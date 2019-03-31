DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU OYUNU KULLANDI "ŞU ANA KADAR HER HANGİ BİR OLAY İNTİKAL ETMİŞ DEĞİL" Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu kullandı.

Bakan Soylu ve eşi Hamdiye Soylu ile birlikte, saat 08.00'de oyunu kullanacağı Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na geldi. Soylu ve eşi 1004 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Bakan Soylu oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'de bir demokrasi havası var. Sabah 07.00 itibariyle bir çok vilayette oy kullanma işlemi başladı. Geri kalan vilayetlerde de 08.00'de oy kullanma başladı. Şu ana kadar her hangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek olayların dışında. Bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde oyunu kullanacaktır. Bu gün söz milletin" dedi.

Bakan Soylu çıkışta bir süre vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Soylu daha sonra eşiyle birlikte okuldan ayrıldı. Görüntü Dökümü

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-Bakanın gelişi

-Bakan ve eşinin oy kullanması

-Bakan'ın açıklamaları

-Bakan ve vatandaşların sohbeti

-Diğer detaylar

============================ 2- ÜSKÜDAR'DA OY KULLANMAYA GİDEN AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Cumhurbaşkanlığı korumaları yardıma koştu Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar'da oy kullanmak için okula giden ailenin bulunduğu otomobil apartman boşluğuna düştü. Araçta bulunan 3 kişinin yardımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'nda görev alan korumalar ve polis ekipleri koştu.

Kaza saat 08.30 sıralarında Küçük Çamlıca Mahallesi Bodrum İçi Sokak'ta meydana geldi. İrfan Korkmaz, eşi ve kızı ile birlikte oy kullanacağı okula doğru yola çıktı. Saffet Çebi Ortaokulu'nun yanında kontrolden çıkan otomobil apartman boşluğuna düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oy kullanacağı okulda görevli korumalar ve polis ekipleri kazaya görerek hemen yardıma koştu. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtakiler korumalar ve görevlilerin yardıma ile araçta çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevkedilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Düşen aracın görüntüsü

-Araç içindeki yaralıların görüntüsü

-Yaralılar kurtarma çalışmaları

-Cumhurbaşkanı koruma ve polislerden görüntü

-Yaralıların araçtan kurtarılması

-Ambulnas binmeleri

-Vatandaşlar ile röp

-Aracın kurtarılması

-Genel ve detay görüntüler ======================== 3- İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA OYUNU KULLLANDI Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, oyunu Bakırköy'de Aybars Ak Ortaokulu'nda kullandı.

Eşi Hatice Nur Yerlikaya ile saat 09.45'te oy kullanacağı Aybars Ak Ortaokulu'na gelen Vali Yerlikaya, burada vatandaşlarla selamlaştı. Oy kullanacağı '1123' numaralı sandığa giden Vali Yerlikaya, eşinin oyunu kullanmasının ardından, kendisine verilen oy pusulası ve mühürle kabine girdi. Oyunu kullanan Vali Yerlikaya, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Görüntü dökümü:

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- Valinin gelişi

- Valinin oy kullanması

- Okuldan detay

- Genel ve Detaylar ===============================

4- CEM YILMAZ OYUNU KULLANDI Haber-Kamera: İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Cem Yılmaz oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı.

Oy verme işlemi için geldiği okulun girişinde 'Sizi çok seviyorlar Cem Bey' diyen kişiye Cem Yılmaz, "Sen sevmiyor musun?" cevabını verdi. Yılmaz, cep telefonunu da oy vereceği sınıftaki görevlilere teslim ederken, "Ama fotoğrafını çekecektim" diyerek espri yaptı.

