kafeye gelen ve kendini mimar olarak tanıtan Murat Uslu Anlak'la arkadaşlık kurdu. Genç annenin işleri iyiye gitmeyince kafesini bir süre sonra devretti ve başka bir eve taşındı. Yeni evini temizlediği sırada Murat Uslu kafede çalışan Mustafa Ünver ile birlikte evin bulunduğu yere geldi. Murat Uslu araçta bulunan silahı alarak pencereden içeriye girdi.

KIZININ GÖZÜ ÖNÜNE VURDU

Genç kadını 6 yaşındaki kızının gözü önünde önce darp eden daha sonra da kafasından silahla vuran Murat Uslu devir edilen kafenin parasını da alarak olay yerinde kaçtı. Yaşanan bu anlarda Uslu'nun aracıyla gelişi ve pencereden içeriye girişi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu anne Anlak'ı başından vuran Murat Uslu ile Mustafa Ünver'i yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa Ünver ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 28 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Başından vurulan ve 28 gündür tedavi olduğu hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadınla ilgili bugün yakınları ve arkadaşları hastane önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaya Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Bağcılar'da özel bir hastanede tedavi edilen Tuğba Anlak'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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Olay anı güvenlik kamera görüntüleri

Kadının hastanede cep telefonu görüntüleri

Açıklamaya katılanlardan görüntü

Enişte abla ve Ağaoğlu'nun açıklamaları

Diğer detaylar

27.08.2019 - 14.36 Haber Kodu : 190827114 ================================= 5- ESENYURT'TA BİR KADIN ESKİ EŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINDA YARALANDI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)

Esenyurt'ta bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kalçasından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Doğan Aras Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eski eşi Mukaddes D.'nin karşısına çıkarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eski eşi, yanında bulunan silahla Mukaddes D.'ye ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, göğsünden ve kalçasından yaralanan Mukaddes D.'yi ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Mukaddes D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme

-Boş kovanlar

-Genel ve Detaylar 27.08.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190827197

27.08.2019 - 18.16 Haber Kodu : 190827201

27.08.2019 -19.08 Haber Kodu : 190827221 ============================= 6 - SULTANBEYLİ'DE 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de amca çocukları arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Silahların ateşlendiği korku dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Ovayurt Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları olan iki grup arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar ateşlendi. Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Sultanbeyli Devlet Hastanesi İle Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinden çok sayıda pompalı tüfek fişeği bulundu. Çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Silahların patladığı korkulu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde duran bir otomobilden kişiler iniyor. O sırada bir kaç el silah sesi geliyor. Bazı kişilerin süre sonra otomobile binip gittikleri görülüyor. Bazı vatandaşların sokakta korkuyla koşuşturdukları da kameraya yansıyor. Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

-Sokakta duran beyaz otomobil

-Otomobilden inenler

-Gelen silah sesleri

-Sokakta koşturan vatandaşlar

-Otomobile binip gidenler

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların ambulanslara konulması

-Hastaneden görüntüler

-Yaralıların hastanedeki sevkleri

-Yaşanan hareketlilik

-Hastanedeki aile üyeleri 27.08.2019 - Haber Kodu : 190827171

27.08.2019 - Haber Kodu : 190827199

28.08.2019 - Haber Kodu : 190828003 ============================= 7- ATAŞEHİR'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Ataşehir'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis, saldırgan veya saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, dün Örnek Mahallesi Şehit Çahar Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinden bulunan kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırganların 4 el ateş ederken kurşunlardan biri adı açıklanmayan kişinin bacağına isabet etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, saldırgan veya saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralıyı ambulansa almaları

-Polis ekipleri 27.08.2019 - Haber Kodu : 190827207 =============================== 8 -ESENLER'DE MOTOSİKLETE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI Yılmaz OKUR/İSTANBUL DHA

Esenler'de bir otomobilin çarptığı iddia edilen motosiklet, savrularak önündeki minibüsün altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü durmayarak kaçtı.

Kaza, dün saat 16.30 sularında O3 Otoyolu Esenler Atışalanı mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halindeki plakası belirlenemeyen bir otomobil, önünde seyreden 34 KV 3656 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet önünde giden 34 LJ 244 plakalı minibüsün altına girerek durabildi. Motosiklet sürücüsü Turgay Kesekler yaralanırken, kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Kesekler, "Giderken sağ şeritteydim, araba vurdu. Savruldum ne olduğunu da anlamadım zaten. Motor kaydı gitti, arabanın altına girdi. Ben de herhalde bariyerlere mi çarptım hatırlamıyorum yani. Motorlar trafikte araçtan sayılmıyor zaten. Hayalet gibiyiz zaten biz. Özellikle üstümüze üstümüze sürüyorlar yani. Motorları görmezden geliyorlar" dedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.