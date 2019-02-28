DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 1- BERAT ALBAYRAK: SON 6 AYDA YAŞANAN SÜREÇ 2008'DE BİLE YAŞANMADI (1) Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AB-Türkiye Ekonomik Diyalog toplantısının açılışına katıldı. Toplantı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ortak başkanlığında gerçekleşti.

Bakan Albayrak toplantının ardından Katainen ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak, "Hem Türkiye hem Avrupa tarafından en üst düzey kuruluşların başkanlarının temsil ettiği çerçevede birçok önemli konuyu ele aldık. Özellikle iş dünyasının gündeme getirdiği noktaları. Türkiye-Avrupa Birliği ticaret hacmi bugün itibarıyla 165 milyar Dolar'a yaklaştı. 2018 yılı itibarıyla ticaret hacminin 165 milyar Dolar'a yaklaştığı, gayet dengeli bir işbirliği. Son 15 yılda bunun yaklaşık 3-4 kat arttığı resim içerisinde artık korumacılık politikalarını, küresel anlamda içe kapanıp, çoğulculuğun yerini serbest ticaretin yerini çok farklı ve tek taraflı politikaların aldığı bir dünyada Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik işbirliğinin ne kadar büyük bir önem arz ettiğinin, eskisinden çok daha fazla hassa bir şeklide geliştirilmesi gerektiğinin altını çizmiş olduk. Bu çerçevede özellikle son dönemde gündeme gelen Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu başta olmak üzere sıkça dile getirildi. Bunun yanında Vize serbestliği konusu özellikle ticaret hacminin gelişmesi noktasında gerek küçük ve orta ölçekli işletmeler gerek dijitalleşme gerek karşılıklı yatırımlar noktasında atılan adımların daha da geliştirilmesiyle ilgili birçok konuyu ele aldık" " dedi.

"ENFLASYONUN HEDEFLEDİĞİMİZ YÖNDE GİTTİĞİNE DAİR NET SİNYALLER ALIYORUZ"

Bakan Albayrak, "2019 yılı için hedef enflasyonu 15,9 açıklamıştık. Bu noktada baktığımızda sahadan aldığımız hem para politikaları hem mali politikaların uyumuna bağlı olarak aldığımız bilgiler ışığında hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde çok net sinyaller alıyoruz. Bu tabi ekonomideki yavaşlamayla da ilişkili. Para ve maliye politikalarının güçlü, son 6 aylık sürçe verdiği refleksle de ilişkili. En önemlisi psikolojik algının kırılmasıyla da ilişkili. Ekonomide algı konusu çok önemli. Türkiye son 6 ayda reel olmayan, reelin ötesinde bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştı. Yeni ekonomi programında biz buna çok güçlü bir şekilde cevap verdik. Türkiye artık potansiyel kırılganlıklarının tamamını elemine edecek güçlü bir mimari oluşturmak zorunda. Bu üç kırılganlığın ilki cari açık konusu. Diğeri bütçe disiplini konusu. Üçüncüsü de fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele konusu. Bugün geldiğimiz noktada 6 aylık geçen süreç içinde bu üç alanın tamamında yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin de güçlü refleks gösterme kapasitesiyle birlikte 2008'de bil yüzde 4 buçuk bütçe açığı ortaya koyan Türkiye bilançosu 2018 gibi çok zor bir yılda… Son 6 ayda yaşanan süreç 2008'de bile yaşanmadı. Çünkü kur, faiz ve enflasyona dayalı bir operasyonla karşı karşıya olduğu bir noktada Türkiye'nin yılbaşında koyduğu hedef yüzde 2'nin altında kapayarak çok başarılı bir performans ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Toplantıdan detaylar

-Albayrak'ın konuşması

-Katainen'in konuşması

28.02.2019 - 13.59-Haber Kodu : 190228127

28.02.2019 -14.01- Haber Kodu : 190228128 2- BİNALİ YILDIRIM: KANUNSUZ İŞ YAPANI KULAĞINDAN TUTAR, BU ŞEHİRDEN GÖNDERİRİZ Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin Suriye'de de, Fırat'ta da diğer yerlerde de işlerin düzelmesi için elini taşın altına koyan nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bu kardeşlerimiz dönüp gidecek memleketine. Ama bu süre içerisinde eğer Allah nasip eder sizlerin desteği ile belediye başkanı olursam, şunu herkesin bilmesi lazım; burada yaşayan kim olursa olsun, bu şehrin, bu ilçenin huzurunu bozacak hiçbir yanlış içerisinde olmaz. Eğer olurlarsa, bağımlılık, güvenlik gibi konulara sebep olurlarsa hiç öyle şartların oluşmasını beklemeyiz, kanunsuz iş yapanın kulağından tutar, bu şehirden göndeririz" dedi. ERBAKAN'I ANDI

Binali Yıldırım seçim çalışmalarını bugün Zeytinburnu'nda sürdürüyor. Yıldırım, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde Zeytinburnu esnafı ve iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Binali Yıldırım programda yaptığı konuşmasında, merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünü hatırlatarak, şöyle konuştu: "Her bir sözü üzerine saatlerce düşünülecek bir insan. Erbakan Hocamız derdi ki 'asıl marifet yük altında ve hizmet esnasında sağlam kalabilmektir'. Yoksa çay sohbetlerinde, edebiyat kürsülerinde kahramanlık satmak koyladır. Tam öyle bir dönemi yaşıyoruz. Yük altındayız, yük altındasınız. Sıkıntılarınız olduğunu biliyorum bu bir sır değil. Ancak sıkıntılar dünyanın her yerinde var şu an. 2008'de dünyanın sentesi bozuldu. Ve o gün bu gündür dünya büyümüyor. Dünyanın büyüme hızı, nüfusu, her yıl artan nüfusun hızı, ihtiyacı karşılamıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler de bundan nasibini ziyadesiyle alıyor. Üstüne üstlük dahil olduğumuz bölge sebebiyle özel bir ilgiye muhatabız. Özel bir saldırıya da muhatabız. Bu topraklarda ayakta kalmak zor iştir. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Eğer Türkiye ayakta kalırsa milyarlarca mağdur, mazlum insan ayakta kalır. Eğer Türkiye tökezlerse bu insanlar yok olur. Bugün ekonomi olarak yaşadıklarımızın geçici olduğunu lütfen hatırınızda tutun. Türkiye bu ve buna benzer sorunları daha önce de yaşadı."

"BELEDİYENİN ALACAĞI MEMUR SAYISI BELLİDİR"

Binali Yıldırım, "İstanbul için ortaya koyacağımız projelerle binlerce istihdam sağlayacağız . Ben bir konuşmamda 'belediyenin işi, insanları işe almak değildir' dedim, kıyamet koptu. Belediyenin alacağı memur sayısı bellidir. Belki bir detaylı inceleseniz ihtiyaçtan fazlası bile vardır. Ama önemli olan belediyenin yapacağı, iş yapacak insanlara alan hazırlamak, yol açmaktır. Biz bunu yapacağızö şeklinde konuştu. Yıldırım, "Belediye nasıl istihdam sağlayacak. Belediye yatırıma imkan sağlayacak, yatırımcıların önünü açacak, hayatını kolaylaştıracak, böylece istihdam olacak. Yoksa bütün işsizleri devlette toplayıp iş vereceğiz, böyle bir mantık olmaz. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. İşsizleri devlette gizli işsizliğe dönüştürmekten başka bir şey değildirö diye konuştu. "ACİL İŞLERDEN BİR TANESİ, TRAMVAYIN YERİN ALTINA ALINMASI"

Yıldırım, "Acil işlerden bir tanesi, tramvayın yerin altına alınması. Bunu liste başına yazdık. Çırpıcı ve Kazlıçeşme'ye aktarma merkezi kuracağız. Toplu taşımada rahatlığı sağlamak içinö dedi.

