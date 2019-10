DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

Görüntü Dökümü:

KAPILI ÖNLEMLERİN DRONE GÖRÜNTÜLERİ

Binanın mühürlendiği gün çekilen görüntüler

Belediye İmar Müdürünün açıklaması (Arşiv)

Binanın önündeki kapılı bariyerlerden koruma önlemi

Bu önlemi öneren esnaf ile röportaj

Binanın önündeki kapılara ilişkin röportajlar

Genel ve detay görüntüler

2- YENİ METROBÜS TEST EDİLİYOR

* Metrobüs İşletme Daire Başkanı Arif Duran,

"Önce insansız olarak kendi ağırlığıyla test edildi. Şu an da yüklü testleri devam ediyor bir sonraki aşamada da yolcuyla testleri devam edecek"

Haber-Kamera : Ali ABLAY - Kubilay ÖZEV, İSTANBUL, DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüste daha yüksek yolcu kapasiteli yeni araçları test etmeye başladı. İBB Metrobüs İşletme Daire Başkanı Arif Duran, "Filomuzdaki araçların yeni nesil araçlarla değiştirmek istiyoruz" dedi.

İstanbul'a alınması planlanan yeni metrobüs aracı test ediliyor. Test edilen aracın 280 kişilik kapasitesi var, 30 kişi oturarak yolculuk yapabilirken 250 kişi ayakta yolculuk yapabiliyor ve eski metrobüslerin kapısı içeriye doğru açılırken test edilen aracın kapıları dışarıya doğru açılıyor. Test edilen araçta şoförün bulunduğu bölümünde kabini ayrı olarak yapılmış durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metrobüs İşletme Daire Başkanı Arif Duran, " Yeni aracımız test ediliyor. Bu tamamen test sürecidir. Filomuzdaki araçların yeni nesil araçlarla değiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda ilgili üreticilerin elindeki 20 metre ve üzeri araçlarını test ediyoruz. Bu araç da şu an da hattımızda test ediliyor ve test süreci 10 gündür devam ediyor. Önce insansız olarak kendi ağırlığıyla test edildi. Şu an da yüklü testleri devam ediyor bir sonraki aşamada da yolcuyla testleri devam edecek. Şu an da test edilen 1 aracımız var. 20 metre ve üzeri aracı olan firmalar varsa biz bunlarında testine talibiz, bu araçları test ederek İstanbul halkına en doğru ve işletmemize de en güvenli aracı almak için testlerimiz devam ediyor " dedi.