DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

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1- ÇİFTLİKBANK SORUŞTURMASI TAMAMLANDI... - Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisleri istendi. Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikbank soruşturmasını tamamladı. 11'i tutuklu, 7'si firari 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 48 şüpheliden 18 kişinin "örgüt yöneticisi", 23 kişinin "örgüt üyesi" ve 7 kişinin de "örgüte yardım" eden konumunda olduğu belirtildi. Firari Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin 4 suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisleri istendi. Diğer şüphelilerin ise 3 suçtan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede 3 bin 762 kişi müşteki olarak yer aldı. Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği belirtilen iddianamede, Türkiye'de bulunan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun ise halen arandığı belirtildi.

İDDİALAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddianamede, kamuoyunda "Çiftlikbank" olarak bilinen, gelir getirme vaadiyle oynanan ve yeni katılımcıların girmesiyle devam ettirilen, aynı zamanda fiilen çiftlikler de oluşturularak gelir elde edildiği iddia olunan sistem aracılığıyla örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemleri ve ticaret şirketlerini araç olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık suçları işlendiği ve elde edilen suç gelirlerinin de aklandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. SORUŞTURMALAR BİRLEŞTİRİLDİ

İddianamede, "Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösterip binlerce kişiyi mağdur eden bu sistemin tek bir dosya üzerinden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi noktasındaki görüşü dikkate alınarak soruşturmaya konu sistem kapsamında Geyve, Bursa, Saray, İnegöl, Lüleburgaz, Karacabey ve Akhisar'da fiilen kurulan çiftliklere ilişkin adı geçen yer Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında gerekli arama, el koyma, kayyım atama, yakalama ve ifade alma işlemleri tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımıza yönelik yetkisizlik kararları verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşan bu dosyaların da mevcut soruşturma dosyasıyla birleştirildi. Soruşturma kapsamında ilgili sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandı. Örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konuldu. Örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi marifetiyle incelendi. Gerekli kurumlardan raporlar temin edildi. Örgütün şirket kurarak faaliyet gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarından adli yardımlaşma talebinde bulunularak burada kurulu şirketin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulması, ev, iş yeri ve araçlarında, bilgisayarlarında arama ve el koyma işlemi yapılması yönünde talepte bulunuldu" denildi.

MEHMET AYDIN İLE BİRLİKTE 4 KİŞİNİN İADESİ İSTENDİ

Yine Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği belirtilen iddianamede, Türkiye'de bulundukları bilinmekle beraber henüz yakalanamayan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun yakalama emriyle halen arandıkları

ifade edildi. İDDİANAMEDE 3 BİN 762 KİŞİ MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

İddianamede 41 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 11'inin halen tutuklu olduğu belirtildi. İddianamede 3 bin 762 kişinin müşteki, 48 kişinin de "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Toplam 48 şüpheliden 18 kişinin örgüt yöneticisi, 23 kişinin örgüt üyesi ve 7 kişinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu iddianamede ifade edildi. 75 BİN 260'AR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Aralarında Firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 kişi hakkında 1 kez "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme", 3 bin 762 kez "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisleri istendi. Diğer şüpheliler hakkında ise hukuki konumlarına göre "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 5 yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianame, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler ================================= 2- ESKİ MİLLİ FUTBOLCU İSMAİL DEMİRİZ'E 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında "Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski milli futbolcu İsmail Demiriz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık İsmail Demiriz avukatıyla hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın savcılığın verdiği mütalaaya karşı son savunmasını sordu. Demiriz, "Suçsuzum demek bana ağır geliyor. Ama yine de söylüyorum. Ben suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık İsmail Demiriz'i, "Örgüt üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın yurtdışına çıkış yasağının devamına da hükmetti. OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu. Mahkeme, 13 Şubat tarihli duruşmada her üç sanığın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti. Sanık Uğur Tütüneker'in atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verilmişti. Hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem'in dosyası da ayrılmıştı. Sanık İsmail Demiriz'in esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için duruşması ertelenmişti.

=========================== 3- İSTANBUL'DA BYLOCK SORUŞTURMASI: 31 GÖZALTI KARARI Özden ATİK - İstanbul DHA

İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV ================================= 4- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 3 KİŞİ TUTUKLANDI Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi dün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt'ta örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterip araç yakma, işyerlerine molotof kokteyli atma ve el yapımı patlayıcı atma eylemleri yapan 7 şüpheliyi 22 Mart'ta yakalayarak gözaltına almıştı. Dün Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 4 kişi serbest bırakıldı.