"KANUNSUZ İŞ YAPANIN KULAĞINDAN TUTAR, BU ŞEHİRDEN GÖNDERİRİZ"

Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "Fırat'ın doğusunu da terörden temizlediğimiz zaman diğer göçmenler de memleketlerine dönecekler. Böylece onlar da kendi ülkelerinde daha mutlu bir gelecek inşa edecekler. Türkiye gelişiyor, nasıl Türk insanı için Almanya, Avrupa 60'lı yıllardan itibaren cazipse, oraya gitmek için vatandaşlarımız her yolu denediyse, şimdi artık doğudaki memleketlerden de, daha az gelişmiş iç karışıklıkları devam eden ülkelerden de ülkemize bir akım var. Bu doğal bir şey. Ama Suriyelilerinki biraz daha farklı. Suriyelilerinki hayat memat meselesi. Biz bize yakışanı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız liderim Recep Tayyip Erdoğan açık kapı politikası uyguladı. Şimdi işler düzeliyor inşallah Suriye'de de, Fırat'ta da diğer yerlerde de yine işlerin düzelmesi için elini taşın altına koyan nadir ülkelerden biri Türkiye. Diğerleri yapıyormuş gibi davranıyor. Umurunda değil onların. Bu kardeşlerimiz dönüp gidecek memleketine. Ama bu süre içerisinde eğer Allah nasip eder sizlerin desteği ile belediye başkanı olursam, şunu herkesin bilmesi lazım; burada yaşayan kim olursa olsun, bu şehrin, bu ilçenin huzurunu bozacak hiçbir yanlış içerisinde olmaz. Eğer olurlarsa, bağımlılık, güvenlik gibi konulara sebep olurlarsa hiç öyle şartların oluşmasını beklemeyiz, kanunsuz iş yapanın kulağından tutar, bu şehirden göndeririz. Bu kadar açık konuşayım. Güvenlik her şeyin önünde gelir. İnsanımızın huzurunu bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu konuda hiç taviz vermek niyetinde de değiliz." Şartların oluşmasını beklemeyiz, kulağından tutar bu şehirden göndeririz. İnsanımızın huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Bundan taviz vermeyiz.

Görüntü dökümü:

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- Yıldırım'ın açıklamaları

- Kahvaltıdan görüntüler

- Detaylar ======================== 3 -METRO İSTASYONUNDA RAYLARA DÜŞEN KİŞİ NEDENİYLE SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Darüşşafaka istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Raylara düşen kişi kurtarılarak hastaneye götürülürken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Darüşşafaka istasyonunda saat 12.00 sıralarında Yenikapı yönünde bekleyen bir kişi metronun istasyona geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düşerek, metronun altında kaldı. Metrodaki görevliler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayın ardından Yenikapı-Hacıosman Metro seferlerinde bir süre aksama yaşandı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan kişi ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Metro İstanbul'un konu ile ilgili twitter adresinden yaptığı açıklamada Metro seferlerinin Atatürk Oto Sanayi İstasyonundan her iki yönde aktarmalı olarak devam edeceğini duyuruldu.

Görüntü Dökümü:

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-Metro istasyonundan görüntü

-Kapanan metro

-Duran Metrodan görüntü

-İstasyon görevlilerinden görüntü

-Metro istasyonunun dış görüntüsü

-Yaralının hastaneye getirilişi

-Genel ve detaylar

28.02.2019 -12.57- Haber Kodu : 190228101 ============================== (ÖZEL)

4 OYUNCAK SİLAHLA OYNARKEN KARŞISINDA SOYGUNCULARI GÖRÜNCE... - Sultangazi'de silahlı soygun kamerada

- Oyuncak silahla oynarken karşısında pompalı silahlı soyguncuları gören market çalışana ne yapacağını şaşırdı.

