DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

2- BİNALİ YILDIRIM: KANUNSUZ İŞ YAPANI KULAĞINDAN TUTAR, BU ŞEHİRDEN GÖNDERİRİZ

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin Suriye'de de, Fırat'ta da diğer yerlerde de işlerin düzelmesi için elini taşın altına koyan nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bu kardeşlerimiz dönüp gidecek memleketine. Ama bu süre içerisinde eğer Allah nasip eder sizlerin desteği ile belediye başkanı olursam, şunu herkesin bilmesi lazım; burada yaşayan kim olursa olsun, bu şehrin, bu ilçenin huzurunu bozacak hiçbir yanlış içerisinde olmaz. Eğer olurlarsa, bağımlılık, güvenlik gibi konulara sebep olurlarsa hiç öyle şartların oluşmasını beklemeyiz, kanunsuz iş yapanın kulağından tutar, bu şehirden göndeririz" dedi.

ERBAKAN'I ANDI

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını bugün Zeytinburnu'nda sürdürüyor. Yıldırım, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde Zeytinburnu esnafı ve iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Binali Yıldırım programda yaptığı konuşmasında, merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünü hatırlatarak, şöyle konuştu: "Her bir sözü üzerine saatlerce düşünülecek bir insan. Erbakan Hocamız derdi ki 'asıl marifet yük altında ve hizmet esnasında sağlam kalabilmektir'. Yoksa çay sohbetlerinde, edebiyat kürsülerinde kahramanlık satmak koyladır. Tam öyle bir dönemi yaşıyoruz. Yük altındayız, yük altındasınız. Sıkıntılarınız olduğunu biliyorum bu bir sır değil. Ancak sıkıntılar dünyanın her yerinde var şu an. 2008'de dünyanın sentesi bozuldu. Ve o gün bu gündür dünya büyümüyor. Dünyanın büyüme hızı, nüfusu, her yıl artan nüfusun hızı, ihtiyacı karşılamıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler de bundan nasibini ziyadesiyle alıyor. Üstüne üstlük dahil olduğumuz bölge sebebiyle özel bir ilgiye muhatabız. Özel bir saldırıya da muhatabız. Bu topraklarda ayakta kalmak zor iştir. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Eğer Türkiye ayakta kalırsa milyarlarca mağdur, mazlum insan ayakta kalır. Eğer Türkiye tökezlerse bu insanlar yok olur. Bugün ekonomi olarak yaşadıklarımızın geçici olduğunu lütfen hatırınızda tutun. Türkiye bu ve buna benzer sorunları daha önce de yaşadı."