Oy vermeden önce mikrofona esprili bir şekilde, "Kazanacağız" diyen ünlü komedyen oy verme işleminin ardından, "İçeride uzun süre kaldınız" sorusuna, "İçerde kararsızları düşündüm" yanıtını verdi. Yılmaz, "Hayırlı olsun, yeni bir seçimde görüşmek dileğiyle" diyerek okuldan ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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-Cem Yılmaz'ın okulu gelişi

-Cem Yılmaz'ın oy verme anı

-Cem Yılmaz'ın okuldan ayrılışı ======================== 5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY KULLANACAĞI OKULDA HAZIRLIK Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Murat ÇİMEN / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda hazırlıklar sürüyor. Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula gelenlerin üzeri arandı. Okul bahçesinde bazı bölümler bariyerlerle ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntüler

-Güvenlik önlemlerinin görüntüsü

-Seçmenlerin aranması

-Detaylar= ================================== 6- İSTANBUL'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI (Geniş haber) Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Cengiz ÇOBAN-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı. Seçmenler ilk oylarını kullandı.

Seçim için okullarda sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık yeminin ardından ise saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başlamasıyla seçmenler ilk oylarını kullandı. Görüntü Dökümü:

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-Kağıthane-Beşiktaş-Kadıköy

-Seçim yemini edilmesi

-Hazırlıkların yapılması

-Zarfların sayılarak mühür vurulması

-İlk oyların kullanılması

-Genel ve detaylar =================================== 7- İLK KEZ OY KULLANMANIN HEYECANINI YAŞADI Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR-Gül KABA-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,(DHA)

31 Mart Yerel seçimleri için oy verme işlemleri başladı. İlk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Mutlucan Karataş ise, "Çok heyecanlıyım, ilk defa böyle bir duygu yaşıyorum. Milletimiz ve devletimiz için hayırlısı ne ise Allah'tan onu diliyoruz" dedi.

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başında. 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerin belirleneceği seçimler için 32 ilde seçmenler saat 07.00, diğer illerde ise 08.00'da oy kullanma işlemine başladı.

İstanbul Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefala İlkokulu'na sabah erkenden gelen vatandaşlar ilk oylarını kullandı. Seçmenler Büyükşehir belediye başkanlığının beyaz, il genel meclisi üyeliklerinin turuncu, belediye başkanlığının mavi, belediye meclisi üyeliğinin sarı renkli olduğu oy pusulalarını tek zarfa koyarak oylarını kullandı.

Oy kullanmaya gelenlerden seçmen Murat Karataş, "Her şeyden önce vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olacak bir kişinin gelmesini temenni ediyorum. Ve milletimizi birleştirici, bütünleştirici, İstanbulumuza, memleketimize hizmet eden değerli birisi olmasını temenni ediyorumö diyerek düşüncelerini ifade etti. İlk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Mutlucan Karataş ise, "Çok heyecanlıyım, ilk defa böyle bir duygu yaşıyorum. Milletimiz ve devletimiz için hayırlısı ne ise Allah'tan onu diliyoruz" şeklinde konuştu. BU SEÇİMDE DE SEYYAR SANDIKLAR KURULDU

Ayrıca hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu.

Oy verme işlemi 07:00'de başlayan illerde 16.00'ya, 08.00'de başlayan illerde ise 17.00'de sona erecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından sonuçlar açıklanmaya başlanacak. Görüntü dökümü:

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-Oy kullananlar

-Karataş ile röp

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detaylar ======================

8- SANDIK GÖREVLİLERİ YEMİN ETTİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak. Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tammalayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" Görüntü dökümü:

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-İstanbul Anadolu Lisesi'de sandık yemini

-Bahçelievler Kumport Ortaokulu'nda sandık yemini

-Detaylar 31.03.2019 - 07.53 Haber Kodu : 190331008 =========================== 9- NUSRET OYUNU MEŞHUR TUZ SERPME HAREKETİNİ YAPARAK KULLANDI Haber: İSTANBUL,(DHA)

Restoranında hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, oyunu meşhur hareketiyle kullandı. Nusret, "Saltbae" hareketiyle gerçekleştirdiği oy kullanma işlemini "güçlü Türkiye için dedi " yazısı ile sosyal medya hesabından da paylaştı.