- Market çalışanı oyuncak silahı masa üstüne bırakır bırakmaz soygunculardan biri iş yerinin içinde ateş açtı. Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de bir markete giren maskeli soyguncular, pompalı tüfekle müşterileri ve market çalışanını etkisiz hale getirerek, kasadaki paraları aldı. Soygun anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. NAMAZ KILMAK İÇİN CAMİYE GİTTİ, DÖNDÜĞÜNDE ŞOK YAŞADI

Sultangazi'de biri pompalı tüfekli yüzleri maskeli 3 kişi, dün saat 20.00 sıralarında işyeri sahibinin yatsı namazını kılmak için camiye gittiği sırada markete geldi. Tam o sırada market çalışanı 17 yaşındaki A.T. oyuncak silahla oynuyordu. Karşısında pompalı tüfekli maskeli soyguncuyu gören genç elindeki oyuncak silahı korkuyla tezgaha bırakır bırakmaz soygunculardan biri havaya ateş etti. A.T ve içerideki müşterileri diz çöktürüp etkisiz hale getiren soyguncular kasadaki 300 lirayı aldı. Yaklaşık 1 dakika iş yerinde kaldıktan sonra dışarı çıkan gaspçılar, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Market çırağı A.T. ve müşteriler ise şoku atlattıktan sonra, polise haber verdi. Gasp olayının yaşandığı markete çok sayıda polis sevk edildi. Yatsı namazını kılmak için marketin karşısında bulunan camiden çıkan ve yaşananlardan habersiz olan işyeri sahibi ise şok yaşadı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çıraktan ve müşterilerden bilgi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de markette inceleme yaptı. Polis, kaçan zanlıları arıyor.

"ÇÖKÜN YERE DEDİKTEN SONRA HAVAYA ATEŞ ETTİ"

Soygun anında içeride olan bir kişi, "İçeride 2-3 arkadaş daha vardı. Sohbet ediyorduk. Benim arkam kapıya dönüktü. Birden 'çökün yere' diye bir ses duydum. Bunu dedikten sonra da havaya ateş etti. İçeri girenlerin yüzü maskeli ve üç kişilerdi. Öbür arkadaşlar diz çökmüş, öyle bekliyorlardı. Kulağının dibinde mermi atılırsa korkarsın. Kasadan paraları aldılar" dedi. GÜVENLİK KAMERASI SOYGUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Soygun anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, marketin çırağı ve iki müşteri sohbet ediyor. Çırak A.T.'nin bir yandan müşterilerle sohbet ettiği, bir yandan da elindeki oyuncak silahla oyalandığı görülüyor. Kısa bir süre sonra yüzü maskeli üç kişinin içeri girdiği ve içeri girer girmez elinde pompalı tüfek bulunan şahsın havaya ateş açtığı görüntülere yansıyor. Daha sonra içeride bulunanları diz çöktürüp etkisiz hale getirdikten sonra, bir başka soyguncu marketin yazar kasasını açarak içindeki paraları alıyor. Üç şahıs paraları aldıktan sonra koşarak kayıplara karışıyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-A.T'nin elindeki oyuncak silah

-A.T.'nin soyguncuları görünce silahı tezgaha bırakması

-Soyguncuların ateş etmesi,

-Paraları alması

-Aktüel görüntüler

-Marketin görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Ateş edilen yerdeki kurşun izi

-Marketteki bir kişi ile röp

-Genel ve detaylar

28.02.2019 - 12.16-Haber Kodu : 190228081 4- HIRSIZLARIN KAÇARKEN DÜŞÜRDÜKLERİNİ YOLDAN GEÇENLER ALDI -Zeytinburnu'nda hırsızlık güvenlik kamerasında Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ÇAĞLAYAN'dan çaldıkları otomobille, Zeytinburnu'nda bir büfeden para ve sigara çalan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay öncesi şüphelilerin hırsızlık için uygun bir anı bulmak için 7 kere büfenin önüne geldikleri görüldü. Öte yandan aynı görüntülerde şüphelilerin kaçarken düşürdükleri sigara ve paraların bir bölümünün yoldan geçenler tarafından alındığı belirlendi.

Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi,Ahmet Yesefi sokakta 11 Şubat'ta meydana gelen olayda bir büfe kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Büfenin kepenklerini zorlayarak açan şüphelilerin kasada bulunan para ile onlarca paket sigarayı çaldığı belirlendi. KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE POLİS BİLE ŞAŞIRDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlığın saniye saniye görüntülendiğini gördü. Ancak görüntüdeki bazı detaylar polisi bile şaşırttı. Hırsızlık anı görüntülerinde hırsızların soygun yapacakları büfenin önüne defalarca geldikleri görüldü. Her seferinde birinin gelmesi üzerine uzaklaşan şüphelilerin 7. kez geldiklerinde hırsızlık yapmaya başladıkları görüldü.

PARA VE SİGARALARI DÜŞÜRMÜŞLER

Şüphelilerin zorlayarak açtıkları kepengin altından içeri girdikten sonra kasada bulunan paraları bir poşete koydukları ayrıca çok sayıda sigara çaldıkları belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin bir taksinin yanlarına yaklaşması paniğe kapılarak koşarken ellerindeki para ve sigaraları düşürdüğü görüldü.

HIRSIZLARIN DÜŞÜRÜP BIRAKTIKLARINI VATANDAŞ ÇALMIŞ

Şüphelilerin 50 metre gittikten sonra geri döndükleri ve düşenleri toplamaya çalıştıkları ancak yine hepsini alamadan kaçtıkları belirlendi. Görüntülerde hırsızların kaçtıktan sonra olay yerine gelen vatandaşların da yerde kalan sigara ve paraların bir bölümünü alarak uzaklaştıkları görüldü.

HIRSIZLAR YAKALANDI

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüpheliler Çetin D.(21) ile M.K.(17)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Çetin D.'nin daha önceden 3 kez, M.K.'nın ise 26 kez polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

POLİS YERE DÜŞENLERİ ÇALANLARI ARIYOR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan polis hırsızların düşürdüğü sigara ve paranın bir bölümünü çalan kişileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anı

-Hırsızların kaçması

-Yola düşürdükleri

-Yoldan geçenlerin yerdekileri alması

Hırsızların adliyeye sevki

28.02.2019 -12.55- Haber Kodu : 190228102 ========================= 5- TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYONU KAMERADA Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 239 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli illerden getirilen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu işleyerek tarihi eserlerin satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. ALICI GİBİ DAVRANAN POLİSLER, ARAPÇA EĞİTİMİ ALDI

Ekipler bunun üzerine şüphelilerin Bağcılar'da bulunan bir işyerini kullandıklarını belirledi. Yaklaşık 2 ay boyunca şüphelilerin her anını izleyen polis ekipleri tarihi eserlerin yabancı uyruklu kişilere satılacağı tespiti üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis, tarihi eser kaçakçılarıyla iletişim kurabilmek için Arapça dil eğitimi aldı.Polis ekibi, satıcılarla tarihi eserleri görmek üzere 26 Şubat'ta Bağcılar'da bir işyerinde buluşmak için anlaştı. Daha sonra işyerine düzenlenen operasyonda 2 bin yıllık ölü kültünü yansıtan cenaze kompozisyonlu mermer mezar taşı, 2 bin 200 yıllık Helenistik dönem tanrıça heykel başı, Roma dönemi aslan figürü, Bizans dönemi mermer adak taşı, Uzakdoğu'da sağlık simgesi olarak bilinen kurbağa heykeli, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkelerinde içinde olduğu bin 239 parça tarihi eser ile av tüfeği ele geçirdi. Operasyon kapsamında Emre U. ve Gökhan A. yakalanarak gözaltına alındı.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüpheli Emre U. ve Gökhan A. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Emre U. ve Gökhan A. hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Bağcılar'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyon polis kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin işyerine girmesi üzerine yerlerde bulunan tarihi eserleri incelemeye aldıkları kameralar tarafından kaydedildi. Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin işyerine girmesi

-Ekiplerin arama yapması

-Ele geçirilen tarihi eserlerin görüntüsü-

(Aktüel)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen mezar taşı, kurbağa figürü, heykel başları

