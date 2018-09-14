DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İSTANBUL'DA SURİYE KONULU DÖRTLÜ ZİRVE İÇİN HAZIRLIK TOPLANTISI
Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı İstanbul'da başladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın evsahipliğinde Dolmabahçe Sarayı çalışma ofisinde düzenlenen toplantı, 14.00 sıralarında başladı. Toplantıda Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başdanışmanı Yuri Ushakov, Almanya'yı Başbakanı Angela Merkel'in ulusal güvenlik danışmanı Jan Hecker ve Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi başdanışmanı Philippe Etienne temsil ediyor. Toplantının ana gündemini planlanan liderler zirvesine hazırlıklar oluşturduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Konvoyların ofise girişi
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(aktüel görüntüyle)
2- 3. HAVALİMANINDA İŞÇİ EYLEMİNE JANDARMA MÜDAHALESİ
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA
Görüntü dökümü
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EK GÖRÜNTÜLER
-İşçilerin yönetim binası önünde beklemeleri
-Olay yerindeki jandarma ve polis ekiplerinin beklemeleri
-Yaralanan işçinin araçla revire gönderilmesi
- Olay yerinden aktüel görüntüler
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
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-Eylemden işçilerin paylaştığı görüntüler
-Müdahaleden görüntüler
14.09.2018 - 13.23 Haber Kodu : 180914079_
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3- TEKNOFEST'TE KULLANILACAK YER HİZMETLERİ EKİPMANLARI 20 TIR İLE YOLA ÇIKACAK
Haber-Kamera: ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)
İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanları Atatürk Havalimanı'ndan TIR'lar ile götürülecek.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. TEKNOFEST'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanları Atatürk Havalimanı'nda Yeni Havalimanı'na doğru yola çıkacak. Bu kapsamda pushback araçları, bagaj ekipmanları, yolcu merdivenleri, jeneratör başta olmak üzere festivalde bulunacak hava araçlarına hizmet edebilecek tüm ekipmanlar 20 TIR'a yüklendi. 70 kişilik ekibin çalıştığı yükleme işleme işleminin ardından tüm ekipmanlar İstanbul Yeni Havalimanı'na götürülecek
(Geniş haber)
4- ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
-POLİSİ GÖRÜNCE UYUŞTURUCUYU CAMDAN ATTI
Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İstanbul DHA
Polis ekiplerinin Kuştepe'de önceden belirlenen adreslere yaptıkları şok baskında 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyondan 1 kişi gözaltına alındı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin Kuştepe'de önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katıldığı şok uyuşturucu baskını düzenledi. İki adrese de koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde aramalar yapıldı. Aramalara polis köpeği 'Eros' da katıldı. Uyuşturucuya duyarlı polis köpeği baskın yapılan evlerde arama yaptı. Uyuştucusu gizlenmesi muhtemel yerler olan evlerin depoları da polis tarafından didik didik arandı.
Baskın yapılan evin birinde daha detaylı arama yapan polis ekipleri evin arka tarafındaki boşlukta polis köpeğine arama yaptırdı. Köpeğin beyaz bir poşete tepki vermesi üzerine polisler inceleme yaptı. Poşet içerisinden 400 gram uyuşturucu madde, bir adet cep telefonu ve hassas tartı bulundu. Evde bulunan bir kişinin eve polisin baskın yapması üzerine apartmanın ikinci katından poşeti attığı iddiasıyla kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre bu tür şok baskınların devam edeceği öğrenildi.
5- FASLI KADIN YANLIŞLIKLA VURULUP ÖLMÜŞ
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt'ta pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fas uyruklu İmane Marras'ın öldürülmesiyle ilgili yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Aynı evde yaşayan iki arkadaşın kavgası sırasında talihsiz kadının ateşlenen pompalı tüfekle yanlışlıkla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi, 774. Sokak üzerinde 12 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen olayda pompalı tüfekle vurulmuş olarak özel bir hastaneye kaldırılan Fas uyruklu İmane Marras hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kadını hastaneye getiren Nazım G.(38)'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada polis olaya karıştığını tespit ettiği Suriye uyruklu Delil İ.(20)'yi de gözaltına aldı.
YANLIŞLIKLA VURULMUŞ
Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin sorguları sonucu olay günü Nazım G.'nin Suriye uyruku Sahm adında bir kadınla nişanlandığı, ancak aynı kadının ev arkadaşı Delil İ. ile de gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği tespit edildi. Bunun üzerine başlayan tartışma sonucu evde bulunan pompalı tüfeğin ateşlendiği ve aynı evde birlikte kaldıkları İmane Marras'ın vurulduğu belirlendi.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Poliste verdikleri ifadelerinde şüphelilerin silahı kimin ateşlediği konusunda birbirini suçladıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Nazım G. ile Delil i. adliyeye sevk edildi.
(ÖZEL)
6- KAMYONETİN İÇİNDE UYUYA KALDI, CEP TELEFONU ÇALINDI
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
Kadıköy'de kamyonetini yol kenarına park eden sürücü aracın camını açık unutup içersinde uyuya kaldı. Yoldan geçen bir kişi, camın açık olduğunu fark edince cep telefonunu çalıp olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Hızırtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonetini yol kenarına park eden kamyonet sürücüsü kamyonetin içersinde uyuya kalınca, yoldan geçen bir kişi aracın camının açık olduğunu gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücüyü uyandırmamak için yavaş hareket eden hırsız, aracın içinden telefonu aldıktan sonra olay yerinden hızla koşarak uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arıyor.
Görüntü Dökümü:
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(Güvenlik Kamerası)
-Hırsızın olay yerine gelişi
-Aracın içinden telefonu alması
-Koşarak uzaklaşması
-Genel ve Detaylar
14.09.2018 - 13.15 Haber Kodu : 180914074_
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7- DİLENCİ DÖVİZ BÜROSU GİBİ ÇALIŞMIŞ
-ÜZERİNDEN NEPAL PARASI BİLE ÇIKTI
Haber: İstanbul DHA
Pendik'te yakalanan yabancı uyruklu dilenci şaşırttı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dilencilik yaptığı tespit edilen kişinin üzerinden döviz bürolarında bile bulunmayan on beş farklı birimde para çıktı.
Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Azeri uyruklu dilencinin üzerinden 2500 Türk Lirasının yanında 530 Euro ve 421 Amerikan doları çıktı. Bu parların yanı sıra dilencinin üzerinde İran Riyali'nin yanında Suudi Arabistan Riyali, Katar Riyalı, Kuveyt Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Umman Sultanlığına ait Riyal ve Baisa olmak üzere altı Körfez ülkesinin parası bulundu. Körfez ülkelerine ait paralarla birlikte Lübnan Lirası ve Libya Dinarı'na da el kondu.
NEPAL PARASI BİLE VAR
Yerkürenin en kuzeyinde yer alan ülkelerden İsveç'e ait Kron'un yanı sıra dünya haritasında yerini göstermekte zorluk çekilecek Nepal'e ait Rupi de dikkat çeken paralar arasında yer aldı. Sanskrit alfabesi ile yazılı Hindistan Rupisi ve Kril Alfabesiyle yazılı Rus Rublesi ise diğer dikkat çeken paralar oldu. Dört farklı alfabe (Latin, Arap, Kril, Sanskrit) ile yazılı olan banknotların hangi ülkelere ait olduğunun belirlenmesi Zabıta personelinin uzun süresini aldı. El konulan, toplam değeri yaklaşık On İki Bin Türk Lirasını bulan dövizler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi hükmü gereği belediye Encümeni Kararıyla kamuya aktarılmak üzere Türk lirasına çevrildi.
Görüntü dökümü:
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-Paraların fotoğrafları
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