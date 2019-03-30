DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL'DAKİ BÜYÜK TERÖR OPERASYONUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİSTANBUL, (DHA) -

İstanbul'da gece düzenlenen operasyonun seçim günü eylem hazırlığında öne sürülen kişilere yönelik olduğu öğrenildi. 17 ilçede düzenlenen operasyonda şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının seçim günü ve gecesi bazı eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. 127 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK

Terör ekipleri ve özel harekat polislerinin desteğiyle Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde adresleri belirlenen ve haklarında gözaltı kararı alınan 127 kişinin yakalanması için eş zamanlı baskın düzenledi. 90 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda 12'si 18 yaşından küçük toplam 90 kişi polis ekipleri yakalanarak gözaltına alındı. 37 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü PKK/KCK'nın flamaları, çok sayıda örgütsel doküman dijital veriler ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan yaşı 18'den küçük 12 kişi, Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne 78 kişi ise Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİASI

Emniyetten yapılan açıklamada, "Şüphelilerin seçim günü ve gecesi siyasi parti ilçe binaları ile seçim irtibat bürolarına, güvenlik güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, İETT otobüslerine, bankalar ve ATM'lerine yönelik silahlı, el yapımı patlayıcılı, molotof kokteylli, havai fişekli ve ses bombalı saldırılar ile araç kundaklama eylemleri yapabilecekleri yönünde bilgi edinildiği" kaydedildi. Görüntü Dökümü:

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- Polislerin operasyona gidişleri

- Baskın yapılan binaya giren özel Harekât polisleri

- Daireye giren polis ekipleri

- Özel Harekât polislerinin sokaktaki önlemi

- Hastaneye getirilen gözaltılar

- Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin götürülmesi

- Genel ve detaylar 30.03.2019 - 06.37 - Haber Kodu : 190330012 ======================== 2- İSTANBUL'DA OKULLARDA SEÇİM SANDIKLARI KURULDU Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- 31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı.

31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. Seçmenlerin oy kullanacağı okullarda hazırlıklar tamamlandı. Beşiktaş Nisbetiye Caddes'ndeki özel bir okulda sabah saatlerinde oy kullanma kabini ve sandıklar sınıflara getirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı. Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kâğıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Okul dışından görüntü

-Camlara asılan YSK seçim güvenliği afişleri

-Sandık numaralarını gösteren işaretlerin konulması

-Seçim kabininin kurulması ve yerleştirilmesi

-Seçim kabininin içi

-Oy kullanılacak seçim sandığından görüntü

-Sandığın sınıflara yerleştirilmesi

-Sandık numarası ve bilgilendirme yazısının asılması

-Duvarlara ve sınıf kapılarına asılan sandık numaraları

-Seçim kabini içerisine asılan seçmenlerin uyması gereken yazılar

-Engelli tuvaleti

-Genel ve detaylar 30.03.2019 -10.59 Haber Kodu : 190330030 ============================ 3 - ERDOĞAN PENDİK'TE BROŞÜR DAĞITIRKEN HAKARETE UĞRAYAN GENÇ İLE BULUŞTU İstanbul - DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te broşür dağıttığı sırada Mine Koraş adlı kadının hakaret ettiği Bayburtlu Yusuf Özoğul ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir TV kanalındaki yayını öncesinde Yusuf Özoğul ile görüştü. Erdoğan, anneannesinin ölümü nedeniyle başsağlığı dilediği Yusuf'a "İyi ki varsın" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Görüşmeden görüntüler

30.03.2019 - 11.31 Haber Kodu : 190330037 (geniş haber)

4- MALTEPE'DE KADINI ÖLDÜREN KİŞİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe'de işe gitmek için evinden çıkan kadın, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan aynı silahla kendini vurdu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken, göğsünden yaralanan saldırganın tedavisi devam ediyor. KAÇMAK İSTERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, Gülensu Mahallesi Emek Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir restoranda çalışan Fatma Şengül (48) işe gitmek için evden çıkarak minibüse binmek için durağa yürümeye başladı. Bu sırada Zeynel A., yolunu kestiği kadın ile tartışmaya başladı. Fatma Şengül koşarak kaçmak istedi. Silahını çeken Zeynel A. kadına ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Zeynel A. ise aynı silahla göğsünden kendini vurdu. KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü. Hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen silahlı saldırıya uğrayan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Zeynel A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının görüntüsü

-Hastaneye girişi

-Saldırganın hastaneye girişi

-Hastaneden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Silahın görüntüsü

-Yerdeki boş kovan

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Bir komşusunun ağlaması

-Genel ve detay görüntüler ======================== 5- SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE İLERLEYEN MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KİŞİ AĞIR YARALANDI Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA

Sultangazi'de, ters yönden ilerlediği ileri sürülen minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

Kaza, Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Çift şeritli yolda ters yönde hızlı bir şekilde ilerlediği iddia edilen minibüs, iş dönüşü servisten inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Şenol Özsoy'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, vatandaşları minibüs şoförüne yaklaştırmadı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Özsoy, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Özsoy'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Minibüs sürücüsünün, Şenol Özsoy'u fark ettikten sonra ani fren yaptığı, buna rağmen duramayarak Özsoy'a çarptığı ileri sürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde yaklaşık 13 metre fren izi tespit etti. Adı açıklanamayan minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Minibüsün yolda gitmesi

