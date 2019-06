DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

"SEÇİM ÖNCESİ, SEÇİM GÜNÜ VE SEÇİM SONRASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMIŞTIR" "22-23 Haziran 2019 tarihlerinde İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz 08.30-17.00 saatleri arasında hizmete açık olacaktır. Oy verme günü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri gereği umuma açık eğlence yerleri kapalı tutulacak; içkili mekânlar ile umuma açık yerlerde alkollü içki içilmeyecek ve satılmayacaktır. Seçim günü emniyet - asayiş hizmetlerinde görevli olanlar haricinde hiç kimse, ruhsatlı dahi olsa silah taşımayacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası ile ilgili her türlü tedbir alınmıştır. Seçimlerin İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, görev alan herkese başarılar diliyoruz"

"YAPILAN İŞ SİYASETEN GAYRİ AHLAKİ BİR İŞTİR" "Moderatör İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun otelde görüşmesi gündeme oturdu. Sanki sizin yüz yüze görüşmek istemediğiniz yönünde bir söylem geldi CHP tarafından. Siz yüz yüze görüşmek istemediniz mi?' sorusunu Yıldırım, "Böyle bir şey yok. Böyle bir talep gelmedi. Benim de 'yüz yüze görüşmek istemiyorum' diye bir dönüşüm de yok. Bu işi evirip çevirmeye de lüzum yok. Yapılan iş siyaseten gayri ahlaki bir iştir. Adayın birinin moderatörle bir mekanda görüşmüş olması kabul edilebilir bir şey değildir. Adayın güvenilirliğine gölge düşürmüştür." şeklinde yanıtladı. İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun otelde buluşmasına ilişkin "Mahir Ünal'ın, moderatörün iki adayla görüşmesini biz söyledik' dediğinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Doğrudur. İki adayla görüşülmesini onlar söyledi. Ama adayın biriyle yüz yüze, bir mekandan görüşülmesi, diğeriyle telefonda görüşülmesi, her halde onların fikri değil. Yani Mahir Bey, 'Bizim adayla telefonda görüşseniz de olur. Ekrem Bey ile oturun yüz yüze konuşun, değerlendirme yapın mı?' demiş. Mesele burada adil ve eşit mesafede durmak. Onun dışındakiler teferruattır." diye cevap verdi.

"KORUMA BİLE DOĞRU DÜRÜST YANIMDA TAŞIMIYORUM" Kullandığı makam aracıyla ilgili iddiaların olduğu hatırlatılıp bu konuda bir değerlendirme yapması istenen Yıldırım, "Ben bu tartışmaları esefle izliyorum. Benim hakkımdan başka buldukları bir şeyi olmayanlar, aracımla, başbakanlık evinde oturduğumla gibi hakikati olmayan konularla uğraşıyorlar. Ben 17 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum. Milyarlarca lira bütçe yönettim. Her kuruşun hesabını verdim. Bundan sonra da vermeye hazırım. Olayları çarpıtmaya gerek yok. Bu ülkede Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış herkese, şahsına, gece-gündüz, 24 saat, hiçbir kısıtlamaya mahal olmadan araç verilir. Korumalar verilir. Kaldı ki, ben bunları en asgari düzeye indirmiş durumdayım. Bu konuda zaten haksız bir saldırıyla karşı karşıya olduğum için koruma bile doğru dürüst yanımda taşımıyorum. Bütün bu düzenlemeler benim dışımda yapılan şeyler. İstesem de bunları ret edemem. Çünkü, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz darbesini yaşamış bir Başbakanım. Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum." diye konuştu.

"NORMAL AYLIK ABONMAN MAVİ KARTINI 205 LİRADAN 165 LİRAYA İNDİRECEĞİZ"

Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mavi kart indirimi yapılacağıyla ilgili olarak, "Daha önce öğrencilere indirim yapılmıştı. Şimdi, normal aylık abonman mavi kartını da 205 liradan 165 liraya indireceğiz. Böylece 500 bin civarında aylık mavi kart olan bütün İstanbullular, bu indirimden yararlanmış olacaklar." dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Binali Yıldırım'ın açıklaması

-Detaylar

======================

7-YILDIRIM: ANADİLİN YAŞATILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Kuzey Irak ile ticari ilişkilerimiz iyi. Bir ara bir sıkıntı yaşadık malumunuz. Ancak yeni dönemde Barzani Türkiye'yi çok iyi bilir. Türkiye'de de kendisini iyi tanırız. Çok yakın çalıştık başbakanlığım döneminde. Bunu her iki ülkenin hakları, refahı, geleceği için çok büyük bir fırsat olduğunu biliyorum. Bizim bölgede kardeşlikten başka çaremiz yok. Bölgede yaşanacak bir iç savaş, karışıklık sadece Türkiye'ye değil, Kuzey Irak'a da Suriye'ye de İran'a da zarar verir. Emperyal güçlerin de ekmeğine yağ sürmüş olur." dedi.

Yıldırım, 'İmamoğlu Kürtçe ile ilgili bir adım atacağını söylüyor Büyükşehir Belediyesi'nde, Kürtçe eğitim yeri açacağını, kurslar açacağını söylüyor. Siz bu konu da neler diyeceksiniz?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ana dille ihtiyacı olan her şey, ister Kürtçe, ister Gürcüce ister Çerkezce anadilini yaşatmak isteyen bütün etnik gruplara her türlü desteği vereceğiz. Biliyorsunuz şu anda avukatlar Kürtçe savunma yapabiliyor. Belediye hizmetlerinden, diyelim ki Kürtçe konuşuyor mahrum mu kalacak? Onlara destek olacak elemanlar, öğretmenler yetiştireceğiz. Anadilin yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağız."