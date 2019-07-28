DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- FSM'DE YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI BAŞLADI (Havadan görüntülerle) Haber: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Köprüde yapılan 2. etap çalışmalarda kuzey bölümde 4 şerit son kat asfaltlama çalışmaları bitti, trafik şeridi çizme çalışmaları başladı. Köprünün öğlen saatlerinde tamemen trafiğe açılması bekleniyor. 27 HAZİRANDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 1.Etap olarak adlandırılan bu bölümde çalışmalar 17 Temmuz tarihinde son kat asfaltın döşenmesiyle tamamlanmış ve yenilenen bölüm hizmete alınmıştı. Projenin ikinci etabında Köprünün kuzey bölümünde kapatılan 4 şeritte aynı çalışmalar tekrarlanmaya başlanmıştı. Köprüdeki çalışmalarda köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümlerde yenilenmişti.

SON KAT ASFALT ATILDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu bölümde de çalışmalar son kat asfaltın atılmasıyla tamamlandı. Asfalt makineleri, silindirlerle yapılan çalışmalarda köprünün üzerine son kat asfaltla kaplanma işlemi sona erdi. 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız yapılan çalışma yenilenen asfalt üzerine bugün saat 10.00 sıralarında yol çizgi çalışmaları başladı. Çizgilerinde bitiminin ardından öğle saatlerinde köprünün trafiğe açılması bekleniyor. Köprüdeki çalışmalar için bitim tarihi olarak önce 17 Ağustos 2019 tarihi verilmişti. Ancak daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağını söylemişti. Görüntü dökümü:

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-Araçların çizgi çalışmalarından görüntü

-Köprüden görüntü

-Genel ve detaylar 28.07.2019 - 10.29 Haber Kodu : 190728033

28.07.2019 - 10.31 Haber Kodu : 190728034

28.07.2019 - 10.38 - Haber Kodu : 190728036 2- YAŞAR BÜYÜKANIT TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'DA Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan akşam saatlerinde İstanbul'a getirilerek Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kuşadası'ndaki yazlığında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Büyükanıt, ambulansla İzmir'e sevk edildi. Büyükanıt, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ambulans uçak ile dün akşam saat 23.00 sıralarında İstanbul'a getirildi. Burada ambulansa alınan Yaşar Büyükanıt Maslak'ta bulunan Acıbadem Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Büyükanıt'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüntü dökümü:

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-Büyükanıt'ı ziyarete gelen yakınları

-Hastaneden genel ve detaylar 28.07.2019 - 10.33 - Haber Kodu : 190728035 3- AMBARLI LİMANI'NDA HURDA YÜKLÜ GEMİDE YANGIN (GENİŞ HABER) Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Ambarlı Limanı'nda demirli bulunan hurda yüklü bir gemide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda demirli bulunan hurda yüklü bir gemiden sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar, Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda yanan gemideki alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin kontrol altına alınması sonrasında itfaiye ekipleri bir süre daha olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken hurda yüklü gemide maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Limandan görüntüler

-Yangından dolayı çıkan dumandan detaylar

-Genel ve detaylar 28.07.2019 - 08.35 - Haber Kodu : 190728015 4 - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - SULTANGAZİ'DEKİ KURBAN PAZARINDA HAREKETLİLİK Haber- Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de kurulan 310 çadırlık kurban pazarına ilk kurbanlıklar gelmeye başladı. Kamyonlarla getirilen kurbanlıklar araçlardan indirilerek çadırlara yerleştiriliyor. Alana şu ana kadar gelen en büyük kurbanlık ise bin 100 kilogram ağırlığı ile "Aslan" adındaki tosun oldu. Sultangazi ilçesinde bu yıl yeni yerinde kurulan Kurban pazarına, kurbanlık hayvanlar getirilmeye başlandı. Dün gece yarısından sonra İstanbul'a girmelerine izin verilen kurbanlıklar kamyonlarla satış yapılacakları alanlarda yerini almaya başladı. 310 çadırın bulunduğu Sultangazi kurban pazarında ilk günden yoğunluk başladı. Bir yandan kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlar, diğer yandan kamyonlardan indirilmeye çalışılan kurbanlıklar alanda yoğunluğa neden oldu.