-Aktüel görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi

-Ekiplerin olay yeri çalışmaları

-Kazanın ardından oluşan kalabalık

-Görgü tanıkları ile röp. ===================== 6- SULTANGAZİ'DE ÇATIDAKİ BAZ İSTASYONU ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de 6 katlı bir iş merkezinin çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. Yıl Mahallesi, D Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinin çatı katındaki baz istasyonunda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki merdiveni uzatarak müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de gerekli güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Büyük oranda zarar gören baz istasyonu kullanılamaz hale geldi. Polis soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Yangının çıktığı sırada binada olduğunu belirten bir görgü tanığı, "Çalıştığımız esnada yangın çıktı. Biz kendimizi dışarı attık. İtfaiyemiz zamanında yetişti. Herhangi bir mal ve can kaybımız yok" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Yükselen alevler

-İtfaiye ekipler

-Ekiplerin müdahalesi

-Yaşanan hareketlilik

-Görgü tanığı ile röp.

-Cep telefonu görüntüsünden yükselen alevler

-Detaylar ======================== 7- ÜMRANİYE'DE SİTE BAHÇESİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de bir sitenin bahçesinde erkek cesedi bulundu. Üzerinde darp izleri bulunan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay Armağanevler Mahallesi Güngör sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site sakinleri bahçeye inen merdivenlerin altında hareketsiz yaşayan bir kişiyi fark ederek, polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin yaptığı incelemede cesedin 33 yaşındaki Süleyman Çakman’a ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu cesedin üzerinde silah ya da delici alet izine rastlanmazken, vücudun çeşitli yerlerinde darp izleri bulundu. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Merdiven altındaki cesedin görüntüsü

-Polis ekipleirden görüntü

-Sitede oturanlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

30.03.2019 - 11.51 Haber Kodu : 190330043 8- PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU Haber-Kamera: Onur MERİÇ, İSTANBUL (DHA)

Sultangazi'de halk otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler, Sultangazi'de kaydedildi. Akşam saatlerinde 4 patenli genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapmaya başladı. Otobüsün arkasına takılmak bir yana tek ayak üstünde akrobasi hareketleri yapan gençler, yürekleri ağza getirdi. Patenli gençler, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobillere aldırış etmeden yaklaşık 15 dakika boyunca bu tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntü Dökümü

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-Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu ========================= 9- SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN ARAÇ SÜRÜKLENDİ: 2 YARALI Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA) Sultangazi TEM Otoyolu Metris istikametinde sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği araç yan yatarak sürüklendi. Kazada araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı Yaralılar çevredeki sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılırken, kaza sonrası anları cep telefonuna kaydedildi.

Kaza TEM Otoyolu Metris istikametinde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre aşırı hızdaki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yan yatıp uzun süre sürüklendi. Motor kısmında dumanlar çıkan araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Yaralı kadın diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı, Yaralılar haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun kuyruklar oluştu. Görüntü dökümü: --------------- -Olay yeri -Minibüsün görüntüsü -Yardım eden vatandaşlar -Yerde yatan yaralı -Genel ve detayla

30.03.2019 - 11.32 Haber Kodu : 190330039_I 10- KADINLARA 25 YAŞ UYARISI * Prof. Dr. Selman Laçin, "Kadının en kolay gebe kaldığı yaş 24 ile 25 yaş arası. Bu yaşlardan itibaren yumurta rezervleri azalıyor. 35'ten sonra bu azalma belirginleşiyor. 45'ten sonra ise tüp bebek tedavileri yapılsa dahi kadının gebe kalması çok zor" "Kadınlar genç dahi olsalar eğer ilerleyen yaşlarda anne olmayı düşünüyorlarsa tecrübeli merkezlere başvurarak yumurtalık rezervlerini değerlendirmeliler"

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin, tüm organlarda olduğu gibi kadınların yumurtalıklarında da zamanla bir yaşlanma görüldüğünü belirtti. Laçin, "Araştırmalara göre, kadının en kolay gebe kaldığı yaş 24 ile 25 yaş arası. Bu yaşlardan itibaren yumurta rezervleri azalıyor. 35'ten sonra bu azalma belirginleşiyor. 45'ten sonra ise tüp bebek tedavileri yapılsa dahi kadının gebe kalması çok zor" dedi.

Anne olmak için yaş çok önemli bir faktör. Günümüzde birçok sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı kadınların doğurganlıklarını ertelediklerini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin, anne olmak isteyen kadınlara önemli uyarılarda bulundu. Kadınların 'nasıl olsa tüp bebek tedavileri de var' gibi yanıltıcı güven duygusuna kapılabildiklerini belirten Dr. Laçin, "Kadınlar gebeliklerini 40'lı yaşlara doğru erteleyebiliyorlar. Ancak doğanın kuralları belli. Kadınlar en kolay 24-25 yaşlarda çocuk sahibi olunabiliyor. 40 yaşından sonra tüp bebek yapsanız dahi gebelik oranları oldukça düşüyor. Anne olmak isteyen kadınların da bunu unutmamaları gerekiyor" diye konuştu.