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-Arşiv ================================== 5- JANDARMANIN KALPAZANLARA YAPTIĞI OPERASYON KAMERADA Haber: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri resmi belgede sahtecilik ve sahte çek imal etmek suçlarından uzun süredir haklarında arama kararı bulunan kalpazanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aralarında diploma, ustalık belgesi, ehliyet, çipli kimlik kartları, pasaport, sahte mühürler, banka çeklerinin de bulunduğu binlerce sahte belge ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan grup üyesi 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; resmi belgede sahtecilik ve sahte çek imal etmek suçlarından uzun süredir haklarında arama kararı bulunan ve 'İparlar' grubu olarak tanınan kalpazanların; Ataşehir ve Tuzla ilçelerinde faaliyet gösterdiği bilgisini aldı. Fiziki ve istihbari çalışmalar neticesinde kalpazanların; yakalanmamak için 2 ilçede de sıhhi tesisat ve mobilya dekorasyon şirketi adı altında paravan şirket kurduğu belirlendi. Kurmuş oldukları paravan şirket aracılığıyla; terör örgütü üyeleri dâhil olmak üzere yurtdışına çıkmak isteyen aranan şahıslara sahte nüfus cüzdanı ve pasaport belgeleri düzenledikleri belirlendi. Çete üyelerinin aynı zamanda sahte çek üreterek ve çalıntı orijinal çekler üzerinde oynama yaparak, birçok vatandaşı maddi ve manevi zarara uğrattıkları da tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma ile adresleri belirledi ve bu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda grup üyesi 3 kişi yakalandı.

ÇİPLİ KİMLİK KARTLARININ DA SAHTESİNİ YAPMIŞLAR

Arama yapılan adreslerdeki paravan işyerlerinin içerisinde, farklı bir alan oluşturularak matbaaların kurulduğu ve bu matbaalarda çok sayıda malzeme olduğu görüldü. Aramalarda; Çipli kimlik kartları, sahte sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte mühürler, basılmış ve kullanıma hazır vaziyette bulunan sahte diplomalar, çeşitli bankalara ait sahte çekler, çeşitli nüfus müdürlüklerine ait sahte mühürler, basıma hazır çek kâğıtları ile sahte pasaportlar ele geçirildi. ORJİNALİNE YAKIN HOLOGRAMLI ÇEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Kalpazanların, çeşitli bankalara ait hologramlı çekleri orijinaline yakın olarak ürettiği, ürettikleri sahte çeklerin yanı sıra çalıntı orijinal çeklerin de üzerinde oynama yaparak ticaret yapan vatandaşları maddi ve manevi zarara uğrattıkları ortaya çıktı. Grup üyesi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma tarafından ele geçirilen sahte belgeler ve sahte belgelerin yapımında kullanılan malzemeler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda sergilendi.

OPERASYON ANININ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri basın mensuplarına paylaşıldı. Jandarma kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde jandarma ekiplerinin iş yerine yaptığı baskın anı ve ele geçirilen sahte belgeler ve belgelerin yapımında kullanılan makineler yansıyor. JANDARMA VATANDAŞLARI UYARDI

Vatandaşların bu tarz dolandırıcılık olaylarına maruz kalmaması için önemli uyarılarda bulunan Jandarma; çeki alan vatandaşın ait olduğu banka ile irtibata geçerek çekin orijinal olup olmadığının kontrol ettirmeleri, çeklerin üzerinde bulunan QR (Quick Response) kodlarını cep telefonlarına yüklenen bazı programlardan kontrol etmeleri ya da faktoring şirketlerinden çeklerini teyit ettirmeleri tavsiyelerinde bulundu. Jandarma, dolandırıcıların zaman zaman düşük banknotlar (10, 20 ya da 50 TL) kullanarak dolandırma yoluna gittiklerini, bunlardan da vatandaşın korunabilmesi için; söz konusu banknotları, bankamatiklerden kendi hesaplarına yatırmak suretiyle kontrolünü yapabileceklerini, eğer banknot sahte ise bankamatik bu banknotları kabul etmeyeceğinden sahte olduğunun kolaylıkla anlaşılabileceğini ifade etti. Operasyonla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen sahte malzemeler

-Sahte malzemelerin yapımında kullanılan cihazlar

-Jandarma ekipleri tarından yapılan operasyon anının görüntüleri =================== 6- EVİNDE DÜŞEN YAŞLI KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te yalnız yaşayan 92 yaşındaki Nevber Ay, oturduğu evde dengesini kaybederek düştü. Kadının yardım seslerini duyan komşuları itfaiye ekiperine haber verdi. Pencereden giren ekipler yaşlı kadını kurtardı.

Olay saat 09.30 sıralarında Şehremini Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan 92 yaşındaki Nevber Ay, evde dengesini kaybedince düştü. Kadının yardım seslerini duyan komşuları, kapının kilitli olduğunu görünce durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereyi levye yardımıyla açarak merdivenle yaşlı kadının bulunduğu daireye girdi. Komşuları ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa konulan Nevber Ay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin daireye girmesi

-Yaşlı kadının ambulansa konulması

-Genel ve detaylar =========================== 7- KARTAL SAHİL YOLUNDAKİ KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)

Kartal Sahil Yolu'nda 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza 10.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddialara göre ışık ihlali yapan A.K yönetimindeki 34 HT 2753 plakalı otomobil, önce 34 AF 1362 plakalı araca, ardından da 60 ZT 910 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazaya neden olan otomobil 2 araç arasında sıkıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Birol Kartal yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sahil Yolu Kartal yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.