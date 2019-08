DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

"57 HASTAMIZI BAŞARIYLA TAHLİYE ETTİK" Hastanenin başhekimi Serap Baş, "Trafoda yangın çıktı, bu da bizim oradaki binamızın etkilenmesine sebep oldu. Yaklaşık 57 hastamız vardı. Hepsini başarıyla tahliye ettik. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar da soğutma çalışmalarını başlattılar ama korktuk. Bu konuda ciddi bir deneyimimiz var. Hastane içinde kendi arama kurtarma ekibimizi kurmuştuk. Hızlı tahliyeleri daha önce de burada tatbikatlarını yapmıştık. Onları uyguladık. Hastalarımız da çalışanlarımızda bu durumdan etkilenmedi." dedi.

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)İSTANBUL'da Kağıthane, Kurtköy ve Halkalı'da kampüsleri bulunan Devr-i Alem Eğitim Kolejleri'nin Halkalı ve Kurtköy şubeleri kapandı, yüzlerce öğrenci ve veli mağdur oldu. Okulların açılmasına az bir süre kala çocukları okulsuz kalan Kurtköy'deki okulun velileri, ödedikleri okul paralarından da olduklarını belirtti. Velilerden Ercan Kurtuluş, yaşananları şöyle anlattı: "Geçen yıl kızımı ana sınıfına kaydettirmiştik. Memnun kalınca birinci sınıf için 16 bin lira vererek kaydını yaptırdık. Okulun kapanacağı yönünde söylentiler çıktı. Birkaç defa sorduk. Bize problem olmadığını söylediler. Kurban Bayramı'ndan önce bize Milli Eğitim Bakanlığı'nın ruhsat iptal yazısı ulaştı. Bakanlıktan müfettişler gelmiş ve 3 defa usulsüz para alındığı tespit edilmiş. Velilerle beraber konuştuğumuzda da 3 farklı hesaba para aktarılmış, elden verdiğimiz paraların nereye gittiğini de bilmiyoruz. Okulun uçan kuşa borcu var. Doğalgaz, kira, elektrik bir sürü borcu var, öğretmenlerin maaşı ödenmemiş. Durum bu. Okulda kasada para yok, bize ödeme yapamayacaklarını söylüyorlar. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Mağdur olan 260 öğrenci var burada, veliler var, insanlar bu parayı kolay kazanmıyorlar. Şu an dolandırılmış hissediyoruz kendimizi"

"ÇOCUKLAR BALKONDAN BİR ŞEY ATTI ZANNETTİM" Ev sahibi Aziz Altun, "Sabah erken balkonda kahvaltı yaptım. Faturaları yatırmak için Beylikdüzü'ne gidecektim. Arabayı çalıştırdım gidecektim. O anda bir ses geldi. Çocuklar balkondan bir şey attılar zannettim gittim. Kızım beni aradı baba bir araba bizim evin bahçesine girmiş dedi. Bende geldim arabanın bu halini gördüm. Her sabah bahçede olurdum, bu sabah yoktum. Yaralının durumu iyiydi" dedi.

ANNE: BİR AY BİZİM İÇİN ÇOK ZOR GEÇTİ Kazayı ucuz atlattıklarını söyleyen anne Hatice Ar, yaşadıkları olayı şu sözlerle anlattı: "Yaklaşık bir ay önce Bora'yı evde mama sandalyesine oturttum. Rutin bir şekilde mamasını yedirecektim. Pil de o esnada çekmecede duruyordu. Ben yemeği soğuttuğum sırada Bora o esnada pili almış. Yemeği soğutup bir kaşık verdiğimde hemen kusmaya başladı. Eşim müdahale etti. Bir şey çıkmayınca nefes borusuna ekmek ya da çorba gitti diye düşündük. Ertesi gün halsiz düşünce hasta olduğunu düşünerek acile başvurduk. Bir aylık süreç bizim için çok zorlu geçti. Sürekli sıvı tüketiyor, katı gıda yutamıyordu. Yemekleri çiğneyip çıkartıyordu. En son yemek borusuna bakılsın istedik. Bora boğazını göstererek sürekli 'acıdı' diyordu. Yapılan endoskopi esnasında pil yuttuğunu öğrendiğimde şok geçirdim. Böyle bir şey beklemiyordum. Bir ay boyunca nasıl durdu hiç bilmiyorum. Pil çıktığında simsiyah bir haldeydi. Büyük bir kaza atlattık. Hayati tehlikesi bizi çok üzdü. Şu an gayet iyi her şeyi yiyebiliyor. Eski hayatımıza geri döndük diyebiliriz."

"KULLAN-GERİ DÖNÜŞTÜR TOPLUMU OLMALIYIZ"

Plastik kullanımının, sadece ücretli poşet uygulamasıyla engellenemeyeceği vurgusunu yapan Yağmur Cengiz, günlük yaşamda kullanılan plastik konusunda da dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Cengiz, "Burada önemli olan ' kullan at' toplum olmaktansa 'kullan geri dönüştür' toplumu olmak. İmkanımız olduğu müddetçe bir matarayla suyumuzu taşıyabiliriz. Bir atık oluşturmamak en güzeli. Kullandığımız her ürünü hem daha az kullanmalı hem de mutlaka geri dönüştürmeliyiz. Geri dönüşüme atılan her plastik geri dönüşür. Önemli olan bizim bu atıkları diğer çöplerden ayrı olarak biriktirmemiz ve toplamamız" diye konuştu.

PET ŞİŞELERİ SIKIŞTIRARAK ÇÖPE ATIN

Geri dönüşüm ve plastik kullanımı konusunda küçük görülen detayların önemli olduğunu vurgulayan Cengiz günlük yaşamda dikkat edilmesi gerekenler hakkında tavsiyelerde bulundu. Cengiz, " Örneğin sahile geldik, bir pet şişemiz var. Çöp kutusuna direkt atmamalıyız. Pet şişeler sıkışan malzemeler. Bunların kapağını açıp sıkıştırarak biriktirme kutularına atarsak daha az yer kaplar. Böylelikle o kutular daha geç dolar. Oraya gelecek olan araç daha geç geldiği için daha az yakıt yaktığı için daha az karbon emisyonu oluşur. Bunlar aslında çok küçük hareketler ama zincirleme bir olayı tetikliyor" diye konuştu.