MENOPOZ YAŞI FARKLILIK GÖSTERİYOR

Kişilerin kendilerine ait bireysel özelliklerinin de bu süreçte önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Selman Laçin, "Bazen kadının menopoza girdiği yaşın çok farklılık gösterdiğini görebiliyoruz. Normalde Türkiye'deki kadınlarda menopoz yaşı 47 ila 49 yaşları civarında. Ancak üreme yeteneğinin bundan daha erken sonlandığını bilmek lazım. Adet gören ileri yaştaki her kadın anne olabilir anlamına gelmiyor. 40'lı yaşlardan sonra anne olmak oldukça zorlaşıyor. 45'ten sonra ise kadının tüp bebek tedavileri yapılsa dahi aslında gebe kalması çok zor" ifadelerini kullandı. KADINLAR YUMURTA REZERVLERİNİ ÖLÇTÜRMELİ

Kadınların bir ultrason muayenesiyle yumurtalık rezervlerini ölçtürmelerini tavsiye eden Prof. Dr. Laçin, "Kadınlar genç dahi olsalar eğer ilerleyen yaşlarda anne olmayı düşünüyorlarsa tecrübeli merkezlere başvurarak yumurtalık rezervlerini değerlendirmeliler. Basit bir ultrason muayenesiyle yumurtalıkların içerisindeki yumurtalık rezervinin tecrübeli bir hekim tarafından kolayca değerlendirilmesi mümkün. Bu bazı kan testleriyle de anlaşılabilir. Basit bir muayene ve kan testi ile yumurtalık rezervi ve üreme yeteneği konusunda her kadının fikir sahibi olması gerekiyor. Özellikle de çocuk sahibi olmamış bekar kadınların eğer yaşları da ilerliyorsa hekime başvurmalarında fayda var. Bir kez yumurtalık rezervine bakılmış olması bile o kadın yaşıyla uyumlu bir yumurtalık rezervine sahip olup olmadığı konusunda önemli bilgi sahibi olacaktır" dedi.

ÇOCUK SAYISI SON 50 YILDA YARIYA DÜŞTÜ

Çevre kirliliği, stres gibi etmenlerin de anne olmayı olumsuz etkileyebildiğini ifade eden Prof. Dr. Selman Laçin, "Yaşadığımız dünya hızla kirleniyor. Yediğimiz içtiğimiz besinler, soluduğumuz hava, içtiğimiz su gibi birçok çevresel faktör ve kullandığımız cep telefonları dahi yaydıkları elektromagnetik dalgalarla bizi birtakım zararlı etkilere maruz bırakıyor. Bu konularda daha bilinçli olur, sigara, alkol gibi toksik maddelerden de uzak durursak bu konuda gerekli olanı yapmış olacağız. Tüp bebek merkezlerinin sayısı son yıllarda oldukça arttı. Mutlaka bu merkezlere gereksinim de artmış olsa gerek. Arz-talep dengesinden dolayı diye düşünüyorum. Ayrıca yapılan bazı önemli çalışmalar var. Örneğin; geçen sene ünlü tıp dergisi Lancet'te yayınlanan dünya ölçekli bir çalışma gösterdi ki, kadınların ortalama çocuk sayısı son 50-60 yılda hemen hemen yarı yarıya düşmüş durumda. Bunun bilinçli sebepleri de olabilir ama kadınların doğurganlığının da tüm bu çevresel faktörlere bağlı olarak düşmesi büyük bir olasılık" değerlendirmesinde bulundu.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ KİMLERE UYGULANIYOR?

Yumurta yani 'oosit dondurma' işleminin, üreme çağında olan bir kadınının, anne olma potansiyelini korumak amacıyla yapıldığını anlatan Prof. Dr. Selman Laçin, yumurta dondurma işlemi hakkında şu bilgileri verdi: "Yumurta dondurma, Türkiye'de 2014'te serbest hale geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle beraber yumurtalık rezervinin azalmış olduğu gösterilen kadınlar kendi istekleriyle yumurtalıklarını dondurabiliyorlar. Bu çok önemli gelişme. Ancak yönetmelikte yumurtalık rezervinin azalmış olması şartı var. Oysa ki dondurulmuş yumurtaların başarılı olması için aslında kadının yumurta sayısı azalmadan bu yöntemin uygulanması gerekir. Ayrıca kanser tedavisi alacak veya başka kronik hastalıklar sebebiyle üreme potansiyelinin azaldığı kanıtlanmış olan kadınlarda da yapılabiliyor. Son dönemde isteğe bağlı olarak da bekar ve yumurtalık rezervleri azalmış kadınlara bu yol açılmış oldu. Henüz bunun gebelik sonuçlarını görmedik. Önümüzdeki yıllarda bu olacaktır. Henüz dönüşlerin çok az olduğunu düşünüyorum."