Kurban satış ve kesim merkezine getirilen en büyük hayvan ise Zonguldak'tan getirilen bin 100 kilogram ağırlığındaki "Aslan" adındaki tosun oldu. Alanın en büyük kurbanlığı alana kurbanlıkların gelişlerinin sona ermesinden sonra düzenlenen yarışmayla belli olacak. Kurbanlıkların gelişlerinin yaklaşık 3 gün daha sürmesinin beklendiği Sultangazi Kurban Satış merkezinde önümüzdeki haftadan itibaren alıcı yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

(Havadan görüntüler)

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-Kurban pazarından görüntü

-Alandan görüntü

-Kurbanlardan görüntü

-Röpartaj

-Genel ve detaylar 28.07.2019 - 10.27 - Haber Kodu : 190728032 5- TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ŞÜPHELİSİ DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI Haber: İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda terör örgütü DHKP/C üyeliğinden aranan 1 kişi gözaltına alındı. Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 3 adet aranması bulunan H.Y. 26 Temmuz saat 02.00'da yapılan baskında evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital metaryal ele geçirildi. H.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Arşiv ======================== 6- ESENLER'DEKİ ASIRLIK TARİHİ YAPI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) ESENLER Atışalanı'nda bulunan ve en az 400 yıllık olduğu belirtilen su sebili, çöplüğe döndü. Semt sakinlerinin bile tarihi varlığından haberinin olmadığı yapı şimdilerde restore edileceği günü bekliyor.

İstanbul'un bugüne gelebilmiş en eski ve en önemli su yapılarından biri olan Atışalanı Su Sebili, bakımsız hali ve içinde bulunan çöplerle dikkat çekiyor. Esenler İlçesi Atışalanı Mahallesi'nde bulunan tarihi eser 'Süleymaniye' ve 'Beylik' adında 2 ayrı yapıdan oluşuyor. Bunlardan Süleymaniye Kubbesi 5,5 metre olup sekizgen kubbeye sahipken, Beylik Kubbesi de 3.45 metre yüksekliğinde ve piramit çatı şeklinde. Birbirine kanalla bağlı olan iki yapıda da ciddi tahribatlar göze çarpıyor. İçi çöplüğe dönen ve bakımsızlıktan dolayı harabeyi andıran bu yapı, bir dönem evsizler tarafından da kullanılmış ancak daha sonra semt sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekipleri tarafından çevresi bariyerlerle çevrilerek girişlerine demir parmaklıklar örülmüş.

"YILLARDIR BU YOLU KULANIRIM BÖYLE BİR TARİHİN VAR OLDUĞUNDAN HABERİM YOKTU"

Semt sakinlerinin birçoğu söz konusu tarihi yapının farkında bile değil. Onlardan biri olan ve 30 yıldır Atışalanı'nda ikamet ettiğini söyleyen Bülent Kaçak, "Maalesef bilmiyorum ne olduğunu az önce öğrendim. Çöplük, pislik içinde ve maalesef bakımsız. Ben buraya biraz uzak oturuyorum. Kütüphane için geldim. Ama yıllardır bu yolu kullanırım. Böyle bir tarihin var olduğundan haberim yoktu. Böyle bir yapıyı bilmememin sebebi de bu derece bakımsız olmasından dolayı." diye konuştu. "TAM KAÇ YILINDA YAPILDIĞINA DAİR NET BİR BİLGİ YOK. AMA EN AZ 400 YILLIK OLDUĞU KESİN"

