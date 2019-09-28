DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1- KILIÇDAROĞLU: TEK AMACIMIZ AKAN KANI DURDURMAK Haber-Kamera: Ali ABLAY - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin terörle mücadelesinin elbette ki yanındayız. Ancak, terörle mücadelenin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin en doğru yol olduğu inancındayız" dedi. "ATTIĞIMIZ ADIMLARA BİR YENİSİNİ EKLİYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul'da düzenlendiği "Uluslararası Suriye Konferansı"nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, sözlerine, "Bugün sizlere, bölgesinde barış isteyen, komşularıyla ilişkilerini bu anlayış ve vizyon üzerine kuran, Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu gibi partimizin de kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözü 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine sahip çıkmak üzere sesleniyorum" şeklinde başladı. "CHP olarak bu konferansla, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri onarmak için, Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana attığımız adımlara bir yenisini ekliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu çabalarımızın tek bir amacı var: Doğunun ve batının buluştuğu, kültürlerin bin yıllardır birbirleriyle kucaklaştığı coğrafyamızda akan kanı durdurmak ve bölge halklarının geleceğe eşitlik ve kardeşlik içinde umutla bakmalarını sağlamak. 2011 yılından bu yana yaşadıklarımız ve bugün geldiğimiz nokta, CHP'nin konuya ilişkin tutumunun ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, doğru bildiğimiz yolda, yürümeye devam edeceğiz" dedi.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER KAYGI VERİCİ"

Kılıçdaroğlu, "Suriye'deki savaşın sona ermekte olduğuna ilişkin kanaat her geçen gün güçlenirken, Ankara ve Şam'ın önlerinde yanıt bekleyen sorular bulunduğunu ve barışa doğru atılması gereken adımların olduğunu unutmamalıyız. Suriye'nin farklı dil, din, mezhep ve etnik aidiyetlerinin oluşturduğu çoğulcu ve seküler toplum yapısının korunmasına da özen gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Biz hep savunageldik, bugün de aynı kararlılıkla savunuyoruz; Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi demokrasinin, egemenliğin ve bağımsızlığın olmazsa olmazıdır" ifadesini kullandı.

İdlib'deki gelişmelerin son derece kaygı verici olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'de, El Kaide ve türevi örgütlere mensup, on binlerce teröristin Türkiye'ye sızma olasılıkları ülkemizin güven ve istikrarı için ciddi bir tehlikedir. Ülkemizin terörle mücadelesinin elbette ki yanındayız. Ancak, terörle mücadelenin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin en doğru yol olduğu inancındayız" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 5 MADDE

Kılıçdaroğlu, Suriye sorunuyla ilgili çözüm önerilerini 5 maddede özetledi. Kılıçdaroğlu, önerilerini şöyle sıraladı:

"Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu ve Suriye'nin geleceğine ancak Suriye halkının karar verebileceğini hiç unutmamalıyız. ABD ve Rusya'nın çıkarları arasında savrulmamak için, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık, egemenlik ve iyi komşuluk ilişkileri ilkelerine dayanan, bütünlüklü ve uyumlu tek bir Suriye politikası izlemeliyiz. Suriye yönetimi başta olmak üzere, uluslararası hukuka ve ilişkilere dayalı, meşruluğu olan bütün aktörlerle, tıpkı burada olduğu gibi konuşarak diplomasiyi etkin kılmalıyız. Bugüne kadar, uluslararası hukuk ve meşruiyete aykırı bütün hamlelerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Suriye yeniden güvenli ülke olduktan sonra ülkemizdeki sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini teşvik etmeli ve bu amaca uygun politikalar geliştirmeliyiz."

Kılıçdaroğlu sözlerini, Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi / tek ve hür / ve bir orman gibi kardeşçesine /bu hasret bizim..." dizeleriyle noktalarken, "Türkiye ve Suriye halklarının barış içinde, bir orman gibi kardeşçe yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu Konuşması

-Detaylar 28.09.2019 - Haber Kodu : 190928036

28.09.2019 - Haber Kodu : 190928040 ============================= 2- İSTANBUL'DA DEPREM ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER İstanbul DHA - SİLİVRİ açıklarında perşembe günü saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sarsıntıyla beraber ev ve iş yerlerinin boşaldığı görülüyor. İş yerlerinde eşyaların yere düştüğü görülürken bir petshopta da hayvanların yaşadığı panik de kameralara yansıyor. Görüntü Dökümü:

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-Farklı güvenlik kamerası görüntüleri 28.09.2019 - Haber Kodu : 190928033 =============================================== (ÖZEL)

3-MALTEPE'DE YERDE YATAN ADAMI EZEN SÜRÜCÜ KAMERADA Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Maltepe'de bir sürücü yerde yatan bir kişiyi ezdi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Perşembe saat 21.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Metin Ağaca, sokak üzerindeki kaldırımda yatarken bu sırada alkollü olduğu öğrenilen Necati T. yönetimindeki cip sokağa girdi. Dönüş yapan aracın sürücüsü kaldırımda yatan Ağaca'yı ezdi. Yolda ilerlemeye çalışan araç sürücüsünü sokaktaki vatandaşlar uyardı. Aracın altından çıkartılamayan Metin Ağaca için olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kompresör ile kaldırarak aracın altında kalan yaralıyı çıkardı. Ağaca, olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Ağaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cip sürücüsü Necati T. ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Necati T.'nin 60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. İfadesinin ardından serbest bırakan Necati T.'ye alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşların sokakta yatan Metin Ağaca'ya bir şeyler verdiği, bir süre sonra cipin sokağa dönüş yaptığı, Ağaca altındayken aracın ilerlemeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında vatandaşların araç sürücüsüne bağırarak uyardığı, itfaiye ekiplerinin Ağaca'yı kurtarma çalışmalarından sonra yaralının sedyeyle ambulansa taşındığı yer alıyor. Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Metin Ağaca'nın yerde yatması

-Aracın sokağa girmesi

-Vatandaşların araç sürücüsünü uyarması

-Vatandaşların sokakta toplanması

-Ambulans ekiplerinin sokağa gelmesi

-Yaralının ambulansa taşıması

-Vatandaşların sokakta olayı izlemesi

(AKTÜEL)

-Olayın yaşandığı sokak

-Olay yerindeki ambulans

-Genel ve detay 28.09.2019 - Haber Kodu : 190928010 =========================================== 4- AVCILAR'DA POLİSTEN KAÇAN ARAÇ LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHA

Avcılar'da şüphe üzerine durdurulmak istenen araç polisten kaçtı. Başakşehir'de lastikleri patlatılarak durdurulan araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken 1 kişi yaya olarak kaçtı.

Avcılar'da sabah saatlerinde polis ekipleri içerisinde 4 kişinin bulunduğu ve süratli giden araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç polisten kaçmaya başladı. Şüpheli araç mahalle arasından TEM Otoyolu'na girdi. Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheli araç Başakşehir Fırat Caddesi yönünde kaçmaya devam etti.

POLİS LASTİKLERE ATEŞ ETTİ

Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklere ateş etti. İsabet alan lastikler patlayınca şüphelilerin bulunduğu araç Fırat Caddesi ve Ispartakule Caddesi kesişiminde durduruldu. Araç içinde bulunan 4 kişiden biri koşarak kaçarken diğer üç kişi gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin polisten kaçarken Ozanlar Caddesi'nde içerisinde ne olduğunu bilinmeyen bir paketi araçtan attıkları tespit edildi. Gözaltına alınan üç kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kaçan bir şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin şüphelileri gözaltına alması

Polis aracında tutulan şüpheliler

Lastiği patlatılan araç

Polisin araçta arama yapması

Polis ekiplerinden görüntü

Diğer detaylar 28.09.2019 - Haber Kodu : 190928017 ==================================== 5- ARNAVUTKÖY'DE EV SAHİBİ İLE KİRACININ "DEPOZİTO SAVAŞI"... Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA- ARNAVUTKÖY'de bir yıldır oturduğu evden ayrılmak isteyen kiracı, ev sahibinin depozitoyu vermemesine sinirlenince hıncını daireden çıkardı. Dairedeki tüm odaları tornavida ile çizen kiracı kapıları tekme atarak kırdı. Öfkeli kiracı evdeki kombiyi de söküp alarak, kayıplara karıştı. Kiracısı evi boşalttıktan sonra eve giren ev sahibi ise polise giderek şikayetçi oldu.

Ev sahibi - kiracı tartışması Arnavutköy'de yaşandı. Ev sahibi Hüseyin Vatansever Arnavutköy Merkez Mahallesi Ahenk sokaktaki dairesini 1 yıl önce M.Ö.'ye kiraya verdi. 1 yıl boyunca kiracısı olan M.Ö.'nün geçtiğimiz hafta evden çıkacağını ve Silivri'ye taşınacağını ev sahibi Hüseyin Vatansever'e söyledi. Vatansever' de evde bazı tamir ve tadilat işleri yapılması gerektiğini kiracısına söyledi. 1 yıl önce sıfır daireyi kiraya verdiğini belirten Vatansever, banyo, klozet ve kornişlerin tamir edilmesi için kira kontratı yaptıkları zaman kiracısından aldığı depozitodan harcama yapacağını, harcamalar sonrasında da geriye kalan parayı kiracısına vereceğini söyledi. Ancak kiracısı M.Ö kabul etmedi. 1 yıl önce ev sahibine verdiği bin lira depozitoyu geri isteyen M.Ö., ev sahibi ile anlaşamadı.

BİN LİRA DEPOZİTOYU VERMEDİ, KİRACISI İSE 10 BİN LİRALIK ZARAR VERDİ

Kiracısına sıfır bir daire verdiğini, evindeki tamiratların yapılması için ilk kontrat imzaladıklarında aldığı depozitoyu kullanmak istediğini, ancak kiracısının buna karşı çıkarak depozitonun tamamını geri istediğini söyleyen Hüseyin Vatansever, "1 yıl önce evimi kiralayan bu şahıs Silivri'ye taşınmak için evimden çıktı. Ancak evimde banyo, klozet ve perde kornişleri kırılmıştı. Ben de bu hasarların giderilmesi için kendisine söyledim ancak kiracım olacak kişi bu tamiratları yapmadı. Ben de depozitosunu geri vermeyeceğimi, bu tamiratların yapıldıktan sonra harcanan masrafı düşerek kendisine verebileceğimi söyledim. Durum böyle olunca kiracım memleketlisi olan 30-40 arkadaşını toplayarak boşalttığı daireye gelerek bütün duvarları tornavida ile çizdiler. 57 adet çizik var tüm duvarlarda. Sadece duvarlar değil, evdeki kombiyi bile söküp götürmüş. Tüm bunları depozitoyu vermediğim için yaptı" dedi. EV SAHİBİ POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Vatansever, yaklaşık 10 bin liralık zararının olduğunu ileri sürerek polise giderek eski kiracısından şikayetçi oldu. Zararının karşılanmasını isteyen Vatansever, "Ben TIR şoförlüğü yaptım, teneke içinde uyuyarak bu birikimi yaptım ve evimi yaptım. Ben tansiyon hastasıyım. Evimi bu halde görünce içim parçalandı. Emeğimin böyle heba olması beni çok üzdü. Şikayetçi oldum. Söküp götürdüğü kombiyi getirsin. Depozitosunu vermeyeceğim, çünkü evime verdiği zarar çok büyük" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Apartmanın görüntüsü

-Evin içinden görüntüler

-Çizilen duvarlar

-Banyodan detaylar 28.09.2019 - Haber Kodu : 190928029 ========================================== (ÖZEL)

6-SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL ÇİM SULAYAN TANKERE ÇARPTI Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çimleri sulayan tankere çarptı. Arkadan gelen bir başka sürücü de kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon kırınca trafik ışıklarına çarptı. Kazada tankere çarpan sürücüyle refüje çıkan otomobildeki yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda yol kenarındaki çimleri sulayan ilçe belediyesine bağlı sulama aracına ismi öğrenilemeyen 34 J 7112 plakalı otomobil sürücüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin yönü değişti. Otomobilin sürücüsü bir süre kazanın şokunu yaşadı. Sürücü kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Arkadan gelen bir başka sürücü ise kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Kaza yapan otomobile çarpan sürücüsü, önce refüje çıktı daha sonra trafik ışıklarına çarparak durabildi. Araç sürücüsü hava yastığının açılması sonucu kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Yanında bulunan kardeşi ise sol kolundan hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlçe belediyesinde görevlisi oldukları öğrenilen güvenlik personelleri de polis ekipleri olay yerine gelene kadar güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan bir araç sürücüsü, "Su yıkama arabası yolda sabit duruyordu. Arkadan gelen beyaz araç ona vurdu. Araca vurmamak için kendimizi sağa attık ama yine de araca vurduk. Kardeşimin kolu çok kötü" dedi.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Kaza sonrası çekilen görüntüler

-Yerdeki yaralı

-Çevrede toplananlar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

(AKTÜEL)

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Yarlılardan görüntüler

-Yolda oluşan trafik

-Kazaya karışan sürücülerden biri ile röportaj

-Genel ve detaylar ========================================== 7-AVCILAR'DA YOL AYRIMINDAKİ KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL YOLA SAVRULDU Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

AVCILAR D-100 Karayolu'nda seyreden bir otomobil sürücüsü yan yol ile anayolu karıştırınca yolu ayıran beton refüje çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza Avcılar Parseller mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen 34 JV 5950 plakalı araç sürücüsü önce anayol ve yan yolu birbirinden ayıran kaldırıma daha sonra da kaldırım üzerinde bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç D-100 karayoluna savruldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anını gören Alper Çağlar, bölgede sürekli kazaların meydana geldiğini ve yetkililerin buna önlem alması gerektiğini söyledi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.