-Ele geçirilen sikkelerden görüntü

-Genel ve detaylar

28.02.2019 - 12.43-Haber Kodu : 190228095 =================================

- (ÖZEL)

6- MOTOSİKLET, OTOBÜS İLE OTOMOBİL ARASINDA SIKIŞTI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)

Maltepe'de sol şeride geçmeye çalışan otobüse yol veren otomobil sürücüsü yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet duramayarak otomobile çarparak otomobil ile otobüs arasında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü yara almadan kurtulurken, arkada oturan kadın yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde uygunsuz park eden bir kamyonet nedeniyle özel halk otobüsü sürücüsü sinyal vererek şerit değiştirmek istedi. Bu sırada Ali Akça'nın kullandığı 34 BN 5532 plakalı otomobil yavaşlayarak otobüsü yol verdi. Bu sırada arkadan gelen 34 JF 8800 plakalı motosiklet sürücüsü Eren Yıldız duramayarak önce otomobile çarptı. Sonra otobüs ve otomobilin arasında kaldı. Motosikletin arkasında bulunan Begüm B. yere düştü. Bacağından hafif şekilde yaralanan Begüm B. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ali Akça, "Otobüs sinyal verdi yavaşlayarak yol verdim. Arkadan gelen motosiklet duramayarak çarptı. Otomobil ile otobüs arasında sıkıştı " diye konuştu. Bir görgü tanığı " Kaza uygunsuz park nedeniyle oldu. Motosiklet otobüs ile araç arasında kaldı. Bu yolda her gün kazalar yaşanıyor. Yetkililer bir an önce önlem alsın bu yola.ö diye konuştu.Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yaralını yerdeki görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansa taşınması

-Kazaya karışan motosikletin görüntüsü

-Otobüs ile otomobilin görüntüsü

-Sürücüler ile röp

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

28.02.2019 - 13.57-Haber Kodu : 190228125 ===================== 7 HAYDARPAŞA KÖPRÜSÜ'NÜN BİR BÖLÜMÜ TRAFİĞE AÇILDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)

Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı banliyö hattı yenileme çalışması kapsamında yıkılarak yeniden yapılan Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü, yaya ve araç trafiğine açıldı.

Kadiköy Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprü geçen sene trafiğe kapatılmış, köprüdeki çalışmalar sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araçlar için alternatif güzergahlar belirlemişti Banliyö hattı çalışması çerçevesinde yıkılan köprü yeniden yapıldı.Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü, çalışmaların ardından yaya ve araç trafiğine açıldı.

Ekiplerin köprü ve çevresinde çalışmaları devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Açılan köprüden görüntü

-Araçları ve yayaların geçişi

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

28.02.2019 -12.18 Haber Kodu : 190228082

============================== 8- ÇALINAN "AVANAK AVNİ HEYKELİ" DAVASINDA SANIK TAHLİYE EDİLDİ Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Karikatürist Oğuz Aral'ın "Avanak Avni" karakterinden esinlenerek yapılan Avanak Avni heykelini, Kadıköy Karikatür Evi'nin önündeki kaldırımdan alarak evine götüren tutuklu Gökmen Turunç, tahliye edildi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Gökmen Turunç ve avukatı katıldı. Duruşmada söz alan Gökmen Turunç, "Kıyafetlerim eski olduğu için makamınızdan ve büyüklerimden özür diliyorum" dedi. Bunun üzerine hakim, "Özür dilemene gerek yok" dedi. Hakim Ekrem Halıcı, "Seni bırakırsam bulunabilecek misin" diye sordu. Bunun üzerine sanık, "Vallahi gelirim" dedi. "Aradığımız zaman gelmezsen polise verecekler" diyen hakime Turunç, "Gelirim efendim" yanıtını verdi.

Sanığın suç tarihinde suç ehliyetinin olup olmadığını tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar veren mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi. Hakimin tahliye ettiğini söylemesi üzerine sanık Turunç, "Ben tahliye mi oluyorum şimdi" dedi. Hakim, "Tahliye ettim seni" deyince Turunç, "Allah razı olsun efendim" karşılığını verdi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.