Tarihi yapının mevcut durumunun çok üzücü olduğunu belirten kent araştırmacısı Berk Erkent de şunları söyledi: "Burası çok eski bir yapı. Şu anda tam kaç yılında yapıldığına dair net bir bilgi yok. Ama en az 400 yıllık olduğu kesin. Çünkü 1650'li yıllarda bir çizimde yer alıyor. Burası İstanbul'un en eski su yolları olan Halkalı su yollarının bulunduğu bölge. Halkalı, Mahmutbey, Bağcılar'dan gelen suların tarihi yarımadaya ulaşması için bu güzergahı kullanıyordu. Burası da Avasköy Maksemi olarak anılan bir bölge. Buradan tarihi yarımadaya özellikle, çok önemli mekanlara Topkapı Sarayı, Nuriosmaniye Cami gibi Sur içi İstanbul'una en önemli yerlerine su taşıyan, su yollarının üzerinde olan bir yapı. Burada Halkalı sularına ait, gelen sular ikiye ayrılırdı. Bu daha çok Avasköy Sebili olarak anılıyor ama, sebilden daha çok bir maksem aslında. İşte o halkalı suları buradan 2'ye ayrılırdı Süleymaniye ve Beylik suları olarak. Buradan da 2 kol halinde tarihi yarımadaya giderek belli mekanların su ihtiyaçlarını karşılardı"

Bugün işlevinin tamamen yitirmiş olan tarihi yapının zamanla bir kısmının betona gömüldüğünü belirten Erkent, "Bir iddiaya göre bu yapının Osmanlı döneminden önce yani Bizans döneminde de var olduğu ve sarnıç olarak kullanıldığından da söz ediliyor. Gerçekten çok uzun bir tarihe sahip bir eser ve şu an bu durumda olması çok üzücü. Ben insanlarımızın biraz bilinçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Şu anda insanlar bu yapının ne olduğunu dahi bilmiyorlar. Su gibi temel bir ihtiyacını karşılayan önemli bir yapının bu halde olması gerçekten çok üzücü. İnşallah bundan sonra değerleri bilinir. Bu yapılar hepimiz için çok önemli eserler." İfadelerini kullandı. Görüntü Dökümü

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-Tarihi yapıdan genel ve detaylar

-Tarihi yapı içindeki tahribat

-Tarihi yapı içindeki çöpler

-Vatandaş röportajı

-Kent araştırmacısı Berk Erkent ile röportaj 28.07.2019 - 12.09 - Haber Kodu : 190728055 7- ŞİŞLİ'DE YOLDA YÜRÜYEN KADININ KAFASINA ÇÖP POŞETİ DÜŞTÜ Haber -Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul, DHA

Şişli'de yolda yürüyen bir kadının kafasına bir binanın 3'üncü katından atılan içi dolu çöp poşeti düştü. Bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın olayda yara almazken, sağlık görevlileri tedbir amacıyla kadının sağlık kontrolünü yaptı. Olay, Kurtuluş Caddesi üzerinde dün saat 17.00'de meydana geldi. İsimlerini vermek istemeyen karı-koca yolda yürürken kadının kafasına bir binanın 3'üncü katından içi çöp dolu poşeti düştü. Bir süre önce beyin ameliyatı olduğu öğrenilen kadın, içinde pet şişe ve karton kutu bulunan poşetin kafasına çarpmasının ardından kısa süreli fenalık geçirdi. Kadının eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. Sağlık görevlileri, herhangi bir yarası olmayan kadını tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirdi. Olayın ardından dışarı çıkan poşetin sahibi kadının, çöpü pencere kenarına koyduğunu, rüzgarla birlikte oradan düşmüş olabileceğini iddia ettiği öğrenildi. Çöp poşeti düştüğü sırada kendisinin de yoldan geçtiğini söyleyen Seyfettin Dağkapı "Ablanın kafasını tuttuğunu falan gördüm. Sonra biz yukarıya baktık. Herkes ablanın kafasına yukarıdan poşetin düştüğünü söyledi. Sonra yukarıya baktık camdan nereden atıldığı tespit edildi. Polis ve sağlıkçı arkadaşlar geldi. Çöpte orada duruyor zaten. Kadın daha önce de beyin ameliyatı falan olmuş, bir hafta öncesinde. 22'nci yüzyıldayız hala daha aşağıya çöp poşeti atılıyor, daha ne diyeyim" diye konuştu.