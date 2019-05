DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

Bakan Murat Kurum, yine müteahhitten kaynaklı bir finansal problem varsa, bu sorunların da kentsel dönüşüm projesine yansımaması için de düzenlemeleri öngördüklerini ifade ederek, "Biz kentsel dönüşüm projelerinde bu işlerin hızlı gitmesi adına yapılması gereken her türlü düzenlemeyi, hükümet olarak, Bakanlık olarak yapmaya gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

"ANADOLU'NUN HER KÖŞESİNE OKÇULUĞU GÖTÜRMEYE GAYRET ETTİK"

Ardından konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da, geçen her yıl Türk okçuluğunun büyüdüğünü belirterek, "Bu başarının Okçular Vakfı'mızın tüm kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirliği ve antrenör yetiştirmeye verdiği önemle, belediyelerin spor kulüplerinde okçuluğa yer vermesine teşvik etmek suretiyle, Anadolu'da bu sene de fetih kupasının ulusal elemelerini 5 ilde İstanbul ile birlikte yapmış olduk. Böylece Anadolu'nun her köşesine okçuluğu götürmeye gayret ettik" ifadelerini kullandı.

"SAYIN GENEL BAŞKANI İDDİASINI İSPAT ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, gazetecilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Okçular Vakfı'na yönelik, "İBB'den Okçular Vakfı'na 16,5 trilyon lira aktarıldıö iddiasına yönelik sorularını yanıtladı. Yıldız, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vakfımıza aktarılan bir para söz konusu değildir. Sayın genel başkanı iddiasını ispat etmeye davet ediyoruz. İspat etmediği sürece de kendisini müfteri ilan edeceğimizi ilan ediyorum. Buradan Sayın genel başkana ve yayın organlarına şunu ifade etmek istiyorum. Bu iddiayı baştan yalanladığımızı ve bu iddianın gerçeğe aykırı bir beyan olduğunu, genel başkanlık yapan bir şahsa asla yakıştıramadığımızı belirtmek istiyorum. Çünkü bir genel başkanın elinde hukuki anlamda bir delilin olması gerekirken, mesnetsiz bir şekilde edalı bir dille vakfımıza dil uzatmasını da şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra da yaptıklarımızla kendimizi anlatmaya devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.